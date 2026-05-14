러시아 드론 공격으로 키이우 수도 아파트 건물 피해, 젤렌스키 대통령은 '러시아의 대규모 공격 중 하나가 트럼프 대통령이 중국을 방문한 시점에 이뤄졌다'고 맹비난

러시아의 미사일·드론 공격으로 키이우 수도 아파트 건물에서 피해를 본 주민들을 지켜보는 모습. 로이터는 ‘자정 이후 최소 800대의 러시아 드론이 발사돼 6명이 사망했다’고 밝혔으며, 러시아 드론 공격은 평소의 3배 규모로 이뤄졌다. 젤렌스키 대통령은 사망자 외에도 수십명의 부상자가 보고됐다고 전했다. 이번 드론 공격은 우크라이나의 20개 지역을 겨냥한 것으로 보인다. 젤렌스키 대통령은 ‘자카르파탸, 르비우, 볼린, 이바노프란키우스크, 리우네 지역에서 피해가 확인됐다’고 밝혔다. 슬로바키아 관세당국은 ‘안보상 이유로 우크라이나 국경의 모든 검문소를 추가 공지 때까지 폐쇄한다’고 밝혔으며, 이번 공격은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 시점과 맞물리면서 주목을 받고 있다. 젤렌스키 대통령은 ‘러시아의 대규모 공격 중 하나가 트럼프 대통령이 중국을 방문한 시점에 이뤄졌다’고 맹비난했다. 이번 대규모 공격은 미국과 러시아가 잇따라 우크라이나 전쟁 종식 가능성을 거론한 직후에 이뤄졌다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 ‘우크라이나 전쟁이 막바지에 접어들었다’고 주장한 바 있으며, 트럼프 대통령도 ‘우크라이나 전쟁 종식이 정말 임박하다고 생각한다’고 주장했다. 13일(현지시각) 루마니아 수도 부쿠레슈티에서 열린 B9·NATO 정상회의에서는 우크라이나의 독립, 주권, 영토 보존에 대한 지지를 재확인하고 러시아의 매우 대립적인 행동을 규탄했다. 헝가리는 새 정부 출범 직후라는 이유로 공동성명 참여를 미루고 ‘건설적 기권’을 택했다.

러시아의 미사일·드론 공격 으로 키이우 수도 아파트 건물에서 피해를 본 주민들을 지켜보는 모습. 로이터는 ‘자정 이후 최소 800대의 러시아 드론이 발사돼 6명이 사망했다’고 밝혔으며, 러시아 드론 공격 은 평소의 3배 규모로 이뤄졌다.

젤렌스키 대통령은 사망자 외에도 수십명의 부상자가 보고됐다고 전했다. 이번 드론 공격은 우크라이나의 20개 지역을 겨냥한 것으로 보인다. 젤렌스키 대통령은 ‘자카르파탸, 르비우, 볼린, 이바노프란키우스크, 리우네 지역에서 피해가 확인됐다’고 밝혔다. 슬로바키아 관세당국은 ‘안보상 이유로 우크라이나 국경의 모든 검문소를 추가 공지 때까지 폐쇄한다’고 밝혔으며, 이번 공격은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 시점과 맞물리면서 주목을 받고 있다.

젤렌스키 대통령은 ‘러시아의 대규모 공격 중 하나가 트럼프 대통령이 중국을 방문한 시점에 이뤄졌다’고 맹비난했다. 이번 대규모 공격은 미국과 러시아가 잇따라 우크라이나 전쟁 종식 가능성을 거론한 직후에 이뤄졌다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 ‘우크라이나 전쟁이 막바지에 접어들었다’고 주장한 바 있으며, 트럼프 대통령도 ‘우크라이나 전쟁 종식이 정말 임박하다고 생각한다’고 주장했다. 13일(현지시각) 루마니아 수도 부쿠레슈티에서 열린 B9·NATO 정상회의에서는 우크라이나의 독립, 주권, 영토 보존에 대한 지지를 재확인하고 러시아의 매우 대립적인 행동을 규탄했다. 헝가리는 새 정부 출범 직후라는 이유로 공동성명 참여를 미루고 ‘건설적 기권’을 택했다





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