러시아가 APEC 정상회의 기간 중 푸틴 대통령의 유럽 측 모스크바 방문 제안을 구체화하며 우크라이나 평화 협상 프로세스를 재조율하고 있다.

러시아 정부는 우크라이나 전쟁 종전 협상 과정에서 유럽 측의 직접적인 참여를 공식적으로 제안하며 외교적 공세를 확대하고 있다. 러시아 외무부 세르게이 랴브코프 외무차관은 현지 시간 20일, 유럽 대표단의 가까운 시일 내 러시아 방문을 조율 중이라고 밝혔다. 이는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 전날 중국 선전 치린산장에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 동안 유럽 정상들에게 모스크바 방문을 제안한 데 따른 후속 조치이다.

러시아의 유럽 대표 초청과 협상 메커니즘

세르게이 랴브코프 외무차관은 러시아 관영 타스통신과 인테르팍스통신을 통해 유럽 측 대표가 3명일 수 있으며, 이 방문 일정을 현재 검토하고 조율 중이라고 명시적으로 확인했다. 푸틴 대통령은 중국 선전에서의 기자회견을 통해 우크라이나 안보가 유럽 안보 체제에 통합되어야 한다는 점을 강조하며 유럽의 입장을 직접 청취할 필요가 있음을 피력했다. 그는 유럽 없이 유럽 안보를 논의하는 것은 비논리적이라는 입장을 재확인하면서, 이러한 목적을 위해 유럽 측의 러시아 방문을 제안했음을 밝혔다.

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러시아는 유럽 대표단의 방문 이후 우크라이나 문제의 논의 형식을 구체화하겠다는 계획이다. 푸틴 대통령은 미·중·러 정상 간의 3자 회담 종료 후, 유럽 정상들을 모스크바로 초청하여 우크라이나 사태의 해결 방향을 모색하겠다고 밝혔다. 이는 유럽 국가들이 협상 과정에서 배제되지 않도록 함으로써 종전协议의 정당성과 실효성을 확보하려는 전략으로 해석된다.

나토 가입 불가론과 국제적 입장의 대립

러시아 측의 우크라이나 북대서양조약기구(나토) 가입 반대 입장은 변함없이 유지되고 있다. 세르게이 랴브코프 차관은 우크라이나가 준회원국 형태로라도 나토에 가입하는 것은 러시아가 절대 수용할 수 없다고 단언했다. 또한 우크라이나의 유럽연합(EU) 가입 역시 나토 가입과 별다른 차이가 없다며 이를 경계하는 입장을 표명했다.

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러시아의 이러한 강경한 입장은 미국과 서방 측의 제안과 뚜렷한 대조를 보인다. 재러드 쿠슈너 미국 특사는 전날 베를린에서 열린 우크라이나 지원국 모임 '의지의 연합' 회의 이후, 우크라이나에 나토의 집단방위에 준하는 안전보장을 제공하는 방안을 러시아가 받아들일 수 있다는 입장을 밝힌 바 있다. 러시아의 나토 가입 완전 금지 요구와 서방의 안전 보장 제안 사이에는 여전히 큰 간극이 존재한다.

군사적 보복과 유럽 각국의 공동 대응

외교적 공방이 격화되는 와중 러시아는 우크라이나 주요 지역에 대한 공습을 지속하며 군사적 압박을 가하고 있다. 우크라이나 당국에 따르면 수도 키이우의 드니프로강 교량 3곳이 공격받아 민간인 3명이 숨지고 15명이 부상을 입었다. 로이터통신은 이번 공격이 러시아의 전면 침공 이후 키이우 교통 기반시설을 겨냥한 최대 규모의 공격이었다고 보도했다.

드니프로페트로우스크와 하르키우 지역에서도 러시아의 공격으로 최소 9명이 다친 것으로 알려졌다. 이번 공습은 지난 16~17일 우크라이나군이 실시한 크림대교 공격에 대한 보복으로 분석된다. 푸틴 대통령은 미·중·러 3자 정상회담 뒤 열린 기자회견에서 "우리의 보복 조치는 훨씬 더 고통스러울 것"이라며 추가적인 군사 대응을 예고했다. 크림대교는 2014년 러시아가 크림반도를 강제 병합한 이후 본토와 연결되는 상징적 시설로, 푸틴 대통령이 2018년 직접 개통한 곳이다.

미·중·러 정상이 중국 선전에서 사상 첫 3자 회담을 가진 가운데, 유럽 각국 정상들은 우크라이나 종전 협상에서 배제되지 않기 위한 공동 대응에 나섰다. 푸틴 대통령이 제안한 모스크바 방문이 실제 구현될 경우, 우크라이나 운명을 결정하는 평화 협상 프로세스에 유럽이 공식적으로 개입하게 될지 관심이 집중되고 있다.