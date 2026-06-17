딥테크 스타트업, 죽음의 계곡 넘어설 '인내자본' 인프라 구축 시급

2026 혁신창업국가 국제포럼에서 전문가들은 한국 딥테크 창업 생태계가 장기적 위험을 감당할 인내자본이 부족하다고 지적하며, 정부 주도의 플랫폼이나 상설 기관 설립을 통한 2차 금융개혁 필요성을 강조했다.

2026 혁신창업국가 국제포럼이 서울대학교 관악캠퍼스 해동첨단공학관에서 중앙일보, 서울대, KAIST 공동 주최로 개최됐다.

'딥테크, 죽음의 계곡을 넘어서'라는 주제 하에 다양한 전문가들이 모여 한국 딥테크 창업 생태계의 현황과 개선 방안을 논의했다. 이정동 서울대 공대 교수는 기조연설에서 한국이 IMF 외환위기 이후 구축했던 '인내자본' 시스템이 해체되면서 혁신 기업들이 장기적인 위험을 감당하기 어려운 환경이 됐다고 진단했다. 그는 1차 금융개혁이 위기 대응이었다면 2차 금융개혁은 혁신 기업에 장기 자본을 공급할 인프라 구축이 필요하다고 강조하며, 정부 주도의 플랫폼이나 영국의 '인내자본공사'와 같은 상설 기관 설립을 제안했다.

트로이 르메일스토벌 메릴랜드 기술개발공사(TEDCO) 대표는 딥테크 스타트업의 실패 원인을 정확히 분석하고, 정부가 창업자·기관·투자자를 연결하는 생태계를 조성해야 한다고 주장했다. 세계기술사업화전문가연합(ATTP) 알윈 윙 의장은 기술적 성공이 시장 성공으로 직결되지 않는다며, 창업가들의 지속적인 사업 전환(pivot)이 필수라고 역설했다. 이광형 KAIST 총장은 한국이 R&D 역량은 뛰어나지만 연구 성과가 시장 가치로 전환되지 않는 'R&D 패러독스'에 빠져 있다며, 인내자본 확보가 중요하다고 말했다.

김주한 서울대 연구부총장과 이경수 국가과학기술자문회의 부의장은 각각 실패를 두려워하지 않는 문화와 '연구실 문턱을 넘어 시장 난제를 해결하는' 딥테크 기업 육성을 강조했다. 구혁채 과학기술정보통신부 1차관은 올해 국가 R&D 예산이 역대 최대인 35조5000억원이 편성된 점을 언급하며, 양적 성장에서 질적 도약으로의 전환 필요성을 피력했다. 이번 포럼에는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부가 후원 및 시상 기관으로 참여했고, 혁신 창업상 공모전 시상식도 함께 진행됐다





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인내자본 딥테크 스타트업 죽음의 계곡 금융개혁 기술사업화

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