러너, 겨울철 무릎 관절 질환 주의보...연골 손상 예방법

저온으로 인한 근육 경직 시 러너들의 무릎 연골 및 인대 부상 위험이 높아진다. 슬개골 연골연화증, 반월상연골판 손상 등 주요 질환의 원인과 효과적인 예방 및 치료법을 전문가의 조언을 통해 상세히 안내한다.

달리기는 심혈관 기능 강화와 폐활량 증진, 전신 지구력 및 근력 향상에 탁월한 효과를 보이는 대표적인 유산소 운동입니다. 지방을 에너지원으로 활용하여 체중 감량에 기여하며, 뼈 밀도를 높여 골다공증을 예방하는 역할도 수행합니다. 접근성이 높아 전문 강습 없이도 가벼운 조깅부터 시작할 수 있다는 점도 인기 요인 중 하나입니다.

하지만 러닝 인구의 증가와 함께 근골격계에 가해지는 부담이 과도해져 부상 사례가 급증하고 있습니다. 특히 기온이 낮은 계절에는 혈관 수축으로 인해 근육, 힘줄, 인대의 유연성이 떨어지고 경직되므로, 충분한 준비 운동 없이 달릴 경우 무릎과 허벅지 부위에 손상을 입을 위험이 크게 높아집니다.

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가장 흔한 무릎 관절 질환과 발생 기전

러너들이 가장 흔히 통증을 호소하는 부위는 무릎이며, 추운 날씨에 체온이 충분히 상승하지 않은 상태에서는 관절 내 충격을 흡수하는 연골과 주변 인대에 치명적인 부상을 입을 수 있습니다. 이 과정에서 가장 대표적으로 발생하는 질환은 슬개골 연골연화증과 반월상연골판 손상입니다. 슬개골 연골연화증은 무릎 앞쪽의 둥근 슬개골 뒤편과 허벅지뼈 사이의 연골이 약해지는 질환을 의미하며, 반월상연골판 손상은 정강이뼈 위에 위치해 체중 부하를 완충하는 초승달 모양의 연골 조직이 찢어지거나 파열되는 상태를 말합니다.

이들 질환은 충분한 준비 운동의 부재, 딱딱한 노면 위로 반복적인 착지 시 발생하는 충격, 갑작스럽게 무릎을 비틀어 주는 동작 등이 주요 원인으로 작용합니다. 증상으로는 무릎 통증과 부종, 관절을 굽혔다 펼 때의 불편감, 관절이 잘 움직이지 않거나 걸리거나 잠기는 듯한 느낌이 동반됩니다.

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장경인대 증후군과 다른 러너들의 고질병

무릎 관절뿐만 아니라 허벅지 바깥쪽까지 통증이 이어지는 장경인대 증후군 역시 러닝 동호인 사이에서 매우 흔하게 발생합니다. 무릎 바깥쪽에 돌출된 허벅지뼈의 외측상과 부위가 장경인대와 반복적인 마찰과 압박을 일으키면서 염증이 유발됩니다. 일정 거리 이상을 달려 무릎을 굽히고 펴는 동작이 장시간 반복될 때 해당 부위에서 타는 듯한 날카로운 통증이 느껴지며, 겨울철 미끄러운 빙판길에서 자세가 무너져 장경인대에 과부하가 걸리면 증상이 악화되기도 합니다.

세 가지 질환 모두 증상이 심하지 않을 경우, 수술 없이 소염진통제 복용과 경과 관찰을 통한 보존적 치료로 호전되는 경우가 대부분입니다. 이 시기에는 달리기와 같이 무릎에 부담을 주는 운동을 중단해야 하지만, 무릎 관절을 지탱하는 허벅지와 엉덩이 주변 근육을 강화하고 유연성을 회복하는 운동치료는 회복에 긍정적인 도움을 줍니다.

전문가의 조언과 재발을 방지하는 관리법

바른세상병원 관절센터의 유건웅 원장은 마라톤 초보자들이 기록이나 완주에 대한 욕심으로 통증을 참으며 달리는 경우가 많다고 지적했습니다. 운동 직후 통증이 크지 않더라도 시간이 지날수록 부기와 통증이 심해지고 손상이 악화될 수 있으므로, 통증이 반복되거나 관절 움직임에 제한이 생긴다면 즉시 전문의의 진료를 받아야 한다고 조언합니다.

고려대 안산병원 정형외과 김재균 교수도 달리기의 안전과 회복을 우선해야 한다고 강조했습니다. 평소보다 보폭을 줄이고 속도를 늦추어 안정적인 자세로 달리는 것이 무릎 부담을 줄이는 데 효과적이며, 통증이 느껴진다면 즉시 운동을 중단하고 휴식을 취해야 합니다. 일상생활에서도 불편함이 지속되면 정확한 진단을 위해 전문의를 찾는 것이 필수적입니다.

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회복 후 다시 달리기를 시작하려면 최소 10분 이상 관절과 주변 근육을 충분히 풀어주고 가벼운 움직임으로 체온을 높이는 준비 운동이 필수적입니다. 무릎 주변을 잘 감싸주는 보호대 착용과 접지력 및 완충 기능이 우수한 러닝화 착용은 부상 예방에 큰 도움이 됩니다. 또한 빙판이나 지나치게 딱딱한 노면, 경사가 심한 길은 피하고, 운동 중 가슴이 조이거나 호흡곤란이 발생하면 즉시 중단하고 진단을 받아야 합니다. 거리와 강도는 점진적으로 늘려나가되, 물리치료나 체외충격파 등 보존적 치료에도 효과가 없거나 손상이 심한 경우 파열된 조직을 봉합하는 수술 치료를 고려해야 합니다.