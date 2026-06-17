러시아 출신의 화가 로버트 쿠좁코프(Robert Kuzovkov, 가명 세묘 스크레페츠키(Semyon Skrepetsky))가 16일(지구 시각) 동부 폴란드에서 사살된 뒤 그의 후원작이 공개되었다. 러시아 망명 예술 커뮤니티에서는 체첸 당국이 관련이 있다고 추측하고 있다. 폴란드 검찰은 2명의 벨라루스인을 구속영장 청구했다.

러시아 출신의 화가 로버트 쿠좁코프(Robert Kuzovkov, 가명 세묘 스크레페츠키(Semyon Skrepetsky))가 16일(지구 시각) 동부 폴란드 에서 사살된 뒤 그의 후원작이 공개되었다.

세묘 스크레페츠키의 유튜브 스크린 캡처 러시아 출신의 화가로 불리는 로버트 쿠좁코프(Robert Kuzovkov, 가명 세묘 스크레페츠키(Semyon Skrepetsky))가 러시아 대통령 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin)과 체첸 공화국 주재 라만자 카디로프(Ramzan Kadyrov)에게 비판적인 의견을 밝히고 있었는데, 그에게서 발생한 살상 사건은 폴란드에서 발생한 것으로 알려졌다. 러시아 망명 예술 커뮤니티에서는 체첸 당국이 관련이 있다고 추측하고 있다.

폴란드 검찰에 따르면, 16일(지구 시각) 동부 폴란드 비아라 포들라스카(Biala Podlaska)에서 러시아 출신의 화가이자 연극인 로버트 쿠좁코프(Robert Kuzovkov, 가명 세묘 스크레페츠키(Semyon Skrepetsky))가 사살되었다고 밝혔다. 검찰은 이에 대한 수사에서 2명의 벨라루스인에게 구속영장을 청구했다. motives는 아직 밝혀지지 않았다. 로버트 쿠좁코프(Robert Kuzovkov, 가명 세묘 스크레페츠키(Semyon Skrepetsky))는 2021년부터 정치적 박해를 피하기 위해 폴란드로 이주했다.

그 이후로 그는 러시아 대통령 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin)과 카디로프(Ramzan Kadyrov)에게 비판적인 의견을 밝히며 화가로서의 활동을 계속했다. 폴란드 검찰은 그가





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

러시아 체첸 화가 살인사건 폴란드 블라디미르 푸틴 라만자 카디로프

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

호주, 16년 만에 16강…AFC 국가 대회 첫 16강 겹경사호주는 카타르 알와크라의 알자눕 스타디움에서 열린 카타르 월드컵 조별리그 D조 3차전에서 후반 15분에 터진 매슈 레키의 결승골에 힘입어 덴마크를 1-0으로 눌렀습니다.

Read more »

호주 16년 만에 16강 간다…튀니지, 프랑스 잡고도 탈락카타르 월드컵에서 호주가 덴마크를 누르고 조 2위로 16년 만에 16강에 올랐습니다. 튀니지는 디펜딩 챔피언 프랑스를 누르고도 조 3위로 탈락해 눈물을 삼켰습니다.

Read more »

호주, 10위 덴마크 잡았다…16년 만에 16강 진출 환호월드컵 소식도 살펴보겠습니다. 오늘(1일) 새벽 카타르에서는 조별리그 C조와 D조의 경기가 펼쳐졌는데요. 프랑스가 가장 먼저 승리..

Read more »

바이든, 우크라이나 조종사 F-16 훈련 승인...F-16 지원 기대감우크라이나가 미국에 F-16 전투기 지원을 요구해온 가운데 조 바이든 대통령이 우크라이나 조종사의 F-16 전투기 훈련 계획을 승인했습니다.바이든 대통령은 일본 히로시마에서 열린 주요 7개국 정상회의에서 F-16 전투기를 비롯해 4세대 전투기에 대한 우크라이나 조종사들의 훈련을 지원할 것이라고 미국 정부 관계자...

Read more »

[U20월드컵] 한국, 감비아와 3차전 비기면 16강 확정…져도 16강 가능성 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 김동찬 기자=김은중 감독이 이끄는 한국 20세 이하(U-20) 남자 축구 대표팀이 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵 ...

Read more »

[단독] 유튜브 편집 오해라더니···신원식 “5·16에 혁명적 요소 있어”신원식 국방부 장관 후보자가 25일 국회에 “5·16은 군사반란”이라면서도 “5·16 이후 농업국가...

Read more »