레오 14세 교황 부에노스아이레스 미사, 250만 명 몰려 역대 최다 기록

39년 만에 아르헨티나를 방문한 레오 14세 교황이 부에노스아이레스에서 집전한 대규모 미사에 약 250만 명이 참석해 역대 가장 큰 규모를 기록했다. 교황의 방문과 미사 현장의 분위기, 사회적 영향력을 심층 전달한다.

39년 만에 아르헨티나 땅을 밟은 레오 14세 교황 이 부에노스아이레스 에서 집전한 대규모 야외 미사에 약 250만 명이 모여 역대 최다 참석 기록을 달성했습니다. 현지 시간 9일 오전부터 시작된 이 행사는 수도의 주요 거리를 가득 메운 인파로 인해 마치 거대한 축제의 장과 같은 열기로 가득 찼습니다.

레오 14세 교황은 방문 첫날 장애인 복지시설 '작은 코톨렝고 돈 오리오네'를 찾아 사회적 약자들과 교류한 후, 팔레르모 지역으로 이동해 대규모 미사를 집전했습니다. 현지 언론은 이 미사가 레오 14세 교황이 집전한 행사 중 가장 많은 신자가 참여한 것으로 약 250만 명이 모였다고 추산했습니다.

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교황 미사 현장과 참가자 심리

미사 장소로 이어지는 대로에는 교황을 태운 파파모빌이 지나갈 길을 따라 신자들이 아침부터 빼곡히 들어섰습니다. 일부 신자들은 전날 밤부터 야외침낭을 준비하며 밤샘했고, 거리에는 환영 깃발과 묵주 등을 파는 노점상들이 즐비했습니다. 거리 예술가들은 아르헨티나 출신인 프란치스코 전 교황과 레오 14세 교황의 초상을 그리고 현장을 축제장으로 변모시켰습니다.

팔레르미 주민이자 자원봉사자인 나디아(45)는 아들 호세(5)와 딸, 부모님, 남동생과 함께 교황을 보러 나왔습니다. 그녀는 정치적으로 깊이 분열된 아르헨티나 사회에 통합이 가장 필요한 시기라며, 교황이 가난하고 아프고 소외된 이들을 보호하는 일에 정부가 더 적극적으로 나서기를 바란다고 말했습니다.

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사회적 통합과 신앙의 의미

나디아는 가족이 불안정성과 일자리 부족, 중독 문제 등 복잡한 사회적 어려움을 겪고 있음을 언급하며, 교황의 방문이 화합과 사회정의에 대한 메시지를 전할 것으로 기대했습니다. 미사 후 귀가하는 마리아(65)는 흐느끼는 목소리로 교황이 장애인, 환자, 가난한 은퇴자, 실업 청년 등 모든 사회 약자를 포괄하며 위로를 전했다고 전했습니다.

아르헨티나는 전체 인구 약 4천 700만 명 가운데 약 92%가 가톨릭 세례를 받은 가톨릭 전통이 깊은 나라입니다. 1994년 헌법 개정 전까지만 해도 가톨릭 신자만 대통령이 될 수 있었으나, 최근 자신을 실천적 가톨릭 신자로 여기는 비율은 60% 미만으로 떨어졌습니다.

루한 성당 미사 및 향후 일정

팔레르모 미사가 끝난 후, 레오 14세 교황은 10일 아르헨티나 가톨릭의 성지인 루한 성당에서 또 다른 대규모 야외 미사를 집전할 예정입니다. 루한 성당 미사에는 300만에서 400만 명 이상이 모일 것으로 예상됩니다. 이어 교황은 '제2의 고향'으로 알려진 페루로 향합니다.

이번 방문은 39년 만에 방문한 첫 사례로, 아르헨티나 국민에게 교황을 직접 만날 특별한 날로 오랫동안 기억될 것으로 보입니다. 레오 14세 교황은 프란치스코 교황의 후계자로서 가톨릭 신앙의 의미를 되새기고 분열된 사회에 통합의 메시지를 전하는 중요한 역할을 수행하고 있습니다.