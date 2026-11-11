러트닉 상무장관, 엔비디아 황CEO 스파이 의혹 기밀 메모 회람

미국 상무부 러트닉 장관이 엔비디아 CEO와 중국 스파이 의심 여성 연인 관계를 경고하는 극비 메모를 사전에 전달받은 사실이 확인됐다.

미국 상무부 하워드 러트닉 장관이 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황 과 중국 측 스파이 혐의로 지목된 앨리스 황 의 사적 관계에 대한 첩보 정보를 사전에 인지한 것으로 드러났다. 현지 매체 액시오스는 10일(현지시간), 러트닉 장관이 이 같은 내용을 담은 극비 메모를 트럼프 대통령의 중국 방문 전인 지난 5월에 미리 받아봤다고 보도했다.

기밀 메모 회람과 H200 칩 수출 승인

액시오스의 보도에 따르면, 미 정보당국이 확보한 첩보에는 젠슨 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성과 연인 관계라는 내용이 구체적으로 담겨 있었다. 이는 트럼프 대통령이 올해 5월 중국을 방문하기 직전에 상무부 내부에서 회람된 문서였다.

Also read 엔비디아 황젠슨 스캔들이 미중 AI 패권전쟁에 미친 영향

뉴욕타임스도 앞서 마코 루비오 국무장관이 국가안보보좌관을 겸임하던 당시, 지난 5월 중국행 전용기 안에서 트럼프 대통령에게 황 CEO와 앨리스 황의 관계에 관한 정보를 직접 보고했다고 전했다. 이러한 고위층의 경고에도 불구하고, 미 상무부는 일부 AI칩의 대중국 수출 통제를 유예하는 결정을 내렸다.

엔비디아 첨단 반도체 판매 승인 논란

로이터통신은 지난 5월 14일 미 상무부가 중국 기업 약 10곳에 대해 엔비디아 H200 칩 구매를 승인했다고 보도했다. 이는 안보 우려가 제기된 시점에 이루어진 결정으로, 관련 절차의 투명성에 의문을 자아냈다.

Advertisement

액시오스는 상무부가 중국 관련 기업들에 대한 엔비디아의 첨단 반도체 판매를 승인하는 과정에서 잠재적 안보위험을 어떻게 평가했는지 의문이 제기된다며 비판했다. 특히 황 CEO와 관련된 기업의 정황이 파악되었음에도 제재 절차가 지연된 점에 주목하고 있다.

메가스피드 제재 보류와 미 상무부의 태도

파이낸셜타임스(FT)는 젠슨 황과 연인 관계였으며 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황과 관련된 기업이 중국으로 미국산 인공지능(AI) 반도체를 밀반입한 정황을 미 상무부가 인지하고서도 제재 절차를 지연시키고 있다고 보도했다.

싱가포르에 본사를 둔 메가스피드는 엔비디아의 반도체를 중국에 밀반입했다는 의혹이 제기되어 미국 정부로부터 1년 넘게 조사를 받아왔다. 그러나 거래제한 조치 등 강력한 제재가迟迟生效되지 않고 있는 상황이다.

미 상무부는 '앨리스 황' 관련 기업에 대해 두 달째 제재를 보류하고 있는 것으로 전해졌다. 이는 단순한 행정 지연이 아니라, 안보 리스크 평가와 정책 결정 사이의 괴리를 보여주는 사례로 해석된다.

Advertisement

향후 전망과 규제 강화 가능성

이번 사건은 미국의 기술 안보 정책이 정치적 고려나 개인적 관계에 의해 영향을 받을 수 있다는 우려를 키우고 있다. 특히 핵심 반도체 기술의 해외 유출 방지 메커니즘에 대한 신뢰도가 낮아질 수 있는 위험이 존재한다.

관련 당국은 향후 더 엄격한 심사 절차를 도입할 가능성이 높다. 하지만 현재까지 공개된 정보로는 제재 지연의 정확한 이유가 명확히 밝혀지지 않았다. 전문가들은 추가적인 조사 결과를 주시하며 규제 강화 여부에 관심을 두고 있다.