라오스에서 폭우로 침수된 동굴에 갇힌 주민 5명 생존 상태로 구조대에 발견

라오스 중부 사이솜분주 롱쨍 지역의 동굴에서 폭우로 침수된 주민 7명 가운데 5명이 생존 상태로 구조대에 발견된 모습이다. 태국 구조대원은 SNS에 공개한 영상에서 이들이 극심한 굶주림과 탈진에 시달렸으나 건강에는 큰 이상이 없어 보인다고 전했다.

라오스 에서 폭우로 침수된 동굴에 갇힌 주민 7명 가운데 5명이 생존 상태로 구조대 에 발견됐다. 라오스 중부 사이솜분주 롱쨍 지역의 동굴에서 생존자 5명을 발견한 태국 구조대 원은 SNS에 공개한 영상에는 잠수 장비를 착용한 대원 2명이 동굴의 좁은 통로에 모여앉은 남성 5명과 대화하는 모습이 담겨있다.

이들은 카메라를 향해 "구조대가 이제 도착했어요. 우리는 안전해요. 엄마 아빠가 너무 보고 싶어요"라며 메시지를 보냈다. 이들은 극심한 굶주림과 탈진에 시달렸으나 건강에는 큰 이상이 없어 보였다고 매체는 전했다.

구조대는 생존자들에게 물과 식량, 의약품을 전달하고 있으며 가능한 한 빨리 구조 작업을 진행할 계획이라고 밝혔다. 대형 발전기로 동굴의 물을 빼 생존자들이 보다 쉽게 빠져나올 수 있게 한다는 계획이다. 그러나 구조는 쉽지 않을 전망이다. 동굴의 통로가 폭 50㎝ 정도로 좁은 데다 경사도 심하기 때문이다.

구조대원들이 이들을 찾기 위해 사용한 밧줄의 길이로 보아 주민들은 약 260m 깊이에 있는 것으로 추정된다. 또 계속된 비로 수위가 상승하면서 작업이 중단되기도 했다. 당국은 아직 발견되지 않은 실종자 2명에 대해서도 수색 작업을 벌이고 있다. 태국인 구조사 노라셋과 켕카드, 파시 등은 2018년 태국 탐루앙 동굴에 갇힌 유소년 축구팀을 구해내 세계적으로 화제를 모은 이들이기도 하다.

이들은 당시 어린이와 코치 13명을 17일 만에 기적적으로 구해냈다. 이 사고는 다큐멘터리와 넷플릭스 시리즈로도 만들어졌다. 태국 동굴 소년, 모두 살아돌아왔다... 고립 17일만 "12 야생 멧돼지와 코치가 동굴에서 나왔습니다.

모두 안전합니다.

" 태국 해군이 10일 오후 6시48분(현지시간) 공식 페이스북을 통해 북부 치앙라이주 탐 루앙 동굴에 갇힌 유소년 축구팀 13명의 전원 생환을 알렸다. '야생 멧돼지'는 축구팀 명칭이다. 구조작업 사흘째인 이날 선수 4명과 코치 1명 등 5명이 동굴 밖으로 나왔다. 지난달 23일 동굴..





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

라오스 폭우 침수 동굴 구조대 생존자 태국 구조사

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

김기현 '김연경·남진' 사진 논란...'정치에 이용'김기현 SNS 올린 뒤 김연경에 악성 댓글 쏟아져 / 남진 '김기현과 처음 본 사이…SNS 당혹스럽다' / 김연경 선수 소속사 '남진 씨와 같은 입장' / 안철수 '있어선 안 될 일…공감 뒤 사진 올려야'

Read more »

���ؿ� ����Ī ����, �����ϰ� �Ű��ش޶��븸 ��� ������� ��ȥ�� Ŭ�� ��� ���ؿ��� SNS ��Ī ������ �����ϸ� ���Ǹ� ����ߴ�. ���ؿ��� 4�� SNS�� ���� ���̷� �̻��� ����� Ȥ�� ���̷�Ʈ �޽���(DM)�� ���� �����ϰ� �Ű����ֽñ� �ٶ��١��� ����

Read more »

��ȫ���� �����̡� ȫ���� ������ ���������Ѽ� �����Ϸ���?�����ؼ� �� �������� ��ǥ�� ȫ���� �屺�� �������̡��� ��Ī�� �������� ȫ������ SNS�� �����ϸ� �ż��� �����ߴ�. �� �� ��ǥ�� 23�� SNS��...

Read more »

����밡 �ݹںҰ� �߸���...���������� �İ桯 �ֵ���, �ǹ̽��� SNS����밡 �ݹںҰ� �߸���...���������� �İ桯 �ֵ���, �ǹ̽��� SNS - ��Ÿ������, �ۼ���-�̴ٰ�, ����-hot-issues, ���-KBS �Ƴ�� ��� ����� ������, �ֵ��� �κΰ� ��ȥ 14�� ���� �İ��� ���� ���, �ֵ����� �ڽ��� SNS�� ���� ���� ������ǰ� �ִ�.

Read more »

������, �ֵ����� ��ȥ ��ǥ �� SNS ���â ��Ȱ��ȭ������, �ֵ����� ��ȥ ��ǥ �� SNS ���â ��Ȱ��ȭ - ��Ÿ������, �ۼ���-������, ����-hot-issues, ���-KBS �Ƴ�� ��� ����� ������(44)�� �ֵ���(45)���� ��ȥ�� ��ǥ�� ��� SNS �Խù� ��� ����� ������ ������ ����.

Read more »

'메타, 이용자 보호 평가 3년 내리 낙제점…제재는 없어'(서울=연합뉴스) 조성미 이정현 기자=사회관계망서비스(SNS) 페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타가 방송통신위원회의 검색·소셜미디어(SNS...

Read more »