뜻밖의 손님, 오소리의 위험한 외출과 존중받아야 할 보금자리

봄 가뭄으로 먹이가 부족해진 어린 오소리가 마을에 나타나 눈길을 끌었습니다. 굴을 훼손하는 행위와 함께 야생동물과의 공존에 대한 메시지를 전달합니다.

지난 24일 오후 3시, 나른한 봄 햇살이 내리쬐는 마을 뒷동산. 정적을 깨는 소리가 들려왔습니다.

'바사삭, 바사삭, 바사삭' 마른 낙엽을 밟으며 누군가 조심스레 다가오는 소리였습니다. 대전오월드와 산길을 따라 직선거리로 3km 남짓 거리라 늑대 늑구가 포획되지 않았다면 혹시 '늑구'가 아닐까 생각했을 겁니다. 이날은 '고사리를 꺾으러 온 이웃 주민인가' 싶어 담장 너머를 무심코 내다보았습니다. 순간, 기자는 그만 숨을 멈추고 말았습니다.

거기엔 마을 주민 대신, 털이 보송보송한 '뜻밖의 손님'이 서 있었습니다. 태어난 지 채 1년도 안 되어 보이는 앳된 오소리 한 마리였습니다. 휴대폰 카메라를 꺼내 초점을 맞춘 순간, 오소리와 기자의 눈이 허공에서 딱 마주쳤습니다. 당황한 것은 사람뿐만이 아니었습니다.

녀석은 소스라치게 놀라더니, 짧은 다리로 후다닥 낙엽을 헤치며 숲속으로 달아났습니다. 순식간에 시야에서 사라졌지만, 그 짧은 눈맞춤의 잔상은 꽤 강렬했습니다. 본래 오소리는 야행성 동물이라 사람 눈에 띄는 일이 매우 드뭅니다. 그런데 왜 이 녀석은 대낮에 민가 근처까지 내려온 걸까요?

아마도 계속된 봄 가뭄 탓에 깊은 산속엔 먹이가 부족했던 모양입니다. 굶주린 배를 채우려 지렁이나 쥐를 찾아 담장 밑까지 내려온, 그야말로 '위험한 외출'이었던 셈입니다. 8개의 구멍에 꽂힌 대나무... 누군가 '지하 건축가'의 집을 쑤시다 26일, 기자는 녀석이 사라진 담장 밖 언덕을 다시 살폈습니다. 그곳에서 멀지 않은 곳에서 또 한 번 가슴 철렁한 장면을 목격했습니다.

비탈진 흙 언덕에 오소리굴로 보이는 구멍이 무려 8개나 모여 있었습니다. 단순히 임시로 파 놓은 구멍이 아니었습니다. 오소리는 산림 생태계에서 손꼽히는 '지하 건축가'입니다. 굴 하나로 끝나는 것이 아니라, 지하에서 수많은 터널이 얽힌 복잡한 미로를 만듭니다.

입구는 녀석의 체형에 딱 맞춘 '역 D자' 모양이었고, 8개나 되는 구멍은 환기와 비상을 고려한 치밀한 설계의 결과였습니다. 대를 이어가며 공들여 지었을, 녀석들에겐 소중한 '지하 궁전'인 겁니다. 하지만 기쁨도 잠시, 굴 입구마다 누군가 대나무 장대와 나무가지로 사정없이 휘저어 놓은 흔적이 역력했습니다. 오소리가 드나드는 것을 보고 누군가 심술궂게 굴을 쑤시고 괴롭힌 모양입니다.

본래 청결을 중시하고 평화롭게 낮잠을 즐기는 녀석들에게 이 나뭇가지는 얼마나 큰 공포였을까요. 어쩌면 녀석이 대낮에 마을까지 내려왔던 것도, 이런 괴롭힘을 피해 잠시 밖으로 나섰던 것은 아닐까 하는 생각에 마음이 무거워졌습니다. 다행히 굴 주변의 흔적을 보니, 오소리는 그런 방해에도 아랑곳하지 않고 여전히 그곳을 드나드는 것으로 보입니다. 전문가들에 따르면 오소리굴은 워낙 깊고 복잡하게 설계되어 있어, 입구 쪽을 조금 괴롭히는 것만으로는 쉽게 집을 포기하지 않는다고 합니다.

하지만 이런 무분별한 괴롭힘이 계속된다면, 녀석은 결국 정든 보금자리를 떠날지도 모릅니다. 가뭄과 배고픔, 그리고 사람의 간섭을 견디며 우리 곁을 지키는 야생 동물에게 우리가 해줄 수 있는 최선의 배려는 무엇일까요? 거창한 보호 대책이 아니어도 좋습니다. 그저 녀석이 파 놓은 굴을 존중해주고, 마주쳐도 모르는 척 지켜봐 주는 것.

그것이 진정한 '공존'의 시작일 것입니다. 덧붙이는 글 | 기사에 인용된 오소리 굴의 생태적 특징은 관련 자료를 참고했습니다





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오소리 야생동물 가뭄 공존 생태계

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