러시아 드론, 루마니아 주택가 아파트 충돌…민간인 사상자 발생

러시아의 드론이 우크라이나와 국경을 맞대고 있는 루마니아 동부 갈라치의 아파트에 충돌해 주민 2명이 다쳤다. 루마니아 정부는 이를 러시아의 영공 침범 및 불법 도발로 규탄하고 나토와 EU는 강력 비난하며 러시아에 대한 추가 제재를 예고했다. 러시아 측은 연관성을 부인했으나, 인근 나토 회원국에서 민간인 피해가 발생한 것은 이번이 처음이라 국제적 긴장이 고조되고 있다.

러시아 드론 이 우크라이나와 국경을 맞대고 있는 루마니아 동부 도시 갈라치의 주택가 아파트에 충돌하는 사건이 발생했다. 이 사고로 현지 주민 2명이 부상을 입었으며, 루마니아 정부는 이를 러시아의 명백한 영공 침범과 불법적 도발로 규탄했다.

사건은 현지 시간으로 28일 밤부터 29일 새벽 사이에 발생했으며, 루마니아 국방부는 성명을 통해 러시아 드론 한 대가 영공을 침범해 갈라치 남부의 아파트 건물 옥상에 충돌해 화재가 발생했다고 확인했다. 루마니아군은 즉시 F-16 전투기 2대와 군용 헬기 1대를 출격시켜 대응에 나섰으나, 당시 드론이 저고도로 비행해 레이더 탐지가 어려워 격추에 실패했다고 밝혔다. 이번 사건은 러시아-우크라이나 전쟁이 발발한 이후 러시아의 드론이나 미사일이 실수나 의도적으로 인접국인 나토 및 유럽연합 회원국 영공에 침범한 사례가 여러 차례 있었지만, 실제로 민간인 사상자가 발생한 것은 이번이 처음이다.

이에 루마니아 정부는 강력한 대응에 나서고 있다. 니쿠쇼르 단 대통령은 국가방위 최고위원회를 긴급 소집하고 러시아의 행위를 심각한 상황으로 평가하며, 우크라이나에 대한 러시아의 침략 전쟁이 루마니아 국민에게까지 확산되는 것을 용납할 수 없다고 강조했다. 오아나 토이우 외무장관은 자국 주재 러시아 대사를 외무부로 초치해 공식 항의를 표했으며, 러시아의 무책임한 행동이 양국 외교 관계에 미칠 결과와 유럽 차원의 추가 제재 조치에 대해 공식적으로 통보할 것이라고 밝혔다. 나토와 유럽연합은 이번 사건을 강력히 비난하며 루마니아와의 연대를 천명했다.

윌리엄 케인 나토 사무총장은 단 대통령과의 통화에서 루마니아에 대한 완전한 연대를 약속하며, 이번 사건이 러시아가 불법 전쟁을 국경 너머로 확장하고 있음을 보여주는 사례라고 지적했다. 그는 나토가 동부 국경을 포함한 지역의 안보와 억지력을 강화할 것이며, 러시아에 대한 21번째 제재 패키지를 준비 중이라고 밝혔다. 반면 러시아 측은 이번 사건과의 연관성을 부인하며 강력히 반발했다. 블라디미르 푸틴 대통령은 사안에 대해 보고를 받았으나, 러시아 정부는 공식적으로 개입을 인정하지 않았다.

마리야 자하로바 외무부 대변인은 EU 국가 내에서 발생한 드론 관련 모든 비난은 근거가 없으며, 물적 증거나 진실을 제시하지 못했다고 주장했다. 한편 푸틴 대통령의 최측근인 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장은 로이터를 통해 러시아의 드론이 유럽 국가들로 계속 잘못 진입할 것이며, 그 결과 해당 국민들이 평화롭게 잠들지 못할 것이라는 경고를 발표해 긴장감을 높였다. 이번 사건은 국제사회에서 러시아의 우크라이나 침략 전쟁이 인접국으로 직접적인 위협으로 확산될 수 있음을 보여주는 중요한 사례로 평가되며, 나토와 EU의 대러 제재 강화와 동부 국경 안보 강화 논의가 본격화될 전망이다





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