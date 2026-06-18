러시아 풍자화가 폴란드서 피살... 용의자 체포, 정치적 암살 의혹

러시아 출신 망명 풍자화가 세묜 스크레페츠키가 폴란드에서 총격을 받고 숨졌습니다. 용의자가 체포됐으며, 폴란드 총리는 정치적 살인으로 규정하고 배후를 수사 중입니다.

폴란드 바르샤바에서 망명 생활을 하던 러시아 출신 풍자화가 세묜 스크레페츠키(44)가 지난 15일 대낮에 총격을 받고 숨졌다. 그는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 독재자들을 겨냥한 독설적인 풍자화로 유명했으며, 크렘린의 박해를 피해 2021년 가족과 함께 폴란드 로 망명한 인물이다.

사건 발생 나흘 만인 18일, 도날트 투스크 폴란드 총리는 사회관계망서비스를 통해 용의자 한 명을 체포했다고 발표했다. 체포된 남성은 조지아 여권을 소지하고 있었으나, 현지 언론은 이 여권이 위조된 것이며 용의자가 러시아 내 체첸 공화국 출신일 가능성이 있다고 보도했다. 투스크 총리는 특수기관들이 범행 배후를 규명하기 위해 집중 수사 중이라고 밝혔다. 스크레페츠키는 시베리아 알타이공화국 출신으로, 푸틴 대통령뿐만 아니라 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령, 람잔 카디로프 체첸공화국 수장, 그리고 의문사한 야권 지도자 알렉세이 나발니까지 거침없이 풍자해 이름을 알렸다.

그의 작품은 종종 독재 권력자의 위선과 잔혹성을 고발하는 내용이었다. 그는 지난 12일 독일 베를린의 러시아 대사관 앞에서 옛소련 독재자 스탈린의 품에 안긴 푸틴을 성상화 형태로 그린 작품을 들고 1인 시위를 벌여 주목받았다. 사망 몇 시간 전에는 자신의 텔레그램 채널에 협박성 악성 댓글들을 공개하며 신변 위협을 호소하기도 했다. 폴란드 정부는 이전에 신변 보호 조치를 제안했으나 본인이 거절한 것으로 알려졌다.

스크레페츠키는 벨라루스 국경 인근 도시 비아와포들라스카의 한 주차장에서 피격당했다. 목격자와 경찰에 따르면 괴한은 권총 3발을 쏜 후, 그가 쓰러지자 다가가 두 발을 더 쏴 확인 사살했다. 사건 직후 바르샤바에서 용의자들을 태운 택시기사 등 벨라루스 국적자 2명이 체포됐으나 혐의가 없어 풀려났다. 폴란드 언론은 이번 사건을 정치적 처형으로 규정했으며, 투스크 총리 역시 명백한 정치적 살인이라고 말했다.

그는 만약 러시아 정권이 배후에서 암살을 지시한 것으로 드러나면 국제적 차원의 심각한 파장이 일 것이라고 경고했다. 이번 사건은 망명 예술가에 대한 러시아의 지속적인 위협과 폴란드 내 안전 문제를 재조명하고 있다





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