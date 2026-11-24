러시아 군용기의 동해 KADIZ 진입으로 울릉도에 경계경보가 발령했으나, 경북도의 '북한 항공기' 오보로 인해 주민들에게 심각한 혼란을 야기했다.

24일 오전 동해 상공에서 여러 대의 러시아 군용기 가 한국의 방공식별구역(KADIZ) 내로 진입하여 심각한 외교 및 안보 논란을 촉발했다. 이 사건으로 인해 울릉군 지역에는 한때 경계경보가 발령되었으며, 행정안전부의 위급 재난 문자를 통해 지역 주민들에게 대피가 권고되는 상황이 발생했다. 군은 러시아 군용기 가 대한민국의 영공을 침범하지는 않았다고 공식적으로 설명했으나, 비행체의 근접 비행을 막기 위해 공군 전투기를 출격시켜 대응했다.

동해 KADIZ 진입 및 경계경보 발령의 직접적인 원인은 러시아 군용기들의 활동이었다. 합동참모본부와 군 관계자에 따르면, 이날 오전 7시 52분께 군용기들이 KADIZ 지역으로 진입하여 울릉도에 근접한 경로를 비행하며 경계경보가 발령되었다. 우리 군은 이러한 상황에 대비하여 공군 F-15K 전투기 등을 투입하여 우발적 충돌을 방지하고 위협을 분산시키는 전술 조치를 취했다. 군 관계자는 러시아 군용기가 우리 영공에 거의 근접한 비행을 했으나, 우리 군의 군사적 조치로 인해 동해 쪽으로 방향을 틀고 이탈했다고 밝혔다.

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행안부 경보 발령과 경북도 오보의 혼선

경계경보 발령 과정에서는 행정안전부와 경상북도의 정보 전달 오류로 인해 민간인들에게 큰 혼란이 야기되었다. 당초 행정안전부는 '러시아 항공기가 영공을 침범하여 울릉군 지역에 경계경보를 내렸다'는 내용의 위급 재난 문자를 울릉군 주민들에게 발송했다. 행안부 관계자는 군의 요청에 따라 경계경보를 발령하고, 이후 러시아 항공기가 지역을 벗어나자 해제한 상황이라고 해명했다. 경계경보는 발령 후 단 3분 만에인 오전 7시 55분께 해제되었다.

그러나 경보 해제 과정에서 경상북도의表述 문제로 인해 오보가 퍼졌다. 경북도는 비행체가 위험 지역을 이탈하자 경보를 해제하는 문자를 보냈지만, 해당 문자에 '북한 항공기 추정 비행체'가 위험범위를 이탈했다고 잘못 표기했다. 이로 인해 앞서 발송된 '러시아 항공기' 관련 문자와 서로 모순되는 정보가 유포되며, 현지 주민들과 언론, 그리고 대외적으로 심각한 정보 혼선을 빚는 결과를 초래했다.

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KADIZ와 러시아의 갈등 구조 및 국제적 관행

러시아 군용기의 KADIZ 진입과 이에 따른 대응은 한류-러시아 간 방공식별구역 문제에 대한 국제적 관행과 법적 쟁점을 드러냈다. 일반적으로 다른 나라의 방공식별구역 내에 진입하는 군용 항공기는 해당 국가에 미리 비행계획을 제출하고, 진입 시 위치 등을 통보하는 것이 국제적 관행이다. 그러나 러시아는 한국이 설정한 동해 KADIZ가 국제법적 근거가 없다는 입장을 고수하며, 이에 대한 한국의 통제권을 전혀 인정하지 않고 있다.

이번 사건은 러시아 군용기가 KADIZ에 진입함으로써 경계경보가 발령된 이례적인 사례라는 평가가 나온다. 합동참모본부는 "군은 러시아 군용기가 KADIZ에 진입하기 이전부터 이를 탐지했으며, 공군 전투기를 투입하여 우발상황에 대비한 전술조치를 했다"고 재차 강조했다. 이는 러시아의 통제 불허 행위에 대해 한국군이 즉각적이고 체계적인 대응 절차를 취했음을 의미한다.

민간 안전 조치와 향후 영향 및 대응

사건의 가장 큰 영향 중 하나는 울릉군 지역 주민들의 불안과 안전 조치였다. 행정안전부는 위급 재난 문자를 통해 울릉지역 주민들이 지하시설이나 건물 내로 대피하라고 명확히 알렸다. 이는 경계경보 발령 시 취해야 할 표준화된 민간인 안전 조치로, 러시아 항공기가 영공을 침범했다는 초기 정보와 북한의 오보가 섞이면서 주민들의 혼란은 가중되었다.

경계경보가 해제된 후, 우리 군은 추가적인 위협이 없음을 확인했으나, 정보 발표의 정확성 문제는 향후 유사 사례에서 큰 쟁점이 될 전망이다. 군과 행정안전부, 지자체 간의 실시간 정보 공유 및 검증 메커니즘에 대한 검토가 필요하다는 지적이 나오고 있다. 특히, 외교적 민감성이 높은 러시아 항공기 문제를 처리하는 과정에서 민간인 대상 통지문의 정확성을 확보하기 위한 절차 보완이 시급하다.