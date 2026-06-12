레미콘 운송 노동조합, 대규모 휴업으로 국가 핵심 공사 중단 방지 촉구

수도권 레미콘 운송 노동조합이 임금과 단체협약 체결 요구를 위해 휴업을 진행하면서, 1만9천여 건설 현장에 공급이 중단되고 국가 핵심 첨단산업 현장까지 미끄러지는 상황이 발생했다. 국가와 산업계가 긴급 한자리에 모여 공급 안정화와 협상 재개를 요구하고 있다.

안양(연합뉴스) - 레미콘 운송 노동조합 이 사측에 임금과 단체협약 체결을 요구하며 휴업을 진행한 8일, 경기도 안양시의 한 레미콘 업체 앞에 레미콘 트럭이 멈춰 있다. 12일 대한건설협회에 따르면 전국레미콘운송 노동조합 소속 수도권 조합원들이 집단 휴업을 진행해 이날 오후 5시 기준으로 25개 대형 건설사 공사 현장 117곳에서 레미콘 공급이 중단된 것으로 확인되었다.

수도권에서 진행 중인 건설 공사 현장은 1만9천여 곳에 달한다. 협회는 피해 현황을 제출하지 않은 건설사까지 고려하면 실제로는 더 큰 차질이 발생할 가능성이 높다고 경고했다. 이에 협회는 즉시 '수도권 레미콘 운송 거부 사태 관련 긴급 업계 간담회'를 열어 13개 대형 건설사 담당자들과 건설 현장 피해 상황과 대응 방안을 논의했다. 간담회 참석자들은 휴업의 즉각 철회를 촉구하면서도 조속한 협상 재개를 위해 정부의 지원이 필요하다고 건의했다.

또한 레미콘 믹서 트럭 수급 조절 검토 주기를 기존 2년에서 1년으로 단축하고, 대형 국책사업과 도심권 현장에 대한 배치 플랜트 설치 요건을 완화하는 등 공급 안정화 대책을 요구했다. 협회는 특히 '삼성전자 평택 캠퍼스, SK하이닉스 용인 반도체 클러스터 등 국가 핵심 첨단산업 현장마저 공사가 중단되면서 세계 반도체 패권 경쟁 속에서 돌이키기 어려운 국가적 손해로 이어질 수 있다'고 우려를 제기했다. 또한 9일 서울 강남구 건설회관 앞에서 전국레미콘운송노동조합 조합원들은 '불공정거래 철폐 촉구 총력 투쟁대회'를 열었다.

조합은 회당 운송단가를 5,200원 인상하는 안을 제안했으며, 이는 기존 75,800원에서 81,000원으로 6.9% 인상되는 수준이다. 지난 9일 잠정 합의된 인상 폭(4,200원)보다 1,000원 높은 것이 특징이다. 논란과 여론이 겹치는 가운데 노동조합은 휴업을 지속하며 임금 인상과 단체협약 체결을 압박하고 있다. 산업계는 이에 대해 긴급 회의를 진행하며 빠른 협상 재개와 공급 안정화 방안 마련이 시급하다고 강조하고 있다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

레미콘 운송 노동조합 휴업 경제 영향 정부 개입

United States Latest News, United States Headlines