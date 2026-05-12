디지털 장벽 허무는 에스원의 도전 시니어 디지털 아카데미로 여는 고령층의 새로운 세상

에스원이 서울시와 협력해 운영하는 삼성 시니어 디지털 아카데미 상설체험존이 고령층의 디지털 격차 해소와 자신감 회복에 기여하며, 교육 수료생들이 코치와 봉사자로 활동하는 선순환 구조를 만들고 있습니다.

현대 사회는 유례없이 빠른 속도로 디지털 전환을 맞이하고 있으며, 이제는 일상의 거의 모든 영역에서 디지털 기기의 활용이 필수적인 시대가 되었습니다. 하지만 이러한 기술적 진보의 속도가 너무나 가파른 나머지, 새로운 환경에 적응하는 데 어려움을 겪는 고령층의 소외 현상, 이른바 디지털 격차 문제는 심각한 사회적 과제로 떠올랐습니다.

이러한 상황 속에서 보안 전문 기업 에스원은 서울시와의 민관 협력을 통해 고령층의 디지털 문해력을 높이고 사회적 소외감을 해소하기 위한 희망이음-삼성 시니어 디지털 아카데미(SSDA) 상설체험존을 서울디지털동행플라자 동대문센터에 마련하였습니다. 이곳은 단순히 기기 사용법을 알려주는 교육장을 넘어, 어르신들이 디지털 세상에 대한 두려움을 극복하고 자신감을 되찾는 심리적 재활 공간으로서의 역할을 수행하고 있습니다.

체험존 내부에는 패스트푸드점의 무인 주문기인 키오스크부터 은행의 현금자동입출금기(ATM), 코레일의 기차표 예매 단말기, 그리고 지하철의 물품보관함에 이르기까지 일상생활에서 흔히 접하지만 고령층에게는 거대한 벽처럼 느껴졌던 다양한 무인 기기들이 실제와 동일한 환경으로 배치되어 있습니다. 특히 인공지능(AI) 스피커가 탑재된 스마트 로봇 체험 공간까지 마련되어 있어 최신 기술에 대한 거부감을 줄이고 호기심을 자극하는 환경을 조성하였습니다. 삼성 시니어 디지털 아카데미의 교육 체계는 학습자의 수준과 목표에 따라 기본 과정과 심화 과정으로 정교하게 나뉘어 운영됩니다.

기본 과정에서는 스마트폰의 기초적인 조작법부터 시작하여 모바일 쇼핑, 금융 거래, 각종 예약 서비스 이용 방법 등 실생활에 즉각적으로 적용 가능한 기술들을 전수합니다. 무엇보다 강조되는 부분은 디지털 범죄 예방 교육입니다. 최근 사회적 문제가 되고 있는 보이스피싱, 스미싱은 물론이고 딥페이크 기술을 이용한 신종 사기 수법에 대한 동영상 교육을 병행함으로써 어르신들이 안전하게 디지털 환경을 누릴 수 있도록 보호막을 제공합니다. 교육의 핵심은 일대일 맞춤형 코칭과 반복 학습에 있습니다.

디지털 기기 조작에 서툰 어르신들이 느끼는 가장 큰 공포는 뒤에 기다리는 사람들의 시선과 실수에 대한 두려움입니다. 이를 해결하기 위해 전문 교육을 받은 디지털 코치들이 옆에서 세밀하게 안내하며, 학습자가 완전히 익힐 때까지 여러 번 반복하여 실습할 수 있는 환경을 제공합니다. 이러한 맞춤형 접근은 학습 효율을 극대화할 뿐만 아니라, 학습자가 스스로 해냈다는 성취감을 느끼게 하여 디지털 기기에 대한 심리적 장벽을 낮추는 결정적인 역할을 합니다. 이 프로그램의 가장 고무적인 성과는 수혜자가 다시 제공자가 되는 선순환 구조의 확립입니다.

