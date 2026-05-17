라이칭더 대만 총통, 중국에 대한 강경한 태도

라이칭더 대만 총통이 중국에 대한 강경한 태도를 보이고 있으며, 대만은 희생되거나 거래되지 않을 것이라고 밝혔다. 또한, 그는 미국과의 안보 협력 필요성을 강조하고, 대만은 주권을 가진 독립된 민주국가라고 주장했다.

라이칭더 대만 총통 이 ‘ 역내 불안정 의 근원은 중국’이라며 ‘대만은 희생되거나 거래되지 않을 것’이라고 밝혔다. 최근 미국·중국 정상회담에서 거론된 무기 판매 문제에 대해서는 ‘역내 핵심 억지력’이라며 미국과의 안보 협력 필요성을 강조했다.

라이 총통은 17일 페이스북에 글을 올려 ‘미국 정부가 대만 정책에는 변화가 없다고 여러 차례 재확인했다’고 밝혔다. 그는 국가안전보장회의와 외교부·국방부 등의 보고를 받고 최근 정세를 점검했다. 그는 ‘대만은 대만해협과 역내 평화·안정을 유지하는 수호자’라며 ‘도발하지도, 갈등을 고조시키지도 않겠지만 압력 속에서 주권과 민주적 생활방식을 포기하지도 않을 것’이라고 밝혔다. 반면 중국에 대해서는 ‘역내 불안정과 현상 변경의 근원’이라고 규정했다.

라이 총통은 중국이 최근 수년간 군용기·군함 활동 확대와 대규모 군사훈련, 회색지대식 압박 등을 이어왔으며, 이는 대만만의 문제가 아니라 제1도련선과 인도·태평양 지역 전체가 직면한 안보 도전이라고 주장했다. 라이 총통은 ‘대만은 주권을 가진 독립된 민주국가’라며 대만과 중국은 서로 예속되지 않는 점을 강조했다. 이어 ‘대등함과 존엄이라는 전제 아래 중국과 교류·대화를 추진할 의향이 있다’면서도 ‘통일을 명분으로 한 강압적 대화와 통일전선 침투는 거부한다’고 밝혔다. 지난 13일(현지시간) 대만 지룽항에 대만 해군의 퉈장급 초계함이 정박해 있다.

EPA연합뉴스 라이 총통은 미국의 무기 판매 문제도 거론했다. 그는 무기 판매는 ‘역내 평화와 안정을 유지하는 핵심 억지력’이라며 도널드 트럼프 미 1기 행정부 시절부터 무기 판매 규모가 확대됐다고 말했다. 이어 ‘중국이 무력에 의한 대만 병합을 포기하지 않고 군사력을 계속 확대하는 상황에서 미국의 대만 무기 판매와 안보 협력 심화가 필요하다’고 강조했다. 그는 대만은 인공지능·반도체 산업과 글로벌 공급망의 핵심이라며 대만의 평화와 안정은 곧 ‘미국, 대만, 전 세계 민주국가의 공동 이익’이라고 했다.

그는 대만해협의 평화와 안정은 결코 희생되거나 거래되지 않을 것이라며 ‘대만은 비굴하지도 오만하지도 않은 태도로 현상을 유지할 것’이라고 말했다. 지난 14일 열린 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에서는 대만 문제가 주요 의제로 부상했다. 시 주석은 ‘(대만 문제를) 잘 관리하면 양국 관계의 안정을 유지할 수 있지만, 잘못 다루면 양국이 충돌해 중·미 관계 전체를 위험하게 만들 것’이라고 말한 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 시 주석과 대만 무기 판매 문제를 논의했다고 밝히기도 했다. 트럼프, ‘대만 무기 판매’ 중국과 협상 언급…미 외교 원칙 ‘파기’ 논





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