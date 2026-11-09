러시아, 아부다비 종전협상에 유럽 측 참여 거부 3자 회담 고수

러시아 크렘린궁은 UAE 아부다비에서 열릴 종전협상에 유럽 대표단 참여를 공식 거부했다. 미국 중재의 3자 회담만 인정하며 EU와 프랑스의 참여 주장을 일축한 핵심 현황을 전한다.

러시아 정부가 우크라이나 전쟁 종료 협상을 위한 아부다비 회담에 유럽연합(EU) 및 유럽 국가들의 참여를 명확히 거부했다. 9일(현지시간) 러시아 관영 타스통신과 크렘린궁 발표에 따르면, 드미트리 페스코프 러시아 대통령 대변인은 미국 중재 하에 이루어지는 러시아·우크라이나·미국 3자 회담만이 공식 형태가 될 것이라고 단언했다. 이는 프랑스를 비롯한 유럽 측의 적극적인 참여 의지와는 상반되는 입장이다.

페스코프 대변인의 공식적 3자 회담 입장 표명

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 오는 10일부터 11일까지 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 예정된 종전 협상과 관련해 매우 명확한 기준을 제시했다. 그는 이번 회담이 미국이 중재하는 3자 간의 대화가 될 것이라고 규정하며, 유럽 측의 공식적인 참가를 배제했다. 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 전날 러시아의 이러한 입장을 부인하는 듯한 발언을 했으나, 러시아 측은 이를 일축한 것이다.

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바로 프랑스 외무장관은 전날 러시아 매체 RTL 방송과의 인터뷰에서 유럽이 아부다비로 대표단을 파견할 것이며, 프랑스도 현지에서 협상에 참여할 것이라고 밝힌 바 있다. 그러나 페스코프 대변인의 이날 발표는 유럽의 이러한 기대를 즉각적으로 차단하는 결과를 낳았다. 러시아는 여전히 중재국인 미국을 제외한 유럽의 독립적인 중재 역할이나 공동 참여를 인정하지 않고 있다.

유럽연합과 주요국의 참여 시도와 현실적 한계

유럽 측은 우크라이나와의 종전 협상에 참여할 의지를 꾸준히 피력해왔으나, 러시아의 완고한 입장으로 인해 실제 협상 테이블 안착이 불투명해졌다. 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장은 9일 오전 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 전화 통화를 통해 아부다비 회담을 논의했다. 폰데어라이엔 위원장은 EU가 파트너 국가들과 함께 참석할 것이라고 발표하며 유럽 차원의 개입을 시도했다. 정치매체 폴리티코의 보도에 따르면, EU는 뵈른 자이베르트 집행위원장 비서실장과 아나마리아 부라 EU 정상회의 상임의장 외교안보 고문을 아부다비로 파견하기로 했다. 또한 'E3'로 불리는 영국, 프랑스, 독일의 정부 국가안보보좌관들도 이들과 동행할 예정이다. 이는 유럽이 우크라이나 문제에 대한 목소리를 높이고자 하는 강력한 의지를 반영한 조치로 해석된다.

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그러나 유럽 대표단이 실제 협상장 내부에서 발언권을 가질 수 있을지는 여전히 의문부호가 달린다. 익명을 요구한 EU 당국자는 유럽 측 대표단이 회담장 안에 들어가지 못할 것이라고 내다봤다. 한 독일 관리는 협상의 구체적 방식이 논의 진행 상황에 따라 결정될 것이라고 설명했지만, 근본적인 구조적 문제인 '3자 회담' 고수 앞에서는 한계가 명확하다.

전선 열화: 레닌그라드 정유공장 피해와 전력 차단 현황

협상 외교의 교착 상태와 맞물려 전선에서의 교전 상황은 더욱 치열해지고 있다. 러시아 지역 당국에 따르면, 밤새 레닌그라드 지역의 키리시 정유공장이 우크라이나 드론 공격을 받아 심각한 피해를 입었다. 이 공격으로 인해 정유공장 내부에 화재가 발생했고, 현장 작업자 등 1명이 사망하는 인명 피해가 발생했다.

피해가 발생한 키리시 정유공장은 러시아 에너지 인프라에서 중요한 시설 중 하나다. 이 공장은 연간 2,000만톤(t)의 원유를 처리할 수 있는 대규모 설비이며, 하루 약 40만 배럴의 원유를 정제할 수 있는 높은 처리 능력을 보유하고 있다. 이러한 대규모 정유 시설의 마비는 러시아의 에너지 수출 및 내수 공급망에 장기적인 영향을 미칠 가능성이 높다.

반면 우크라이나 내부에서도 러시아의 보복 공격으로 인한 일상적 삶이 마비되고 있다. 우크라이나 에너지부에 따르면, 지난주 자국 내 에너지 및 석유·가스 시설 128곳이 러시아의 공격을 받아 파괴되거나 손상되었다. 이로 인해 우크라이나 전역에서 12개 지역 주민들이 전력 공급을 받지 못하는 정전 사태가 발생했다. 러시아는 우크라이나의 발전소 등 기반시설을 지속적으로 타격하며 우크라이나의 사회·경제적 기능을 마비시키려는 전략을 유지하고 있다.

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결국 10일 시작될 아부다비 회담은 외교적 상징성만 있을 뿐, 실질적인 종전 합의에 도달하기에는 많은 난관에 부딪힐 전망이다. 유럽의 참여가 협상장 밖에서 이루어질지, 아니면 아예 배제될지 여부가 향후 우크라이나 전쟁의外交적 구도를 다시 한번 가늠하는 중요한 기준이 될 것이다. 한편 전선에서의 파괴는 계속되고 있어, 외교적 노력과 군사적 현실 간의 괴리는 더욱 확대될 것으로 보인다.