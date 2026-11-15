러시아, 우크라이나 평화협상 유럽 참여 수용…EU는 E5 등 대표단 파견 확정

러시아가 우크라이나 평화협상에서 유럽 대표단의 참여를 막지 않기로 한 데 이어, EU는 독일 프랑스 영국 이탈리아 폴란드 등 5개국 대표단을 차기 협상 테이블에 보낼 것을 공식 결정했다.

14일(현지시간) 유럽 전문 매체 유로뉴스는 러시아 의 전향적인 입장과 유럽연합 의 대응 행보를 종합해, 차기 우크라이나 평화협상에서 유럽 측의 공식 참여 가능성이 현실화되고 있다고 보도했다. 이는 우크라이나 전쟁 종식을 위한 외교적 교착 상태를 해소하기 위한 중요한 전환점이 될 것으로 전망된다.

러시아의 유럽 참여 허용 공식 입장

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 현지 언론과의 인터뷰를 통해 러시아가 우크라이나 평화협상에서 유럽 측 협상 대표단의 구성이나 참여에 대해 조건을 부과하지 않으며, 그렇게 하고 싶지도 않다는 점을 분명히 했다. 페스코프 대변인은 러시아가 유럽 측을 누가 대표할지 결정하거나 간섭할 의사가 전혀 없다고 선언했다. 이는 유로뉴스가 해석하듯, 러시아가 우크라이나 평화협상에 유럽 대표가 참여하는 것을 반대하지 않겠다는 뜻을 처음으로 공식 표명한 것이다. 이러한 발표를 통해 우크라이나전을 끝내기 위한 차기 평화협상에 유럽 측의 참여 가능성이 확실해진 것으로 평가된다.

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과거 거부론과 최근 발언의 변화

2022년 2월 우크라이나를 전면 침공한 러시아는 그동안 공식적으로 유럽이 우크라이나를 지원함으로써 전쟁을 장기화하고 일반 시민들의 고통을 가중시키고 있다며 협상 테이블에 앉을 필요가 없다는 입장을 견지해 왔다. 유럽 주요국은 지난 10일부터 11일까지 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 미국·러시아·우크라이나 3자 종전협상에 대표단을 보냈지만, 러시아의 반대로 회의장에 들어가지 못하고 우크라이나 대표단과 별도로만 만나는 등 현재까지 종전 협상에서 배제돼 온 형편이다. 이러한 배경 속에서 페스코프 대변인은 지난 13일에도 유럽의 평화 의지를 파악한 이후 확대 형식의 협상 개최 여부를 결정할 수 있다며, 당시에는 유럽의 종전협상 참여 여부가 아직 결정되지 않았다고 밝혔다. 하지만 최근의 공식 입장은 이러한 과거의 거부론과는 뚜렷이 대비되는 변화다.

미국 특사 회담과 러시아의 공식 확인

미국 대통령 특사인 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프는 아부다비 협상 후 모스크바로 건너가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회동했다. 이 과정에서 푸틴 대통령은 유럽의 평화 협상 참여를 한번 시도해 볼 의향이 있다고 발언하며 유럽의 종전협상 참여를 공식화했지만, 러시아 측은 이에 대한 즉각적인 확인이나 부인을 명확히 하지 않았다. 그러나 페스코프 대변인의 최근 인터뷰는 이러한 푸틴 대통령의 언급이 단순한 시도가 아닌, 조건 없는 참여 허용으로 이어졌음을 암시한다. 미국과 러시아 간의 직접적인 대화에서 도출된 이러한 입장은 유럽이 이번 평화 프로세스에서 배제될 것이라는 예상과 달리, 유럽의 참여가 가능해진 주요한 외교적 계기가 되었다.

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EU의 즉각 대응 및 대표단 구성 계획

러시아의 입장 변화를 앞두고 유럽연합(EU)은 지난 13일 아일랜드 더블린에서 열린 비공식 정상회담을 통해 우크라이나 종전을 위한 차기 협상에 대비한 행보를 가속화했다. EU 정상들은 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 폴란드 등 유럽 주요 5개국(E5)과 EU 집행위원회, 유럽 이사회 당국자로 구성된 대표단을 차기 협상 테이블에 파견하기로 결정했다. 이 대표단은 전쟁 종식과 유럽의 안전 보장을 위한 직접적인 교섭을 수행할 핵심 주체로 자리 잡게 되었다. EU가 이처럼 신속하게 대표단을 구성하고 파견 계획을 확정지은 것은 러시아의 전향적인 신호를 놓치지 않고 외교적 기회를 극대화하기 위한 전략적 판단으로 해석된다.

차기 협상의 구체적 절차 및 전망

앞으로 우크라이나 평화협상은 단순한 3자 구도를 넘어 유럽의 참여가 포함된 확대 형식으로 진행될 가능성이 커졌다. 페스코프 대변인은 유럽의 평화 의지가 파악된 이후 확대 형식의 협상 개최 여부를 결정할 수 있다고 언급한 바 있으며, 이는 유럽 대표단의 참여가 협상 형식에 직접적인 영향을 미칠 것임을 시사한다. 유럽 대표단이 러시아의 조건 없는 참여 수용이라는 전제 하에 협상 테이블에 오를 경우, 전쟁 장기화 방지와 시민 피해 최소화를 위한 실질적인 논의가 이루어질 수 있는 길이 열렸다. 유럽 5개국과 EU 기구들이 참여하는 이번 대표단의 활동은 우크라이나 위기 해결의 방향성을 결정하는 중요한 이정표가 될 전망이다.