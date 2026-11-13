러트닉 상무장관, 트럼프 행정부 내 경질 위기와 엔비디아 스캔들

젠슨 황 스캔들과 메가스피드 제재 누락 논란으로 인해 하워드 러트닉 미국 상무장관의 경질설이 재분위되고 있다. 트럼프 대통령과의 친분과 이해충돌 의혹이交织되며 그의 향후 행보에 관심이 집중되고 있다.

젠슨 황 스캔들이 도널드 트럼프 행정부 내 대중 수출통제 지연 논란으로 비화되면서 하워드 러트닉 미국 상무장관이 치명적인 정치적 위기에 처했다. 러트닉 장관 측은 엔비디아 관련 정책이 트럼프 대통령의 의중에 따른 것임을 강조하지만, 사적인 이해관계가 작용했다는 지적이 끊이지 않고 있다.

메가스피드 제재 유예와 러트닉의 딜레마

러트닉 장관의 현재 상황은 중국에 엔비디아 첨단 반도체를 우회 공급한 정황이 있는 싱가포르 기업 메가스피드를 상무부 제재 리스트에 올리지 않은 결정에서 비롯되었다. 황 전 CEO와 불륜 관계였고 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황이 메가스피드 임원으로 재직하고 있었기 때문이다.

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트럼프 대통령은 중국과의 관계 관리를 위해 대중 수출통제 완화를 요구해온 황 전 CEO를 두둔해왔고, 러트닉 장관도 이에 보조를 맞췄을 뿐이라고 주장한다. 그러나 러트닉 장관이 황 전 CEO와 상당한 개인적 친분을 유지해온 사실이 드러나면서 논란은 더욱 깊어졌다.

캔터 피츠제럴드와 주가 변동의 정황

러트닉 장관이 수십년간 이끌다 아들들에게 넘긴 투자 회사 캔터 피츠제럴드는 엔비디아 칩에 의존하는 다양한 산업 분야에서 사업을 하고 있다. 대중 반도체 수출통제는 캔터 피츠제럴드의 동남아시아 사업에도 직접적인 영향을 미친다고 NY Times는 지적했다.

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워싱턴포스트는 트럼프 대통령이 지난주까지 세 차례에 걸쳐 러트닉 장관에게 엔비디아의 첨단 칩 수출통제 추진을 지시했으나, 러트닉 장관이 중국과의 무역전쟁을 유발할 수 있다며 거부했다고 전했다. 캔터 피츠제럴드는 작년 9월에서 올해 3월 사이 엔비디아 주식 보유량을 50% 줄인 것으로 나타났다.

이는 백악관과 정보당국이 메가스피드 단속을 압박하던 시기와 맞물린 정황으로, 러트닉 장관이 정부 내 비공개 정보를 캔터 피츠제럴드에 공유했을 가능성을 제기하고 있다. CNN 방송은 트럼프 대통령 일부 참모들이 러트닉 장관의 경질 방안을 논의하기 시작했다고 보도했다.

베선트 재무장관과의 갈등과 의회 감시

스콧 베선트 재무장관은 CNBC와의 인터뷰에서 메가스피드를 제재하지 않은 책임이 상무부에 있다고明确指出하며 러트닉 장관을 거세게 몰아붙였다. 러트닉 장관은 애초 재무장관을 원했던 터라 베선트 장관과 사이가 원만치 않았던 것으로 알려졌다.

러트닉 장관의 이름은 제프리 엡스타인 관련 문건에 250번 등장했으며, 아들들의 비리 의혹으로 트럼프 대통령이 분노한 경위가 있어 경질설은 이번이 처음이 아니다. 트럼프 대통령이 대중 수출통제 완화에 너무 직접적으로 연루되어 있어 러트닉을 희생양 삼기가 쉽지 않다는 분석도 나온다.

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러트닉 장관은 당장 의회의 조사에 직면해 있다. 공화당 팀 스콧 상원 은행위원장이 내달 10일 상원 은행위 출석을 요구했고, 내년 민주당이 다수당 지위로 의회 임기를 시작하면 더욱 강력한 공세에 직면할 수밖에 없다.