이스라엘이 레바논 베이루트 남부를 공습하면서 헤즈볼라와의 군사 갈등이 격화되고, 미국과 이란 사이의 종전 합의가 도전받는다. 3명이 사망하고 6명이 부상한 아파트 피해를 포함해 지역적 긴장이 증폭되고 있다.

14일(현지시간) 이스라엘 이 레바논 수도 베이루트 남부 다히예 지역의 아파트를 공습해 건물에 피해를 입혔다. 이 사건은 미국과 이란 사이의 전면전 종결 협상이 절실히 요구되는 가운데, 이스라엘 과 레바논 내 친이란 무장세력 헤즈볼라 간 지속되는 군사 분쟁의 대표적 사례로 지목된다.

이스라엘은 헤즈볼라의 대표 지휘소를 미사일 2발로 정밀타격해 파괴했으며, 이는 헤즈볼라가 이스라엘 북부를 향해 발사한 무인기 세 대에 대한 보복공격으로 주장했다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 방위 장관인 카츠와 공동 성명에서 "이스라엘은 자국 영토에 대한 공격을 용납하지 않는다"라며 헌신적으로 반격을 이어갈 것이라 밝혔다. 같은 날 베이루트 남부 다히예 지역의 아파트는 이스라엘 공습으로 최소 3명이 사망하고 6명이 부상을 입은 것으로 레바논 민방위청이 통보했다. 이러한 피해는 레바논 내 전쟁 위험이 증가하고 있음을 시사한다.

헤즈볼라를 지원해 온 이란은 앞으로도 미국과의 협상을 진행하기 어렵다고 발언하며, 방화와 반발을 할 것이라 밝혔다. 이란 최고 합동군사령부 부사령관은 매체를 통해 이스라엘의 레바논 공격을 '범죄 행위'라 규정하고 '절대 묵과하지 않을 것'이라 강조했다. 이로써 이란과 미국 간의 전면 충돌 가능성이 제고되고 있다. 레바논과 이스라엘 간의 갈등이 오랜 기간 정치적·군사적 갈림길에 오르락내리락하면서 레바논 내부는 미국과 이란 사이의 평화 협상 필수성에 대한 압박이 커졌다.

레바논 국영 통신사 NNA는 현지 시각 14일 베이루트 남부 지역의 피해 상황을 다각도로 보도했으며, 국제 사회는 이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌이 중동 질서 재편에 미칠 파장에 주목하고 있다. 평화 협상이 진행된다면, 이 지역에 한 줄기 희망이 들어올 수 있으나, 힐리교전이 지속된다면 무조건적으로 지역적 긴장은 더욱 고조될 것이다. 이스라엘과 미국, 이란 간의 협상이 구체화될 때까지 레바논은 중대한 사거리 안으로 진입한 것이 사실이다. 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라와 이스라엘 간의 긴장 고조는 미국과 이란의 종전 합의에 큰 장애물이 되고 있다.

미국은 이스라엘을 지지하는 입장을 취하면서 동시에 이란과의 협상을 추진하고 있으나, 헤즈볼라와 이스라엘 간의 교전이 명확히 중단되지 않으면 이란은 협상을 장기화할 수밖에 없다. 이번 사건을 통해 바인든 행정부는 미국 내에서 인식되는 전쟁 종결에 대한 과제와 외교적 균형을 신경써야 하는 상황이다. 이는 멀리 떨어진 레바논에서도 국제적 이슈가 어떻게 집중되는지를 보여준다. 한편, 영국에 본부를 둔 반체제 매체 이란인터내셔널은 13일에 이스라엘과 레바논 간의 전면전이 잠정적으로 재개될 가능성을 제시하며, 이 사건의 영향을 현장식으로 해석했다.

총체적으로 이스라엘과 이란의 정상화 의지가 어느 정도의 신뢰를 갖고 있는지, 그리고 헤즈볼라가 중동 지역의 군사적 균형을 어떻게 바꾸어 놓을지를, 국제 사회는 긴밀히 추적할 것이다





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