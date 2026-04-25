디지털 화폐 전쟁: CBDC와 스테이블코인의 공존, 그리고 비트코인의 역할

신현송 한국은행 총재 후보의 답변을 통해 디지털 화폐 패권 논쟁의 결론과 미래 통화 시스템의 방향성을 분석합니다. CBDC, 스테이블코인, 예금토큰, 비트코인의 역할 분담과 한국의 선택을 제시합니다.

디지털 화폐 전쟁은 스테이블코인 을 존중하되, 통화의 중심은 CBDC 와 예금토큰 이 되어야 한다는 신현송 한국은행 총재 후보의 국회 청문회 서면 답변에서 그 결론을 찾을 수 있다. 이는 CBDC 와 스테이블코인 의 경쟁을 넘어 공존 구조로 가야 한다는 문제의식과 일치한다.

과거에는 CBDC 진영(중국 중심)과 스테이블코인 진영(미국 중심)의 대립 구도가 예상되었으나, 실제로는 역할 분담이 시작되었다. 스테이블코인은 국가 통화를 위협하지 않고 오히려 달러의 디지털 유통망 역할을 수행하며 미국 국채 수요를 창출하고 있다. 한국은행은 CBDC와 예금토큰을 통화의 중심으로 두려는 이유는 통화가 결국 국가의 신뢰와 통제 위에 존재하기 때문이다. CBDC는 중앙은행이 직접 발행하는 법정통화이며, 예금토큰은 중앙은행 시스템 안에서 움직이는 디지털 예금이다.

반면 스테이블코인은 민간 네트워크에서 움직이는 외부 변수이다. 뉴욕 연방준비은행의 ‘프로젝트 RLN’은 CBDC, 예금토큰, 스테이블코인을 하나의 네트워크에서 운용하는 모델을 제시했으며, 이는 한국은행 CBDC 시스템 개발의 기반이 되었다. 그러나 이재명 정부 출범 후 관련 실험은 중단되었다. 이러한 변화 속에서 비트코인은 통제되지 않고 발행 주체가 없으며 정치와 분리된 자산으로서 디지털 시대의 금, 즉 준비자산으로서의 위치를 강화하고 있다.

미래 통화 시스템은 CBDC(1층), 예금토큰(2층), 스테이블코인(3층), 비트코인(외부 자산)으로 구성된 다층 구조로 발전할 것이다. 한국은 CBDC와 스테이블코인의 공존, 예금토큰을 통한 기존 금융 시스템 연결, 그리고 이들을 하나의 네트워크에서 운용하는 구조를 설계해야 한다. 이는 중국과 브릭스가 주도하는 CBDC, 미국이 지원하는 스테이블코인을 모두 포용할 수 있는 대한민국 통화 시스템의 백년대계 설계이다. 또한, 프라이버시 문제 해결을 위해 익명성과 투명성의 균형을 이루는 기술과 제도의 동시 발전이 필요하다.

신현송 후보는 외환보유액 운용 방식에서 금 ETF 등 투자 수단 다양화를 검토하겠다고 밝혔는데, 이는 달러 시스템의 절대성에 대한 인식 변화와 자산 분산 전략의 필요성을 반영한다. 금 ETF의 외환보유액 포함은 금의 역할을 단순한 투자 자산이 아닌 통화 시스템 일부로 복귀시키는 것을 의미한다. 스테이블코인은 달러를 확장하고, CBDC는 통화를 통제하며, 예금토큰은 금융을 연결하고, 비트코인은 가치를 저장하는 디지털 화폐 시대의 질서가 도래하고 있다. 이제 중요한 것은 이 구조를 이해하고 그 안에서 포지션을 잡는 것이다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CBDC 스테이블코인 디지털 화폐 비트코인 예금토큰

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

한국은행의 디지털화폐 실험…‘예금 토큰’ 나온다한국은행과 정부가 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 실거래 사용 실험에 나선다. 은행과 함께 실험에 나선 뒤, 추가로 일반인이 참...

Read more »

[박선영의 마켓 나우] 디지털 이어 ‘토큰’으로 진화하는 화폐화폐는 빠르게 탈물질화·디지털화를 거쳤다. 탈물질화·디지털화에 이은 화폐의 다음 단계는 토큰화(tokenization)인데, 그 핵심은 정보를 디지털 데이터베이스가 아니라 ‘프로그램이 가능한 플랫폼에 기록하는 것’이다. 올해 7월 발표된 BIS의 조사에 따르면, 전 세계 중앙은행의 반 이상이 CBDC 시범 프로젝트를 진행 중이며, 2030년까지 24개국 이상의 국가에서 CBDC 도입이 예상된다. - 박선영의 마켓 나우,디지털,토큰,토큰 화폐,디지털 데이터베이스,통화시스템,경제 발전,화폐,디지털화,중앙은행디지털화폐,CBDC

Read more »

[서경호 논설위원이 간다] 너무 성공해도, 실패해도 안 되는 CBDC의 얄궂은 운명기관용 CBDC를 기반으로 은행이 ‘예금 토큰’을 발행하고 개인 간 거래에 이를 활용하는 테스트도 내년 4분기에 실시된다. 한은-은행권 2단계 시스템 유지할 듯 최근에는 미국 뉴욕연준, 브라질 중앙은행, 싱가포르 통화청 등을 중심으로 분산원장 기술을 적용한 새로운 플랫폼 상에서 금융기관이 예금 등을 발행하고 기관용 CBDC는 최종 결제 등을 지원하는 쪽의 연구·개발이 확대되는 분위기다. ·예금 토큰(tokenized deposits) : 은행이 기관용 CBDC를 기반으로 분산원장 기술 등을 이용해 발행하는 예금과 유사한 형태의 디지털 자산. - 서경호 논설위원이 간다,중앙은행,이창용 한국은행,활용성 테스트,중앙은행 디지털 화폐,CBDC,범용 CBDC,기관용 CBDC,스마트 계약,분산원장 기술,금융기관,결제시스템

Read more »

[단독] ‘트리플S’ 굿즈도 예금토큰으로 산다…우리은행의 이색 협업24인조 걸그룹 트리플에스 소속사와 우리은행 손 잡고 ‘CBDC 사업’ 준비 예금토큰으로 굿즈·포토카드 등 구매 검토

Read more »

한은,내달 10만명 대상 '예금토큰' 실험디지털화폐 'CBDC' 스타트국민·신한 등 7개 은행 참여

Read more »

한은 디지털화폐 기반 ‘예금 토큰’으로 ‘피자’ 사먹을 수 있을까한국은행이 다음달부터 10만명가량을 대상으로 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 활용 실험을 진행한다. 실험 참가자들은 은행 예금을 CBDC ...

Read more »