디즈니플러스 시리즈 재혼 황후가 공개 첫 3일 만에 역대 로컬 오리지널 신작 중 전 세계 최다 시청 기록을 세웠다. 신민아와 이종석 주연의 로맨스 판타지 드라마가 K로판 확산의 신호탄이 됐다.

디즈니플러스 시리즈 재혼 황후 가 공개 이후 해외에서도 높은 성적을 거두며 국내 로맨스 판타지 (로판) 실사화의 가능성을 열었다. 이 작품은 3일 처음 공개됐으며, 황후 나비에 역의 신민아 와 황제 소비에슈 역의 주지훈, 왕자 하인리 역의 이종석 이 주요 인물을 맡았다. 디즈니플러스 는 공개 후 첫 3일간 시청 수 기준으로 디즈니플러스 와 훌루의 역대 로컬 오리지널 신작 중 전 세계 최다 시청 기록을 세웠다고 밝혔다.

재혼 황후는 원작 웹소설 다운로드 1억6000만건, 웹툰 글로벌 누적 조회수 29억7000만회라는 성적표를 가진 작품을 드라마로 옮긴 결과물이다. 디즈니플러스는 최종화를 지난 25일 공개했고, 방송 기간 내내 높은 화제성을 유지했다.

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로판 실사화 우려를 넘은 전개와 연출

로판 장르는 웹소설과 웹툰 시장에서 큰 인기를 끌었지만, 중세 유럽풍 황궁을 한국 배우가 연기하는 데 대한 이질감 우려 때문에 실사화 시도가 드물었다. 재혼 황후는 이 장르에 선뜻 도전한 첫 사례로 꼽힌다.

극은 동대제국의 황제 소비에슈가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠져드는 장면으로 시작한다. 현명한 황후 나비에는 상심하지만 물러서지 않고, 소비에슈가 이혼을 요구하자 이를 받아들이면서 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 허가를 요구한다.

제작진은 독일의 궁전과 체코의 정원 등에서 실제 촬영을 진행했다. 신민아와 이세영은 화려한 드레스를 매회 여러 벌씩 선보였으며, 조강지처를 버린 남편과 얄미운 내연녀라는 고전적 소재가 익숙한 재미를 줬다.

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9화 이혼 법정 장면은 극의 클라이맥스로 평가된다. 이 장면에서 나비에는 이혼을 받아들인다고 말한 뒤 재혼 승인을 요구하며 극의 긴장감을 최고조로 끌어올린다.

신민아가 밝힌 나비에 해석과 배우들의 적응

배우 신민아는 웹소설 원작의 나비에가 냉철한 이미지라면, 자신이 연기한 나비에는 단단하면서도 사랑스러운 인물이라고 설명했다. 원작과 드라마의 인물 해석 차이를 분명히 한 셈이다.

신민아는 나비에가 가장 대인배라고 보았다. 그는 황후의 품격과 우아함을 보여주려면 인간적이고 따뜻한 모습이 바탕에 있어야 한다고 판단했다고 밝혔다. 신민아는 지난 27일 서울 종로구의 한 카페에서 인터뷰를 가졌다.

신민아는 수십 벌의 드레스를 입고 예쁜 세트에 들어섰을 때 다른 세계에 있는 느낌이었다고 회상했다. 그 덕분에 배우들이 오히려 빠르게 적응할 수 있었다고 말했다.

유치한 대사를 진지하게 읊는 배우들의 모습은 공개 초반 여러 밈(인터넷 유행 콘텐츠)을 낳았다. 하인리가 새로 변신할 수 있다는 설정과 라스타가 자신을 3인칭으로 부르는 말투는 짧은 영상으로 편집되기 좋은 요소로 소비됐다.

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제작사 스튜디오N의 권미경 대표는 타임지 인터뷰에서 한국 내부에서는 동양 배우가 서양풍 의상을 입고 연기하는 것이 어색할 수 있다는 걱정이 많았다고 말했다. 그러나 동양인이나 한국인이라는 점을 문제 삼는 해외 리뷰는 전혀 없었고, 해외 시청자들은 이야기 자체에 대해 말하고 있었다고 전했다.

대중문화평론가 정덕현은 재혼 황후가 성공하면 웹소설 분야의 주류 장르가 된 로맨스 판타지의 실사화도 늘어날 것이라고 내다봤다. 다만 웹소설과 웹툰 팬들에게 익숙한 자극적인 설정이나 요소에 대한 지적도 함께 내놓았다.

해외 흥행 이후 시즌2와 K로판 후속작 전망

재혼 황후의 시즌2 논의는 원작 구조에서 출발한다. 원작에서는 하인리와 재혼해 서왕국의 왕비가 된 나비에의 이야기가 더 길게 이어지기 때문이다.

신민아는 시즌2와 관련해 아직 내부적으로 들은 바는 없다고 선을 그었다. 다만 대본을 읽을 때 시즌2가 나와야 하는 대본이라고 생각했다고 말했다. 시즌2에 출연할 의사가 있느냐는 질문에는 웃으며 자신이 없으면 안 되지 않겠느냐고 답했다.

재혼 황후의 글로벌 흥행에 힘입어 K로판 드라마의 흐름도 빨라지고 있다. 넷플릭스는 원작을 쓴 알파타르트 작가의 웹소설을 실사화하며, 타리움 제국의 여황제 라틸이 남자 후궁들을 들이며 벌어지는 이야기를 선보인다. 배우 수지가 라틸 역을 맡는다.

동명 웹소설을 원작으로 하는 정대윤 감독의 작품에는 배우 김태리가 주연으로 거론되고 있다. 한편 타임지와 포브스는 재혼 황후가 느린 호흡으로 전개된다고 지적했는데, 이는 선도 주자로서 초반 회차에 세계관 설명을 상당 부분 할애해야 했기 때문으로 보인다. 재혼 황후가 로판 드라마의 틀을 세움에 따라 후속작들은 작중 설명의 부담을 덜 수 있을 것으로 예상된다.