러시아-우크라이나 전쟁 '보복' 키이우 공격: 24일(현지시간)

러시아와 우크라이나 간 무력 충돌이 다시 격화되어 있으며, 중동 사태에 의한 종전 논의 실패로 전쟁은 끝이 보이지 않는 보복 공격으로 확전하는 형국입니다.

러시아와 우크라이나 간 무력 충돌이 다시 격화되고 있습니다. 중동 사태로 종전 논의가 갈 길을 잃은 사이 전쟁은 끝이 보이지 않는 보복 공격으로 확전하는 형국입니다. 우크라이나 군은 이중 미사일 55발과 드론 549대를 격추했다고 밝혔지만, 일부가 주거지역을 덮치면서 민간인 사상자가 속출했습니다.

러시아군은 극초음속 탄도 미사일 오레시니크로 우크라이나를 공격했습니다. 이스칇데르·킨잘·지르콘 미사일도 공격에 동원되었습니다. 이번 러시아의 대규모 키이우 공격은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나의 대학교 기숙사 공격에 보복을 지시한 지 이틀 만에 이뤄졌습니다. 러시아 지역 당국에 따르면 대학교 기숙사는 우크라이나의 공격을 받아 학생 16명이 숨지고 42명이 다쳤습니다.

우크라이나 군은 당시 공격이 인근의 군 사령부를 타격한 것이라며 러시아가 정보를 조작하고 있다고 반박했습니다. 지난 15일 러시아가 키이우 등에 이틀간 1천500대가 넘는 드론을 쏟아부으면서 27명이 숨졌습니다. 이틀 뒤에는 우크라이나가 모스크바를 겨냥한 보복 공격에 나서면서 4명이 숨고 수십명이 다쳤습니다. 미군의 중재로 중단됐던 양국 간 종전 논의는 중동 사태 탓에 후순위로 밀렸습니다





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