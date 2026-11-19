영국 개념미술가 라이언 갠더가 서울 한남동 에스더쉬퍼 서울에서 내년 1월 16일까지 개인전을 연다. 동전 프로젝트와 애니메트로닉스 작품 등을 선보이며 관객의 사고 확장을 유도한다.

영국 출신의 저명한 개념미술 가 라이언 갠더 가 서울에서 대규모 개인전을 개최한다. 서울 한남동 에 위치한 갤러리 에스더쉬퍼 서울 은 오는 21일부터 내년 1월 16일까지 갠더의 개인전 '기쁨 / 감정의 구조 / 언제나 나와 함께 있어 줘, 어떤 형태로든'을 연다고 밝혔다. 이번 전시는 지난 8월 31일부터 9월 10일까지 서울 전역에 숨겨졌던 대형 동전 프로젝트 ' 더 파인드 서울'의 여운과 함께, 작가의 다채로운 예술 세계를 조망하는 중요한 자리가 될 전망이다.

동전 프로젝트와 13점의 작품 소개

에스더쉬퍼 서울 전시장에서는 '더 파인드 서울'에 사용된 동전을 크게 확대하여 제작한 작품을 비롯해 총 13점의 작품이 공개된다. 지난 8월 31일부터 9월 10일까지 서울 을지로와 한남동, 청담동, 삼청동, 코엑스 등 다양한 장소에 동전 1만 6천 개가 숨겨져 있었다. 이 동전 모형에는 '멈춤과 행동', '말하기와 듣기', '혼자와 함께'와 같이 서로 대비되는 단어가 새겨져 있었으며, 발견한 시민이 이를 소장하거나 다시 놓아둘 수 있는 참여형 형식을 띠고 있었다.

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이번 전시에서는 단순히 동전을 발견하는 우연한 경험 그 자체를 넘어, 그 과정에서 탄생한 다양한 해석과 사유의 확장을 주요 동력으로 삼고 있다. 갠더는 자신의 작품이观众에게 하나의 정답을 강요하기보다, 각자의 배경과 경험을 바탕으로 여러 갈래의 해석을 만들어내도록 유도한다고 설명한다. 이는 그가 50세의 나이에 이르기까지 조각, 설치, 영상, 퍼포먼스, 출판 등 다양한 매체를 넘나들며 개념미술의 가능성을 지속적으로 확장해온 철학의 일환이다.

애니메트로닉스와 유년기의 경험에서 영감

전시에서 가장 눈길을 끄는 요소는 다람쥐와 두꺼비, 그리고 작가 자신의 모습을 본뜬 인형을 활용한 애니메트로닉스 작품들이다. 애니메트로닉스는 애니메이션과 전자기술을 결합하여 기계 장치로 생동감 있는 움직임을 구현하는 기법으로, 이번 전시를 위해 한국을 찾은 갠더는 이러한 기계 장치에 생명력을 부여한 이유를 설명하였다. 그는 작품이 귀엽고 익살스러운 외양을 띠고 있지만, 실제로는 차이, 수치심, 후회, 타인에 대한 이해와 같은 깊고 진지한 주제를 다루고 있다고 전했다.

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특히 자폐 진단을 받은 그의 아들이 오선지에 스티커를 붙이는 놀이를 하던 모습을 본 것이 계기가 되어, 아들이 만든 패턴을 음악가에게 전달해 실제 연주곡으로 제작한 사례도 소개된다. 갠더는 우연히 붙인 스티커가 음악으로 바뀌었다며, 길바닥에 붙은 껌 또한 추상적인 형태로 볼 수 있다는 점을 강조하였다. 예술과 일상의 경계가 맥락에 따라 달라질 수 있음을 시사하는 이 작품들은 관객에게 익숙한 형식에서 벗어나 새로운 사고의 시작을 제안한다.

위험에 대한 인식과 해석의 다양성

천장에 매달려 풍선처럼 부풀어 오른 유리섬유 조각 또한 흥미로운 주제 의식을 전달한다. 겉보기에는 가볍고 유쾌해 보이지만, 작품에는 '1t'이라는 무게를 나타내는 글자가 새겨져 있거나 금고와 족쇄를 본뜬 형상을 하고 있어 가벼운 외양과 무거운 주제의 충돌을 일으킨다. 갠더는 만약 이 조각이 실제 1t의 무거운 물체였다면 사람들이 위험하다고 판단해 지나가지 않았을 것이라고 설명하며, 삶에서 위험을 평가하는 과정이 우리의 결정을 좌우한다고 말했다.

그는 이러한 작품들을 통해 두려움이 원하는 일을 실현하지 못하게 하는 요인임을 드러내려 하였다고 밝혔다. 과거 미술이 시각적 경험과 감상에만 치중했다면, 현대미술은 관객으로 하여금 생각하고 세상을 다른 관점에서 바라보게 하는 역할을 해야 한다는 것이다. 해석이 하나뿐이라면 그것은 예술이라기보다 단순한 소통에 가깝다는 그의 신념에 따라, 이번 전시는 다양한 해석의 가능성을 열어두는 매개체로서의 기능을 수행할 것으로 기대된다.

라이언 갠더는 1976년생으로 영국 체스터에서 태어나 예술가로서 활약하고 있으며, 2003년 네덜란드 프리 드 롬 조각 부문을 수상했고, 2006년 ABN암로 미술상과 2009년 취리히 미술상 등 여러 국제적인 예술 상을 수상하였다. 또한 2017년 대영제국훈장(OBE)을 받았으며, 2021년 영국 왕립미술원 회원으로 선출되는 등 국내외에서 높은 평가와 명성을 누려왔다. 에스더쉬퍼 서울에서 열리는 이번 전시는 그의 방대한 예술적 여정을 집대성한 중요한 자리로, 11월 19일 기자간담회를 통해 작품 세계에 대한 심층적인 이야기가 공유되었다.