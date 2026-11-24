러시아 군용기 4대가 동해 카디즈에 진입해 울릉도 인근까지 접근했다. 우리 군이 F-15K 등을 투입해 대응하며 영공 침범은 면했으나, 정부와 군의 즉각적인 조치와 혼란스러운 재난 문자 발송이 이어졌다.

러시아 군용기 4대가 동해상에 위치한 한국방공식별구역( KADIZ)을 불법적으로 진입하며 한반도 공방의 긴장감을 높였다. 특히 이 군용기들은 남하 과정에서 울릉도 인근까지 근접하여 우리 군의 경계 태세를 최고조로 끌어올렸다.

주한 러시아 국방무관인 니콜라이 마르첸코 공군 대령은 사건 발생 직후인 24일 서울 용산구 국방부로 긴급 초청되었다. 정부는 이 같은 군사적 도발에 대해 강력한 항의를 표명하며 외교적 차원의 즉각적인 대응을 진행했다.

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KADIZ 진입 및 F-15K 출격 대응

합동참모본부는 24일 오전 러시아 군용기 수 대가 KADIZ 내에 진입했으며, 울릉도에 근접하여 우리 군의 군사적 조치 단계에서 우회하여 벗어났다고 공식 발표했다. 이에 따라 영공 침범까지는 이어지지 않았으나, 경계 경보 발령 등 혼란이 가중되었다.

군용기들은 울릉도 방향으로 내려오던 중, 우리 공군이 F-15K 전투기 등을 투입해 전술 조치를 취하자 진로를 바꾸어 KADIZ 밖으로 이탈한 것으로 파악된다. 군 관계자는 러시아 군용기의 평균 속도가 시속 600~700km, 초당 200m에 달해 상황 전개가 매우 급박했다고 밝혔다.

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외교 항의 및 외교부 유감 표명

국방부는 러시아 측의 행위에 강력히 항의하기 위해 니콜라이 마르첸코 주한 러시아 국방무관을 국방부로 초치했다. 외교부도 대사 초치까지는 진행하지 않았으나, 외교 채널을 통해 러시아 측에 유감을 표명하고 재발 방지를 촉구하는 등 외교적 공조를 강화했다.

러시아는 각국이 설정한 방공식별구역을 법적으로 인정하지 않는 입장을 고수하고 있다. 이번 사건은 지난 일주일 동안 세 번째로 KADIZ에 진입한 것으로, 러시아 측의 반복적인 도발 행태가 지속되고 있음을 보여준다.

재난 문자 오발 및 행정적 혼선

이와 별개로 행정안전부는 24일 오전 7시 53분경 러시아 군용기가 우리 영공을 침범했다며 대피를 권유하는 재난 문자를 발송하는 오발을 저질렀다. 이는 담당 직원이 평소 훈련용 문구를 그대로 메시지로 발송하면서 벌어진 행정적 실수였다.

경상북도 역시 오전 8시께 울릉군 지역에 북한 항공기 추정 비행체의 위험 범위를 이탈했다고 안내한 후, 곧바로 정정 조치를 취했다. 이러한 행정부처 간의 정보 공유 부재와 혼선은 국민들의 불안감을 가중시키는 요인이 되었다. 우리 군은 F-15K 등 전투기 출격으로 즉각적인 공중 감시와 대응 태세를 유지하며 상황을 관리해 왔다.