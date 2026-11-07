디지털 온누리상품권 상생소비복권, 비수도권 2배 응모권 제공

중소벤처기업부 주관 상생소비복권 행사가 15일까지 진행됩니다. 디지털 온누리상품권 사용 시 최대 3000만원 당첨 기회를 제공하며 비수도권에서 2배 많은 응모권을 받을 수 있습니다.

중소벤처기업부 는 이달 15일까지 전통시장 과 골목상권 활성화를 위한 ' 상생소비복권' 이벤트를 진행 중이다. 소비자가 디지털 온누리상품권 으로 결제를 수행할 때마다 응모권을 지급하는 이 정책은 고물가 상황에서 소비자들의 생활비 절감 효과를 동시에 고려한 정책이다. 현재 지류형 온누리상품권은 5%, 디지털 온누리상품권 은 7% 할인이 적용되어 구매 시 직접적인 절약 효과를 누릴 수 있다.

디지털 온누리상품권 응모권 지급 방식

이벤트 참여를 위한 첫 단계는 스마트폰에 '디지털온누리' 앱을 설치하는 것이다. 앱 설치 후 이벤트 참여를 위한 개인정보 제공에 대한 우선 동의를 완료해야 한다. 이후 전국 전통시장과 상점가 등 디지털 온누리 가맹점에서 상품권을 사용하여 결제하면 누적 결제액에 따라 자동 응모권이 지급된다. 별도의 영수증 등록 과정은 필요하지 않으며 시스템이 결제 실적을 자동으로 파악한다.

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응모권 발급 기준은 3만원당 1장이다. 이때 중요한 점은 거주지가 아닌 실제 결제 장소의 지역 여부가 적용된다는 것이다. 수도권 가맹점에서 결제할 경우 3만원당 1장의 응모권이 발급된다. 반면 비수도권 가맹점, 즉 지방 전통시장이나 소상공인 매장에서 결제할 경우 동일한 3만원 결제 기준으로 2장의 응모권을 지급받는다. 이는 지방 상권 활성화를 유도하기 위한 차별화된 정책으로 해석된다.

각 소비자별로 지급될 수 있는 최대 응모권 수는 30장으로 제한된다. 즉, 3만원을 30회 결제하거나 90만원을 한 번에 결제하여 최대 혜택인 30장을 받을 수 있다. 행사가 이달 15일까지인 점을 고려할 때, 늦은 시기에 앱 동의 절차를 마친 경우에도 10월 15일부터의 전체 결제 실적이 모두 인정된다. 이는 참여 시기가 빠를수록 유리하다는 오해를 불식시키고, 행사 기간 내 언제든 참여 가능한 공정성을 보장한다.

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당첨금 규모 및 지역별 당첨 자격

이번 상생소비복권 행사는 총 17억 원 규모의 당첨금을 준비했으며, 총 5600명에게 혜택이 돌아간다. 1등은 10명에게 각각 3천만 원을 지급하며, 2등 40명에게 각 200만 원, 3등 850명에게 각 100만 원, 4등 4700명에게 각 10만 원이 배정된다. 다만 현금 지급이 아닌 디지털 온누리상품권으로만 혜택이 제공되며, 이는 당첨금이 다시 전통시장과 소상공인 매장의 소비로 이어지도록 설계된 순환 구조다. 중복 당첨은 허용되지 않는다.

1등 당첨 자격은 특히 엄격한 지역 조건이 적용된다. 1등 당첨자는 비수도권 소비 실적으로 발급된 응모권을 보유한 사람 가운데서만 추첨된다. 이는 서울 등 수도권에 거주하더라도 부산이나 대구 등 지방 전통시장에서 3만원 이상 결제하여 응모권을 받았다면 1등 당첨 대상이 될 수 있음을 의미한다. 반대로 수도권 가맹점에서의 결제만으로 응모권을 받은 수도권 거주자는 1등 당첨에서 제외된다.

2등에서 4등까지의 당첨자 추첨은 지역 구분을 두지 않고 전국 참여자를 대상으로 진행한다. 즉, 수도권에서 발급받은 응모권을 가진 소비者也 이 등수의 당첨 확률을 갖는다. 하지만 1등이 가진 3천만 원이라는 높은 당첨금과 비수도권 응모권 보유라는 조건이 결합되며, 지방 상권을 방문한 소비자들에게 더 큰 인센티브로 작용하고 있다.

당첨자 발표 일정 및 정책 기대 효과

당첨자 선정 결과는 12월 초 디지털 온누리 앱을 통해 개별적으로 통지된다. 당첨금이 지급되는 시기도 12월 중으로 예정되어 있어, 소비자들은 행사 종료 이후에도 수개월간 당첨 결과를 기다려야 한다. 소비자들은 앱을 통해 자신의 응모권 보유 현황과 당첨 여부를 실시간으로 확인할 수 있으며, 당첨 시 추가적인 절차 없이 상품권이 자동 충전될 것으로 예상된다.

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전통시장 관계자는 이번 상생소비복권이 소비자와 상인 모두에게 유익한 정책이라고 평가했다. 소비자에게는 추가적인 당첨 기회와 할인 혜택을 제공하고, 전통시장 및 소상공인에게는 유동 고객을 유도하여 매출 증대에 기여한다는 설명이다. 특히 날로 치솟는 물가 부담 속 한 푼이라도 아끼려는 소비자들에게는 디지털 온누리상품권 구매를 통해 생활비를 절감하면서도 고액 당첨 가능성을 열어준다는 점에서 주목받고 있다.

이 행사는 코리아 그랜드 페스티벌과 연계되어 진행되며, 정부의 전통시장 지원 정책의 일환으로 해석된다. 디지털 온누리 상품권의 사용 편의성과 함께 복권 형태의 인센티브를 결합함으로써 소비를 자극하려는 의도가 뚜렷하다. 소비자들은 앱 설치를 통해 간편하게 참여할 수 있으며, 비수도권 방문 시 2배의 응모권을 받는 점을 활용하여 지역 여행과 결합한 소비 패턴을 유도할 것으로 기대된다.