레슬링 전설 박장순, 기념비 이전과 함께 한국 레슬링 부활 다짐

올림픽 금메달 2개 포함, 총 3개의 메달을 획득하며 한국 레슬링의 영웅으로 불리는 박장순 스포츠안전재단 이사장이 보령종합체육관으로 이전된 기념비를 보며 한국 레슬링 발전을 위한 헌신을 다짐했다. 그는 스포츠 현장 안전을 위해 노력하는 동시에 침체된 한국 레슬링의 부활을 위해 자신의 경험과 노하우를 아낌없이 쏟을 것을 약속했다.

한국 레슬링 의 살아있는 전설, 박장순 스포츠 안전재단 이사장이자 삼성생명 레슬링 단 감독이 지난달 감격의 눈물을 흘렸다. 1993년 10월, 그의 업적을 기리기 위해 충청남도 보령시 청소면에 세워진 기념비 가 보령종합체육관으로 이전되었기 때문이다. 박 이사장은 자신의 고향에 기념비 가 세워지는 것은 극소수의 운동 선수만이 누리는 영예라며, 보령종합체육관으로 옮겨진 기념비 를 보며 남다른 책임감을 느꼈다고 밝혔다. 그는 한국 레슬링 발전을 위해 자신이 할 수 있는 모든 것을 다해보겠다고 강조했다. 그의 현역 시절 업적은 가히 놀랍다. 자유형 74㎏급과 68kg급에서 수많은 메달을 획득했으며, 특히 올림픽 에서 금메달 2개, 은메달 1개를 포함한 총 3개의 메달을 목에 걸었다. 1992년 바르셀로나 올림픽 74㎏급 금메달, 1988년 서울 올림픽 68㎏급 은메달, 1996년 애틀랜타 올림픽 74㎏급 은메달을 획득하며 한국 레슬링 의 위상을 드높였다.

박 이사장은 성공의 비결로 꾸준한 노력을 꼽았다. 운동 신경이 좋았지만 처음부터 잘한 것은 아니었다고 회상하며, 수많은 실패를 겪고 부족한 부분을 보완해 올림픽 금메달리스트가 되었다고 말했다. 그는 운동에 있어 벼락치기는 없다며, 실력을 향상시키는 유일한 방법은 하기 싫은 훈련들을 참고 견디는 것이라고 강조했다. 은퇴 후에도 박 이사장은 철저한 자기 관리를 이어가고 있다. 올해 만 59세가 되었지만, 선수들을 가르치는 지도자이자 스포츠를 즐기는 국민들의 안전을 책임지는 스포츠안전재단 이사장으로서 자신과의 약속을 지키기 위해 노력한다고 밝혔다. 체력은 무엇인가를 이루기 위한 기본 중의 기본이라며, 밧줄 타기와 웨이트 트레이닝 등을 꾸준히 하며 주어진 일들을 완벽하게 수행하겠다는 의지를 보였다. 박 이사장은 지난해 6월 체육인 출신으로는 처음 스포츠안전재단 이사장으로 부임하여 스포츠 현장의 안전 사고를 줄이기 위해 헌신하고 있다. 문화체육관광부 소관 공익 재단법인인 스포츠안전재단은 올해 16주년을 맞이했다. 박 이사장은 자신을 “스포츠안전재단의 36번째 사원”이라고 소개하며, 안전모를 연상시키는 짧은 헤어스타일로 바꿨다. 안전이라는 이미지를 각인시키기 위한 시도로, 많은 사람들에게 안전에 대한 경각심을 일깨우고 있다. 그는 스포츠 현장의 안전 사고를 줄이기 위해서는 끊임없는 점검이 필요하다고 강조했다. “이 정도면 됐지”라는 안일한 생각은 금물이며, 높은 기준을 적용해야 한다고 말했다. 방심하는 순간 사고가 발생하므로, 지속적인 관심과 노력이 필요하다고 역설했다. 박 이사장은 침체된 한국 레슬링의 부활을 위해 헌신하겠다는 굳은 의지를 밝혔다. 2012년 런던 올림픽을 마지막으로 올림픽 금메달 소식이 끊겼고, 2016년 리우데자네이루 올림픽 이후로는 시상대에 오른 한국 선수가 없는 현실에 안타까움을 표했다. 지난달 충청남도 보령시 대명중학교에서 학생 선수들을 직접 지도하며, 자신의 이름을 건 레슬링 대회 개최를 추진하는 등 한국 레슬링의 경쟁력 강화를 위해 다방면으로 노력하고 있다. 양궁, 태권도에 이어 올림픽 금메달 획득 수가 많은 종목인 레슬링의 과거 영광을 되찾기 위해 현장에서 더 많은 노하우를 전달하겠다는 포부를 밝혔다





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