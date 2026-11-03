라이센, 4집 'PULSE' 발매로 역주행 신화 이어간다

소속사 라이젠이 4번째 미니앨범 'PULSE'를 발매하고 타이틀곡 'With'와 B사이드 'Baekhwa Yoran'으로 공식 활동을 시작했다. 작은 회사 아이돌의 역주행 신화가 새로운 음악적 성과로 이어질지 주목된다.

소속사 The Muse Entertainment 소속 걸그룹 라이젠 (Lisenne)이 3일 서울 용산구 블루스퀘어에서 4번째 미니앨범 'PULSE' 발매 기념 쇼케이스를 개최했다. 이번 행사는 그룹이 지난 3월 유튜브 채널 '안녕하세요 원임니다 잘 부탁 드립니다'(원잘부)를 통해 역주행 성공 사례를 남긴 이후, 본격적인 자체 곡 활동에 돌입하는 의미를 담고 있다. 멤버들은 Woni, Liv, Minami, May, Jenna 등 총 5명으로 구성되었으며, 이날 오후 행사를 통해 팬들과 직접 소통하며 새로운 음악 세계를 선보였다.

타이틀곡 'With'와 B사이드 'Baekhwa Yoran' 공개

라이젠은 쇼케이스에서 타이틀곡 'With'와 B사이드 트랙 'Baekhwa Yoran'을 무대에 올렸다. 두 곡은 모두 오후 6시에 디지털 및 음원으로 정식 출시되었다. 타이틀곡 'With'는 라이젠이 일관되게 추구해 온 이지 리스닝(Easy-listening) 댄스 팝 장르를 기반으로 했다. 곡은 서정적인 멜로디로 시작하여 후렴구로 갈수록 에너지를 고조시키는 구조를 띠며, 베이스와 드럼이 곡 전체에 무게감을 더하여 하이라이트 부분에서의 상승감을 극대화했다. 이는 기존 팬층이 선호하는 그룹 특유의 멜로디와 분위기를 유지하면서도 청각적 만족도를 높인 곡으로 평가된다.

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민미의 서예에서 영감 얻은 'Baekhwa Yoran'

B사이드 트랙 'Baekhwa Yoran'은 멤버 민미가 '원잘부' 콘텐츠에서 쓴 붓글씨에서 모티브를 얻었다. '백화란만(白華爛漫)'은 꽃들이 아름답고 화려하게 만개한다는 뜻으로, 민미가 평소 좋아하던 사자성어를 프로듀서들이 곡의 제목으로 제안했다. 밝은 이미지를 기대할 수 있는 제목과는 달리, 이 곡은 강렬한 드럼 비트를 바탕으로 한 미디엄 템포의 중후한 사운드를 특징으로 한다. 퍼포먼스는 의자를 활용한 안무가 돋보이며, 정장 차림의 멤버들의 무대는 신화의 'Perfect Man' 스타일을 연상시키기도 했다.

The Muse Entertainment의 제작진 참여

'With'와 'Baekhwa Yoran'의 작사·작곡에는 라이젠의 대표 곡 'Love Attack'과 'Pinball'을 만든 주니어(Joo-heon Lee)와 더 폴킴(The Polkim)이 참여했다. 이들은 현재 소속사 The Muse Entertainment의 대표이사 및 인하우스 디렉터로도 활동하고 있어 그룹의 음악적 방향성을 직접 주도하고 있다. 또한 넷플릭스 애니메이션 관련 작품으로 알려진 싱어송라이터 이재도(Jae-do Lee)가 'Baekhwa Yoran'의 작곡에 참여하여 화제를 모았다. 이러한 제작진의 참여는 라이젠이 소규모 소속사라는 한계를 넘어 고품질의 음악 콘텐츠를 생산할 수 있는 기반을 마련했다는 평가를 받는다.

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전체 앨범 구성과 멤버들의 포부

총 5곡으로 구성된 'PULSE' 앨범은 심장과 맥박을 의미하는 이름처럼, 팬들에게 제공된 노래가 renewed strength로 돌아오는 순간을 상징한다. 오프닝 트랙 'Finest Thing'은 트렌디한 리듬을 강조하며 앨범의 시작을 알렸으며, B사이드 'Mimi'는 팝핑 신시사이저 사운드 위에 멤버들의 하모니를 얹었다. 느린 템포의 R&B 곡 'Dragon'은 거친 바람과 비 속에서 서로를 지키자는 이야기를 담았다. 멤버 위니는 "기적이 쉽게 일어나지 않으므로 '작은 회사 아이돌의 기적'이라는 말에 합당한 그룹이 되고 싶다"며 각오를 다졌다.

역주행 신화와 장기적인 활동 계획

라이젠은 지난 7월 카라의 'Pretty Girl' 리메이크로 음악 프로그램 1위를 차지하며 역주행 신화를 썼다. 이제 그들은 자신들의 곡으로 대중 앞에 섰으며, '라이젠 열풍'이 새로운 곡의 성공으로도 이어질지 관심이 집중되고 있다. 멤버 메이는 "'국민 걸그룹'이라는 호칭은 우리가 감당하기보다 너무 큰 것 같다"며 "어떤 라벨에 매이기보다는 사람들이 믿고 들을 수 있는 음악을 제시하겠다"고 밝혔다. 이는 일시적인 유행을 넘어 오랜 시간 사랑받을 수 있는 아티스트로 자리매김하겠다는 의지로 해석된다.