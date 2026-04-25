라면 시장, ‘풍미’ 중심으로 진화…‘모디슈머’ 트렌드 확산

단순한 매운맛 강도를 넘어, 다채로운 풍미를 추구하는 소비 트렌드가 라면 시장을 주도하고 있습니다. 소비자들은 자신만의 레시피를 통해 라면을 재해석하고 즐기는 ‘모디슈머’로 변모하고 있으며, 라면 업계는 이러한 변화에 발맞춰 다양한 제품을 출시하고 있습니다.

최근 라면 시장은 단순한 매운맛 강도를 넘어, 다채롭고 풍부한 미각 경험을 추구하는 소비 트렌드 에 의해 역동적으로 변화하고 있습니다. 과거에는 얼마나 맵게 느껴지는지가 중요한 요소였다면, 이제는 매운맛 속에 숨겨진 정교한 감칠맛, 다채로운 향, 그리고 식재료들의 조화로운 조합을 통해 완성되는 ‘풍미’를 중심으로 제품을 선택하는 소비자들이 늘어나고 있습니다.

이러한 변화는 소비자들이 단순히 제품을 소비하는 것을 넘어, 자신만의 방식으로 제품을 재해석하고 즐기는 능동적인 소비 패턴에서 뚜렷하게 나타납니다. 소비자들은 각 제품의 고유한 특성을 파악하고, 자신만의 레시피를 통해 라면을 새롭게 창조하는 것을 즐기고 있습니다. 이러한 현상은 소셜 미디어를 통해 빠르게 확산되고 있으며, 유명인의 영향력을 넘어 소비자들이 자발적으로 참여하는 형태로 발전하고 있습니다.

가수 강민경 씨가 유튜브 콘텐츠에서 맵탱 마늘조개라면에 꼬막을 추가하여 즐기는 모습이 큰 화제를 모은 것, 그리고 올 초 불닭볶음탕면에 미역국을 더해 새로운 맛을 창조한 ‘불닭미역탕면’ 레시피가 주목받은 것은 이러한 트렌드를 잘 보여주는 사례입니다. 이러한 변화의 중심에는 ‘모디슈머(Modisumer)’라는 새로운 소비 계층이 자리 잡고 있습니다. 모디슈머는 기존에 판매되는 식품을 자신만의 취향과 아이디어에 맞춰 재해석하고 즐기는 소비자를 의미합니다.

이들은 단순히 제품을 구매하는 것을 넘어, 제품의 맛과 성격을 깊이 이해하고 이를 확장하여 자신만의 ‘미식 큐레이션’을 완성하는 주체로 변모하고 있습니다. 과거에는 냉동식품이나 밀키트 시장에서 주로 나타났던 모디슈머 현상이 이제는 라면 시장에서도 보편적인 소비 패턴으로 자리 잡으면서, 라면 업계는 이러한 변화에 주목하고 있습니다. 업계 관계자들은 유명인의 홍보 효과나 레시피의 화제성보다는, 소비자들이 스스로 능동적으로 제품에 접근하고 참여한다는 점에 주목하며, 새로운 마케팅 전략을 모색하고 있습니다.

실제로 삼양식품은 이러한 시장의 질적 변화를 빠르게 포착하고, 매운 국물라면 브랜드 ‘맵탱’을 출시하여 소비자들의 호응을 얻고 있습니다. 삼양식품 측은 ‘맵탱’이 매운맛을 단순한 강도가 아닌, 원재료의 정교한 조합을 통해 구현되는 ‘풍미의 구조’로 접근했다고 설명합니다. 마늘, 조개, 흑후추, 청양고추 등 핵심 식재료를 기반으로 소비자들이 자신의 취향과 상황에 맞게 다양한 조합을 시도할 수 있도록 제품을 설계한 것입니다.

‘맵탱’은 다양한 맛을 제공하여 소비자들의 선택 폭을 넓히고 있습니다. 예를 들어, 마늘의 알싸한 향과 조개의 시원함을 결합한 ‘마늘조개라면’, 후추의 자극적인 향과 소고기의 깊은 국물을 더한 ‘흑후추소고기라면’, 청양고추의 직선적인 매운맛에 대파의 개운함을 입힌 ‘청양고추대파라면’ 등 같은 매운 국물라면 안에서도 전혀 다른 맛을 경험할 수 있습니다. 또한, ‘맵탱 쿨스파이시 비빔면 김치맛’은 동남아 향신료인 ‘큐베브 후추’를 활용하여 민트향과 쿨링감을 강조함으로써, 기존 비빔면의 틀을 깨고 새로운 차원의 ‘차가운 매운맛’을 선사합니다.

이는 단순히 매콤달콤한 맛을 넘어, 입안 가득 퍼지는 신선한 풍미를 통해 소비자들에게 새로운 경험을 제공하는 것입니다. 삼양식품 관계자는 ‘맵탱’이 원재료의 조합을 통해 제품별로 다채로운 매운맛과 복합적인 풍미를 구현하는 데 집중한 만큼, 소비자들이 각자의 취향에 맞춰 즐기기에 가장 적합한 선택지라고 강조합니다. 또한, 비빔면, 글로벌 브랜드인 맵(MEP) 등 다양한 라인업을 통해 브랜드 경쟁력을 꾸준히 높여 나갈 계획이라고 밝혔습니다.

앞으로 라면 시장은 소비자들이 자신만의 방식으로 라면을 즐기는 ‘모디슈머’ 트렌드를 중심으로 더욱 다양하고 풍부한 맛과 경험을 제공하는 방향으로 발전해 나갈 것으로 예상됩니다





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