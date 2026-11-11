러트닉 상무장관, 엔비디아 칩 중국 판매 승인 controversy

미 상무부 하워드 러트닉 장관이 엔비디아 CEO의 연인 관련 기밀 정보를 인지한 채 AI 반도체 대중국 수출을 승인해 비판이 일고 있다.

미국 상무부의 첨단 기술 수출 통제 정책 총괄 책임자이자 하워드 러트닉 상무장관이 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황 과 중국 측 스파이 의혹을 받는 앨리스 황 간의 관계를 경고하는 기밀 메모를 사전에 회람했다는 보도가 나왔다. 이 같은 사실은 미 정보당국이 작성하여 마코 루비오 국무장관이 도널드 트럼프 대통령에게 보고한 내용을 러트닉 장관이 미리 알고 있었음에도 불구하고, 상무부가 엔비디아 칩의 중국 판매를 승인한 정황을 드러내며 미국 내에서 강한 비판을 자아내고 있다.

기밀 첩보 인지에도 수출 통제 유예 결정

해당 기밀 메모는 젠슨 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성과 연인 관계라는 내용의 첩보를 미 정보당국이 확보했다는 사실을 담고 있다. 이 메모는 트럼프 대통령의 올해 5월 중국 방문에 앞서 회람된 것으로 알려졌으며, 러트닉 상무장관이 이러한 민감한 정보를 인지한 직후에도 엔비디아 일부 AI칩의 대중국 수출 통제 유예 결정이 이어졌다. 로이터통신은 지난 5월 14일 상무부가 이미 중국 기업 약 10곳이 엔비디아 H200 칩 구매를 하도록 승인했다고 보도하며, 기밀 정보와 실제 정책 결정 사이의 괴리를 지적했다.

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메가스피드 제재 지연과 상무부의 신중한 태도

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 미 국방부와 국무부 등 여러 부처가 싱가포르 기업 메가스피드의 제재 명단 등재를 추진했지만, 상무부가 신규 기업의 명단 등재에 신중한 태도를 보이면서 제재가 늦어지고 있다고 전했다. 메가스피드는 엔비디아의 반도체를 중국에 밀반입했다는 의혹을 제기받아 미국 정부로부터 1년 넘게 조사를 받아왔으나, 거래제한 명단 관리주체인 미 상무부가 지난 두 달간 신규 등재를 늦추려 한 것으로 확인되었다. 국가안보에 위해가 될 수 있다고 판단되는 중국 관련 기업 등이 보통 등재되는 리스트에서 메가스피드가 제외된 상태다.

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앨리스 황과의 연결 고리와 48억 달러 규모 거래

앨리스 황과 그 측근들은 메가스피드와 자회사 스피드매트릭스 등을 연결고리로 이용해 엔비디아의 AI 칩을 중국으로 밀반입했다는 의혹을 받고 있다. 앨리스 황은 2023년 중국 게임기업 '세븐로드'(7Road)의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드의 페이퍼컴퍼니를 동원해 인수한 뒤 회사 이름을 메가스피드로 바꾼 것으로 알려졌다. 싱가포르 기업 공시 자료에 따르면 앨리스 황은 2023년 11월까지 이 회사의 이사로 등재돼 있던 여러 중국인 중 한 명이었다. 사안에 정통한 관계자는 FT에 "상무부가 메가스피드가 중국 스파이에 의해 운영되고 있다는 사실을 몇 달 전부터 알고 있었으면서도, 이 회사가 48억달러(약 7조원)어치의 엔비디아 칩을 구매하는 것을 막으려는 조치를 전혀 하지 않았다는 것을 이해할 수 없다"고 밝혔다.