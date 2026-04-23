따뜻한 봄 날씨, 전국 만개한 철쭉과 함께 봄기운 만끽

주말까지 따뜻한 봄 날씨가 이어지며 전국적으로 철쭉이 만개하여 시민들이 봄의 정취를 만끽하고 있습니다. 황사가 물러가면서 쾌청한 하늘과 함께 미세먼지 농도도 낮아져 봄나들이에 최적의 날씨가 될 전망입니다.

따스한 햇살과 형형색색의 철쭉이 어우러진 봄의 정취가 전국을 가득 채우고 있습니다. 22일 경기도 군포시 산본동 철쭉동산을 찾은 시민들은 만개한 철쭉길을 따라 봄의 기운을 만끽하며 활기찬 주말을 보내고 있습니다.

지난 겨울과 여름을 오가며 변덕스러웠던 날씨가 안정되면서, 이번 주말까지 따뜻한 봄 날씨가 이어질 것으로 기상청은 예보했습니다. 특히 황사가 물러가면서 하늘은 쾌청한 상태를 유지할 전망입니다. 이창재 기상청 예보분석관은 23일 정례 브리핑을 통해 “맑은 날씨 속에서 기온이 점차 상승하고 대기는 건조해지겠다”며 “주말까지 기온은 따뜻하지만 일교차가 클 것으로 예상된다”고 밝혔습니다. 낮 최고 기온은 25도 안팎까지 오를 것으로 보이며, 서울의 경우 주말 동안 24~25도를 기록할 가능성이 높습니다.

이러한 따뜻한 날씨 속에서 야외 활동을 즐기는 시민들이 많아질 것으로 예상되지만, 기상청은 충분한 수분 섭취와 그늘 이용을 통해 건강 관리에 유의할 것을 당부했습니다. 반면, 밤에는 복사 냉각 현상으로 인해 기온이 5도 안팎까지 떨어져 쌀쌀하게 느껴질 수 있으며, 특히 내륙 지역을 중심으로 일교차가 20도 안팎까지 벌어질 것으로 예상됩니다. 또한, 강한 바람이 불면서 작은 불씨가 큰 화재로 이어질 수 있으므로 산불 및 각종 화재 예방에 각별한 주의가 필요합니다.

남해안과 제주도는 현재 제주도 남쪽 해상을 동진하는 저기압의 영향으로 23일 낮까지 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 26일에도 저기압이 제주도 남쪽 해상을 다시 지나면서 제주도와 경상 동부를 중심으로 비가 내릴 가능성이 있습니다. 이후 27일 오후부터는 고기압이 빠져나가고 북쪽 기압골이 접근하면서 중부 지방을 중심으로 비가 예보되었으나, 기압골의 강도에 따라 강수 시점이 늦춰질 가능성도 있습니다. 다음 주에는 기온이 다시 내려가면서 낮 기온 20도, 아침 기온 10도 안팎으로 평년 수준의 봄 날씨를 되찾을 것으로 예상됩니다.

한편, 전국을 뒤덮었던 황사가 물러가면서 대기질도 점차 회복될 전망입니다. 국립환경과학원 대기질통합예보센터는 23일 오후부터 청정한 동풍 기류가 유입되고 대기 확산이 원활해지면서 미세먼지 농도가 낮아질 것으로 예보했습니다. 24일에는 수도권 일부 지역을 중심으로 오전과 밤에 미세먼지 농도가 다소 오르겠지만, 대부분 지역은 쾌청한 대기질을 유지할 것으로 예상됩니다. 주말 동안에도 원활한 대기 확산으로 전국적으로 초미세먼지 농도가 낮을 것으로 보여, 봄나들이를 즐기기에 더없이 좋은 날씨가 될 것으로 기대됩니다.

시민들은 따뜻한 햇살 아래 만개한 꽃들을 감상하며, 잠시나마 일상의 스트레스를 잊고 봄의 아름다움을 만끽할 수 있을 것입니다. 이러한 쾌청한 날씨는 농업 생산에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 전반적인 사회 활동에도 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다. 기상청은 앞으로도 기상 상황을 예의주시하며 정확한 예보를 통해 국민들의 안전과 편의를 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다





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