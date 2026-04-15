라벨, 물, 그리고 삶의 궤적: 세상의 변화를 담아낸 음악

세상이 뜻대로 되지 않을 때, 라벨의 음악은 우리에게 위안을 준다. 수변공원의 풍경, 라벨의 음악, 그리고 삶의 다양한 모습들을 통해, 물처럼 변화하는 세상의 아름다움을 이야기한다.

세상이 뜻대로 되지 않을 때, 나는 종종 가까운 수변공원 을 찾는다. 그곳을 거닐면 사계절의 변화를 온몸으로 느낄 수 있다. 새순이 돋기 전 붉게 물든 나뭇가지, 그 끝에서 솟아나는 연두빛 새순의 조화는 마치 안개처럼 몽롱한 풍경을 자아낸다. 꽃들이 만개하고 며칠 지나 꽃잎이 흩날리면 연두는 더욱 짙어진다. 그때, 나는 종종 물소리를 듣는다. 고개를 돌려 바라보면, 개천에서 헤엄치는 오리 두 마리의 경쾌한 움직임이 눈에 들어온다. 이윽고, 나의 시선은 소리의 근원지에 닿는다. 납작한 조약돌 사이로 흐르는 물줄기, 그 위로 쏟아지는 봄 햇살은 은빛으로 반짝이며, 물소리와 어우러져 아름다운 조화를 이룬다. 나는 물소리를 가장 아름답게 표현한 음악가로 프랑스의 작곡가 모리스 라벨을 꼽는다.

어느 비 오는 날 아침, 딸을 지하철역에 데려다주고 돌아오는 길, 차 안 라디오에서 흘러나온 라벨의 피아노 곡은 잊을 수 없다. 단조로우면서도 유려하게 흐르는 피아노 선율은, 전면 유리창에 떨어지는 빗방울 소리와 환상적인 앙상블을 이루며 마치 물속에 잠긴 듯한 느낌을 주었다. 라벨의 음악은 처음부터 내게 다가오지는 않았다. 젊은 날, 많은 이들이 사랑하는 조차 내게는 낯설게 느껴졌다. 관능적이고, 에로틱하며, 사람을 흥분시키는 음악이라는 생각에, 라디오 스위치를 껐던 기억이 생생하다. 몇 년 전, 한 음악 강의에서 본 볼쇼이 발레단의 마야 플리세츠카야가 모리스 베자르의 안무로 선보인 는 내게 깊은 인상을 남겼다. 원형 무대 위에서 펼쳐지는 그녀의 독무는 허공을 나는 새의 날갯짓 같기도, 밍크고래의 유영 같기도 했다. 발레 는 반복되는 멜로디와 발레리나의 동작이 빚어내는 깊은 여운을 남겼다. 파리의 오페라 가르니에에서 본 마츠 에크의 현대 발레 는 또 다른 충격을 안겨주었다. 젊은 남녀 무용수들의 파격적인 움직임 속에서, 흰 양복을 입은 노인이 양동이에 물을 긷는 행위는, 마치 '늙은이는 사라져라'라고 말하는 듯했다. 그러나 노인은 다시 돌아와, 마지막 순간 무대 위 욕조에 몸을 던져 물보라를 일으킨다. 그것은 마치 아름다운 예술 작품이 사라지는 것에 대한 은유처럼 느껴졌다.

라벨의 에 대한 영감은 그의 아버지 공장에서 얻어진다. 그는 기계의 소리를 '기계음의 교향악'으로 표현하며 '고통스러운 경지'에 이르는 '전진하는 시간의 행진'이라고 묘사했다. 그러나 이 곡은 이다 루빈스타인의 관능적인 춤으로 인해 에로틱한 이미지가 덧씌워졌다. 라벨은 공연의 '매춘 쇼' 같은 모습에 실망하여 관객석을 떠났고, 이후 '볼레로가 내 다른 곡들을 다 잡아먹었다'고 토로했다. 는 수많은 영화, 드라마, 애니메이션, 광고에 사용되며 대중적인 사랑을 받았지만, 라벨에게는 음악적 명성이 뜻대로 되지 않은 고통스러운 경험이었을 것이다. 라벨은 평생 독신으로 살며 자신의 곡을 정확하게 연주하지 못하는 연주자들을 못 견뎌 했고, 느리고 세심하게 작곡하여 작품 수가 많지 않았다. 스트라빈스키는 그를 '시계 장인'이라고 칭하며 정교한 작곡 스타일을 칭찬했다. 라벨은 사랑하는 여인에게 키스 대신 음악을 바치려 했고, 제1차 세계대전에서 오른팔을 잃은 친구를 위해 을 작곡했다. 그의 진정한 음악 세계는 '물의 희롱'을 담은 에 더 가까울 것이다. 이 곡은 물결, 샘물, 폭포, 시냇물 등에서 영감을 얻어 맑고 투명한 선율을 담아냈다. 젊은 날, 앞만 보고 달리던 시절에는 모든 것이 고정되어 보였지만, 삶의 속도를 늦추고 주변을 돌아보게 되면서, 비로소 라벨의 음악이 내게 다가왔다. 세상에는 얼마나 많은 물이 있을까? 장마 때 떠내려갈 뻔한 개울물, 어릴 적 신었던 장화 속 흙탕물, 처마 밑에서 떨어지던 빗물, 김수영의 시 '폭포' 속 물줄기처럼. 물처럼 다양하게 변하는 물질은 없을 것이다. 공자가 '지자요수'라고 말한 것처럼, 변할 수 있는 것은 지혜를 통해서만 가능하다. 은, 우리가 오랫동안 경박하게 여겨왔던 '유희'의 진정한 의미, 즉 자유로운 물의 정신을 보여준다. 에서 흘러나오는 맑고 투명한 선율처럼





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