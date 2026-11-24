러시아 연방통계청 유출 자료 분석 결과, 우크라이나 전쟁 이후 러시아군 자살자가 1087명으로 집계됐다. 추정 사망자 수는 70만 명을 넘어설 것으로 보인다.

영국 일간지 가디언 이 러시아 연방통계청 (로스스타트)에서 유출된 사망 등록 자료 1100만여 건을 분석한 결과, 2022년 우크라이나 침공 이후 자살로 사망한 러시아 군인이 최소 1087명에 달하는 것으로 파악됐다.

이 수치는 벨라루스 야권 해킹 조직 '사이버 파르티잔'과 우크라이나 해커 집단 '사일런트 크로'가 로스스타트 시스템을 해킹해 확보한 데이터를 바탕으로 한 것이다. 이 중 최소 614건은 우크라이나 점령지 또는 러시아 국경 인근 지역에서 발생한 것으로 확인됐다.

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자살률 인구 대비 2배, 연령대 분석

파이낸셜타임스(FT)도 같은 자료를 분석해 자살자 수를 최소 1229명으로 집계했다. FT는 러시아 독립 매체 메디아조나의 군 사망자 명단과 일치하는 비등록 사례까지 고려할 경우 실제 군인 자살자 규모가 1600명에 육박할 수 있다고 봤다.

FT는 러시아군 병사의 자살률이 러시아 전체 인구 평균의 2배 이상 높다고 지적했다. 특히 자살 사망자의 약 30%는 35세에서 44세 남성이며, 20% 이상은 18세에서 24세에 해당하는 젊은 계층이었다.

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가디언의 연도별 분석에 따르면 자살로 숨진 군인은 2022년 50명 이상에서 2024년 200명 이상으로 증가했고, 2025년에는 365명에 달했다. 올해 현재 자살 건수도 이미 300명에 근접한 상태다.

사망자 70만 명 추정, 늦은 등록 문제

러시아 독립 매체 메두자와 메디아조나는 올가을까지 등록된 사망자만 기준으로 할 때 러시아군 약 49만 명이 사망했으며, 실종자를 포함하면 전체 규모가 72만 명가량에 이른다고 보도했다.

이들 매체는 2024년 이후 사망 사실이 늦게 등록되는 비율이 급격히 증가하고 있으며, 이로 인해 실제 사망자 수가 공식 통계보다 훨씬 많을 수 있다고 분석했다.

러시아 군인들의 탈영을 돕는 이디테 레솜의 대변인 이반 추빌라예프는 가디언과의 인터뷰에서 낮은 추정치를 지적하며 당국이 정확한 사망자 집계에는 큰 관심이 없다고 밝혔다.

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강압적 전투 투입, 장기화 우려

미 외교정책연구소(FPRI)의 롭 리 선임연구원은 러시아군이 전진 명령을 따르도록 상당한 강압을 사용하고 있으며, 일부 사례에서는 학대나 고문 등의 신체적 폭력도 자행된다고 전했다.

카네기 국제평화재단의 마이클 코프먼은 러시아가 신규 모집인원보다 더 많은 병력을 손실 중이지만, 연방정부가 올해 약 40만 9000명의 신규 병력을 모집할 것으로 전망된다고 밝혔다.

코프먼은 병력 운용 방식이 개선되지 않는다면 투입 효율은 계속 낮아질 것이며, 상황이 나아질 전망은 없다고 평가했다. 이는 전쟁 장기화에 따른 병력 소모가 구조적 문제로 이어지고 있음을 시사한다.