심화 과정은 단순히 기기 사용법을 익히는 수준을 넘어, 다른 어르신들에게 사용법을 가르칠 수 있는 전문 코치를 양성하는 과정입니다. 실제로 디지털 코치로 활동 중인 조분숙 씨의 사례는 많은 시사점을 줍니다. 과거에 홀로 영화관을 방문해 팝콘을 구매하려다 키오스크 조작에 실패해 당혹감을 느꼈던 그는 이제는 누군가에게 조작법을 친절하게 알려주는 전문가가 되었습니다. 조 씨는 키오스크 앞에서 심장이 쿵쾅거리던 불안감을 극복하고 이제는 능숙하게 기기를 다루며 다른 이들의 자신감까지 북돋아 주고 있습니다.

또한 교육을 통해 얻은 자신감은 실제 경제 활동이나 사회 공헌 활동으로 이어지기도 합니다. 이강대 씨의 경우 교육 수료 후 서울 남부터미널에서 디지털 동행파트너 자원봉사자로 활동하며 자신과 비슷한 어려움을 겪는 이들을 돕고 있습니다. 또한 지하철 사물함 사용법을 익힌 후 인천공항과 도심을 잇는 실버 택배 업무에 도전하는 사례도 늘고 있어, 디지털 교육이 단순한 편의 증진을 넘어 고령층의 일자리 창출과 사회 참여 확대라는 실질적인 성과로 연결되고 있음을 보여줍니다. 사회적 관점에서 볼 때 이러한 교육의 필요성은 통계적으로도 증명됩니다.

한국지능정보사회진흥원(NIA)의 조사에 따르면 고령층의 디지털 정보화 수준은 전체 평균에 비해 현저히 낮은 71.8% 수준에 머물러 있습니다. 이는 단순히 스마트폰을 잘 쓰느냐 못 쓰느냐의 문제가 아니라, 병원 접수나 약국 처방, 행정 서비스 신청 등이 모두 디지털 기반으로 전환되면서 생존과 직결된 생활 격차로 이어지고 있다는 점에서 매우 위험한 신호입니다. 에스원의 정해린 사장은 어르신마다 디지털 기기에 대한 이해도와 활용 능력이 천차만별인 만큼, 개인의 눈높이에 맞춘 세밀한 교육과 충분한 반복 체험이 무엇보다 중요하다고 강조합니다.

특히 기존의 팝업 형태 체험센터는 운영 기간이 짧아 학습의 연속성을 확보하기 어려웠으나, 이번 상설체험존은 어르신들이 필요할 때마다 언제든 방문하여 복습할 수 있는 상시 학습 거점으로서의 기능을 수행합니다. 이는 학습자가 느꼈던 일시적인 성취감을 장기적인 습관으로 정착시키는 데 기여하며, 센터가 단순히 배우는 곳을 넘어 비슷한 고민을 가진 어르신들이 모여 정보를 공유하고 소통하는 커뮤니티의 장으로 진화하게 만들었습니다. 앞으로 에스원은 서울과 수도권, 호남 지역을 중심으로 전개해온 시니어 디지털 아카데미의 성공 모델을 부산 지역까지 확대 적용할 계획입니다.

부산에서도 이미 기본 교육 과정을 성공적으로 진행하였으며, 조만간 팝업 체험센터를 추가로 개설하여 더 많은 고령층이 디지털 세상의 혜택을 누릴 수 있도록 지원할 예정입니다. 지하철역에서 도보 5분 거리라는 뛰어난 접근성과 쾌적한 내부 환경, 그리고 스마트 운동기구와 같은 부대시설을 갖춘 서울디지털동행플라자의 사례처럼, 앞으로의 확장 모델 역시 어르신들의 이용 편의성을 최우선으로 고려할 방침입니다.

디지털 소외는 단순히 개인의 적응력 문제가 아니라 사회 구조적 변화에 따른 격차의 문제이며, 이를 해결하기 위해서는 민간 기업의 기술력과 공공기관의 행정력이 결합된 이러한 형태의 사회공헌 모델이 더욱 확산되어야 합니다. 에스원이 추진하는 이번 캠페인은 고령층이 디지털 사회의 당당한 주체로서 삶의 질을 높이고, 세대 간의 정보 격차를 줄여 더불어 사는 공동체를 만드는 데 중요한 초석이 될 것으로 기대됩니다





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