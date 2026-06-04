러시아가 북한에게 우크라이나와 전쟁에서 얻은 드론전 기술을 전수한 것으로 보인다.

러시아가 북한에게 우크라이나와 전쟁에서 얻은 드론전 기술을 전수한 것으로 보이며, 북한군의 드론전 역량이 급성장한 가능성이 크다.

러시아 가 북한에게 우크라이나 와 전쟁에서 얻은 드론전 기술을 전수한 것으로 보이며, 북한군의 드론전 역량이 급성장한 가능성이 크다. 일본 최대 드론 박람회 '드론 재팬 2026'에서 연합뉴스와 인터뷰한 우크라이나 대표 드론 제조사 제너럴 체리의 스타니슬라브 그리신 공동 창업자 겸 최고전략책임자는 러시아 가 북한에게 드론전 기술을 전수한 것으로 보인다고 진단했다.

그는 러시아가 북한에게 우크라이나와 전쟁에서 얻은 드론전 관련 영상 정보와 관련 데이터베이스, 전략을 전수했을 것으로 보인다고 말했다. 북한군이 전쟁 참여 경험을 통해 드론전에서도 대단한 발전을 이뤘을 것이 틀림없다고 그는 말했다. 해당 드론이 북한에서 생산된 것으로 보이느냐는 질문에 그는 드론을 어디서 생산했는지는 중요한 문제가 아니다며 북한이 러시아산을 쓰든, 이란이 개발한 저비용 '샤헤드' 자폭 드론을 사용하든 무인기를 전투에 운용할 수 있는 방법을 알았다는 것이 중요하다고 강조했다.

이란이 예전에는 쓰지 않았던 드론 관련 기술이 이번 미국과 전쟁에서는 관찰되고 있는데, 이는 러시아가 이란에 드론 전술을 전수했다는 방증으로 본다. 그는 국가안보 측면에서 최악의 상황에 대한 대비가 필요하다고 제언했다. 드론의 '탈 중국'(China Free) 전략이 중요하다고 그는 말했다. 중국산 드론을 대량으로 쓰다가 어느 날 갑자기 중국 정부, 업계가 무인기 공급이나 소프트웨어 공유를 중단하는 상황도 상정해야 한다.

일본 정부가 드론 전력 증강을 자국 방위력 증대의 최우선 과제로 삼고 사활을 거는 가운데, 일본 정부와 협력을 논의하기 위해 방일했다. 그는 러시아가 북한에게 우크라이나와 전쟁에서 얻은 드론전 관련 영상 정보와 관련 데이터베이스, 전략을 전수했을 것으로 보인다고 말했다. 북한군이 전쟁 참여 경험을 통해 드론전에서도 대단한 발전을 이뤘을 것이 틀림없다고 그는 말했다.

해당 드론이 북한에서 생산된 것으로 보이느냐는 질문에 그는 드론을 어디서 생산했는지는 중요한 문제가 아니다며 북한이 러시아산을 쓰든, 이란이 개발한 저비용 '샤헤드' 자폭 드론을 사용하든 무인기를 전투에 운용할 수 있는 방법을 알았다는 것이 중요하다고 강조했다. 그는 이란이 예전에는 쓰지 않았던 드론 관련 기술이 이번 미국과 전쟁에서는 관찰되고 있는데, 이는 러시아가 이란에 드론 전술을 전수했다는 방증으로 본다고 말했다





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러시아 북한 드론전 우크라이나 기술전수

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