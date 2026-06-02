러시아, 항공유 수출 금지… 우크라 공습·서방 제재 효과

러시아가 휘발유에 이어 항공유 수출을 6개월간 금지했다. 이는 우크라이나의 정유시설 공습과 서방의 유조선 나포 등 제재 효과로 인한 국내 연료 부족 때문이다. 전쟁은 장거리 공습전으로 전환 중이며, 지상 진격은 정체됐다.

러시아 정부가 지난 1일 항공유 수출을 11월 30일까지 6개월간 금지한다고 발표했다. 이는 지난 4월부터 7월까지 시행된 휘발유 수출 금지에 이은 조치로, 국내 연료 시장의 안정을 보장하기 위한 것이라고 러시아 정부는 설명했다.

러시아는 그간 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄 등 중앙아시아 우방국들에 항공유를 수출해 왔으나, 이번 금지로 해당 국가들의 항공유 공급에 차질이 예상된다. 또한 인테르팍스 통신에 따르면 러시아의 디젤 생산량이 지난달 10% 감소해, 정부가 디젤에 대해서도 유사한 수출 금지 조치를 검토 중이다. 이러한 일련의 조치는 우크라이나의 지속적인 정유시설 공습과 서방의 제재로 인해 러시아 내 정유량이 줄어들면서 국내 연료 공급이 어려워진 데 따른 것이다. 우크라이나는 러시아의 전쟁 자금원인 에너지 수출을 차단하기 위해 내륙 정유단지와 석유 수출항을 집중적으로 폭격해 왔다.

야로슬라블, 보로네시, 노브고로드 등 우크라이나 국경에서 최대 1200km 떨어진 지역의 정유단지도 공격 대상에 포함됐으며, 지난달 31일에는 사라토프주 정유공장이 폭격을 받았다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 올해 들어 러시아 정유소 15곳을 타격했다고 밝히며, 5월 말 기준 러시아의 석유 정제 능력이 40% 가까이 감소했고 크림반도 등 러시아 점령지에서 연료 부족이 특히 심각하다고 주장했다. 이에 더해 서방은 '유령 선단'으로 불리는 제재 회피 유조선을 나포하며 러시아의 수출을 압박하고 있다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 프랑스 해군이 브르타뉴 서쪽 740km 해역에서 유럽연합 제재 대상 유조선 타고르호를 나포했다고 발표했다. 이 배는 카메룬 국기를 달아 국적을 속이고 해사 당국의 명령을 따르지 않은 혐의를 받는다. 프랑스는 우크라이나 전쟁 발발 이후 유령 선단 소속 화물선 4척을 나포했으며, 스웨덴은 발트해에서 올해만 5대를 잡았다. 한편 우크라이나 전쟁은 지상 진격이 거의 멈춘 가운데 장거리 공습전으로 전환되고 있다.

AFP 통신이 우크라이나 공군 자료를 분석한 결과, 지난달 러시아군은 월간 기준 사상 최대인 8150대의 드론을 발사했으며, 이는 종전 최다였던 4월보다 24% 증가한 수치다. 또한 러시아는 핵 탑재가 가능한 극초음속 오레슈니크 등 미사일 211발을 발사했다. 반면 지상에서는 러시아군의 진전이 미미하다. 르몽드는 전황 분석 서비스 딥스테이트를 인용해 지난달 러시아군이 새로 점령한 우크라이나 영토가 14km²에 불과하다고 전했다.

이는 서울 금천구와 비슷한 면적으로, 2023년 10월 이후 2년 7개월 만에 가장 적은 전과다. 이는 양측이 전선을 참호와 지뢰밭 등으로 철저히 요새화하고, 전선 상공이 소형 드론으로 포화된 탓으로 분석된다. 딥스테이트에 따르면 지난달 러시아군의 지상 공격 횟수는 7000건 이상으로 전달보다 38% 증가했지만, 교전이 격화될수록 전선은 거의 움직이지 않고 있다





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