러시아 반체제 풍자작가, 폴란드서 피살... 벨라루스 국적 용의자 2명 체포

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 친크렘린 인사들을 풍자해온 반체제 작가 시몬 스크레페츠키가 폴란드 망명지에서 총격을 받고 숨졌습니다. 용의자는 벨라루스 국적자로 체포되었으며, 수사당국은 추가 공범을 추적 중입니다.

폴란드 동부 비아와포들라스카에서 15일 오전 10시경, 러시아 출신 반체제 풍자작가 시몬 스크레페츠키 (본명 로베르트 쿠좁코프, 44세)가 괴한의 총격으로 목숨을 잃었다. 루블린 검찰청에 따르면 범인은 권총으로 세 발을 쏜 뒤, 피해자가 쓰러지자 가까이 다가가 추가로 두 발을 더 쏘는 등 잔혹한 확인 사살을 감행했다.

현장에서 달아난 용의자들은 벨라루스 영사관 인근에서 각각 33세와 37세의 벨라루스 국적자로 체포되었으며, 당국은 추가 공범이 있을 가능성을 두고 수사를 확대하고 있다. 스크레페츠키는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령, 람잔 카디로프 체첸공화국 수장 등 친크렘린 인사들을 날카롭게 풍자하는 초상화로 유명했다. 특히 감옥에서 의문사한 야권 지도자 알렉세이 나발니의 초상화를 작업한 것으로도 알려져 있다. 그는 정치적 박해를 피해 2021년 폴란드로 망명했으며, 망명 이후에도 반러시아 성향의 예술 활동을 계속해왔다.

피살 사흘 전인 12일, 스크레페츠키는 독일 베를린 주재 러시아 대사관 앞에서 격렬한 시위를 벌였다. 그는 푸틴과 소련 독재자 이오시프 스탈린을 예수와 성모 마리아 관계에 빗댄 도발적인 성화 양식 초상화를 들고 행진했으며, 러시아 국기를 쓰레기통에 처넣는 퍼포먼스로 주목받았다. 이 시위는 러시아의 국경일인 '러시아의 날'에 맞춰 진행되었으며, 그의 텔레그램에 따르면 이 시위 이후 러시아 애국자들로부터 성폭행 위협을 받았다고 주장했다. 숨지기 불과 1시간 전에도 텔레그램에 해당 위협을 알리는 글을 남겨, 이번 암살이 그의 반체제 활동과 밀접한 연관이 있음을 시사했다.

시몬 스크레페츠키는 러시아 시베리아 남부 알타이공화국에서 태어나 젊은 시절부터 정치적 풍자화를 그리며 크렘린 권력을 비판해왔다. 그의 작품은 푸틴의 독재적 통치를 조롱하는 동시에, 나발니 같은 민주주의 운동가들을 기리는 내용이 많았다. 폴란드 망명 이후에도 그는 주로 독일과 폴란드에서 활동하며 반체제 예술가로서의 입지를 굳혔다. 그의 죽음은 국제 사회에 큰 충격을 주었으며, 폴란드 경찰은 용의자들의 배후에 러시아나 벨라루스 정보기관이 연루되었을 가능성을 배제하지 않고 있다.

전문가들은 이번 사건이 러시아 정부의 해외 반체제 인사 제거 작전의 일환일 수 있다고 분석한다. 스크레페츠키의 추모 행렬이 베를린과 바르샤바에서 이어지고 있으며, 유럽 각국은 이번 사건을 규탄하고 진상 규명을 촉구하고 있다





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