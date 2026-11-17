17일 러시아 군용기 2대가 일본 영공을 침범하여 일본 방위성이 강경 항의하고 항공자위대가 긴급 출동했다. 한국 방공식별구역에도 러시아 군용기 진입이 확인되었다.

17일 새벽, 러시아 군용기 로 추정되는 항공기 2대가 일본 영공을 침범해 일본 정부가 러시아 측에 강력히 항의하며 즉각 대응 조치를 취했다. 같은 날 새벽 한국 방공식별구역( KADIZ)에도 다수의 러시아 군용기 가 진입한 사실이 확인되면서 동북아시아의 안보 긴장감이 한층 고조되고 있다.

일 본 영공 침범 정황 및 즉각 대응

일본 방위성은 교도통신과 NHK 등 현지 언론의 보도를 인용해, 17일 오전 4시쯤 후쿠오카현 오키노시마 북서쪽 상공에서 러시아 군용기로 추정되는 항공기 2대가 차례로 일본 영공을 침범했다고 밝혔다. 각 항공기는 약 3분간 해당 영공에 머물렀다.

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이러한 침범 사실을 포착한 일본 항공자위대는 즉각적으로 전투기를 긴급 발동시켜 대응했으며, 현재 방위성은 각 항공기의 비행 경로를 분석하며 감시와 추적을 이어가고 있는 상황이다.

고이즈미 방위상, 주권 침해 강력 규탄

고이즈미 신지로 일본 방위상은 이날 오후 각의 후 기자 회견에서 이번 사건을 매우 중대한 문제로 지목하며 "영공 침범은 일본의 주권을 중대하게 침해할 뿐 아니라 안전을 위협하는 행위로 절대 용납할 수 없다"고 강력히 비판했다.

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고이즈미 방위상은 이어 "외교 경로를 통해 러시아 정부에 극히 엄중히 항의했으며, 이번 사건과 유사한 사태가 재발하지 않도록 강력히 요청했다"고 밝혔다.

기하라 미노루 관방장관도 같은 날 성명을 통해 "러시아 항공기로 추정되는 항공기들이 쓰시마 해협을 통과한 뒤, 요나구니지마와 대만 사이 지역을 지나 태평양으로 향했다는 사실을 확인했다"며 비행 경로를 상세히 설명했다.

쿼드 정상회의 시점, 한·일 동시 대응

이번 영공 침범 사태가 발생한 날은 필리핀 마닐라에서 미국, 일본, 호주, 인도의 4개국 안보 협의체 '쿼드(Quad)' 정상회의가 열린 날로, 지역 안보 협력 강화의 시점에 러시아의 도발이 있었다는 점이 주목된다.

한국 합동참모본부 역시 이날 새벽 러시아 군용기 여러 대가 한국 방공식별구역(KADIZ)에 진입해 공군 전투기를 출격시켜 대응했다고 공식 발표했다. 방공식별구역은 국가의 주권이 미치는 영공과는 구별되며, 공중 위협에 대비해 조기에 항공기를 식별하고 대응하기 위해 설정된 구간이다.

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다만 일본 영공을 침범한 것으로 알려진 2대의 항공기가 한국 합참이 언급한 러시아 군용기와 동일한 기종이거나 같은 편대인지는 현재까지 확인되지 않은 상태다.

대러 외교 공조 및 향후 전망

이번 사건은 다가오는 국제 외교 일정과 맞물려 향후 한·일 및 동맹국 간의 대러 공조 방향에 영향을 미칠 것으로 보인다. 18일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 다카이치 사나에 일본 총리와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담 가능성도 주목받고 있다.

한일 양국 군사 당국은 상호 정보를 공유하며 동북아시아 방공식별구역의 안전을 확보하기 위한 협력망을 강화할 것으로 예상되며, 향후 러시아의 추가적인 도발 행위에 대비한 감시 체계를 한층 더 강화할 전망이다.