디즈니플러스 '재혼 황후', 호불호 엇갈리지만 흥행 1위 등극

알파타르트 원작 웹소설을 기반으로 한 '재혼 황후'가 한국 배우들의 중세 유럽 연기 방식에 대한 논란 속에서도 디즈니플러스 국내 순위 1위에 오르며 흥행에 성공했다.

월트디즈니 컴퍼니 코리아 는 최근 공개된 오리지널 시리즈 ' 재혼 황후'가 시청자들 사이에서 극명한 호불호 반응을 보이며 흥행 선두를 달리고 있다고 밝혔다. 이 작품은 한국인 배우들이 중세 유럽을 연상시키는 배경에서 황실 인물을 연기함으로 인해 낯섦을 주되기도 하지만, 화려한 시각적 연출과 높은 완성도의 연기력 덕분에 '한국판 브리저튼'이라는 찬사를 동시에 받고 있다.

원작 기반 판타지 줄거리와 공개 일정

'재혼 황후'는 글로벌 웹소설 시장에서 흥행 신화를 기록한 알파타르트가 집필한 동명 작품을 원작으로 한다. 이 드라마는 지난 3일 총 10부작 중 1부부터 4부까지를 일주일치 분량을一気に 공개했다. 이는 원래 계획되었던 4일 공개보다 하루 앞당겨진 결정으로, 초기 시청자 유입을 극대화하기 위한 전략으로 분석된다.

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스토리는 가상의 제국인 '동대제국'의 황후 나비에(신민아 분)를 중심으로 진행된다. 나비에 황후는 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받지만, 이는 그녀가 도망 노예 출신의 라스타(이세영 분)에게 정렬한 황제의 마음을 확인하고, '서왕국'의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼을 추진하려는 복잡한 정치적·감정적 상황과 맞물려 있다.

공개된 4화에서는 소비에슈 황제가 라스타에게 반하여 그를 궁전으로 불러들인 사건을 계기로 네 주인공의 관계가 격변하며 본격적으로 얽히기 시작한다. 이러한 긴장감 있는 서사는 viewers들이 잔여 6부작을 기다리는 동기를 부여하며, 매주 수요일 2편씩 추가 공개될 예정이다.

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주연 배우들의 연기력 인정과 캐릭터 해석

시청자들의 호평은 주로 배우들의 연기력에 집중되어 있다. 특히 이종석은 예고편 공개 당시 원작의 하인리 캐릭터와는 거리가 있어 보인다며 우려를 샀으나, 정작 드라마가 공개된 후 오히려 로맨스 판타지 장르에 가장 잘 어울리는 활약으로 인식을 바꾼 사례로 주목받고 있다.

이세영은 외모적 측면에서 원작 속 라스타의 이미지와 높은 유사도를 보여주며 호응을 얻었다. 그는 순진해 보이지만 실제로는 영악한 라스타의 이중적인 성격을 얄밉지 않고 매력적으로 그려내며 작품의 중심을 단단히 잡고 있다는 평가를 받고 있다.

조연진 중에서는 정영주가 특별히 화제를 모으고 있다. 권력 회복을 위해 라스타를 자신의 양녀로 받아들이는 알바니 부인 역을 맡은 정영주는 뮤지컬 배우 출신임이 드러나는 탁월한 발성과 극적인 표정 연기로 작품의 전반적인 분위기를 디즈니 영화 같은 웅장함으로 끌어올렸다는 반응이다.

시각적 완성도와 제작 배경의 장점

제작진은 독일과 체코 현지에서 직접 로케이션 촬영을 진행하여 중세 유럽의 생생한 풍경과 화려한 세트장을 작품에 집약했다. 이러한 높은 제작비와 공정이 담긴 비주얼은 스토리가 다소 유치해 보일 수 있다는 지적에도 불구하고, 시청자에게 강한 중독성을 주는 요소로 작용하며 작품의 톤앤매너를 완성하는 데 기여하고 있다.

특히 조연 배우들의 존재감은 작품의 깊이와 극적인 반전을 담당하며, 단순한 로맨스를 넘어선 서사 구조를 견고하게 만들어 주고 있다. 이는 원작 팬들에게는 기대 이상을, 비원작 팬들에게는 진입 장벽을 낮추는 긍정적 효과를 낳고 있다.

한국 배우의 서구적 설정과 어색함 논란

반면, 작품에 대한 비판적인 의견도 상당하다. 온라인 커뮤니티와 유튜브, SNS 등에서는 서구식 중세 왕실을 배경으로 한국인 배우들이 황실 인물을 연기하는 설정 자체가 매우 낯설고 어색하다는 지적이 끊이지 않고 있다.

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일부 시청자들은 'SNL 코리아'의 신동엽이 튀어나올 것 같다는 농담이나, 과거 드라마 '꽃보다 남자'의 서구적 배경 연상을 언급하며 문화적 이질감을 표현했다. 또한 '서프라이즈'의 유행어인 '진실 혹은 거짓'이 곧 등장할 것 같다는 댓글이 달리는 등, 한국식 코미디나 연극적인 느낌이 강하게 느껴져 몰입을 방해한다는 의견이 지배적이다.

또한 주지훈의 안색에 대한 지적도 발견된다. 일부 시청자는 다른 출연자들 대비 황제의 얼굴빛이 어둡고 안색이 좋지 않아 보여, 순정만화 특유의 화사한 로맨스 판타지 분위기와 잘 어울리지 않는다고 평가했다. 이는 제작상 또는 의상 조명의 문제인지, 배우의 컨디션 문제인지 명확히 구분되지 않으나 시청자 반응에서는 부정적으로 작용했다.

실적 호조와 향후 전망

이처럼 엇갈린 반응에도 불구하고 '재혼 황후'는 공개 하루 만인 지난 4일 디즈니플러스 '오늘의 한국 톱10'에서 1위에 오르며 강력한 흥행 행진을 시작했다. 이는 한국 내 스트리밍 플랫폼에서 독점 상영되는 오리지널 콘텐츠로서 큰 잠재력을 보여준 사례다.

국제적인 평가에서도 주목을 받았다. 미국의 저명 매체 뉴욕타임스(New York Times)가 선정한 '11월 꼭 봐야 할 시리즈' 목록에 '재혼 황후'가 이름을 올린 것은 글로벌 시장에서도 그 가치를 인정받았음을 의미한다.

앞으로 매주 수요일 공개될 나머지 6부작의 내용과 최종 결말이 한국과 해외 시청자들에게 어떤 반응을 이끌어낼지 관심이 집중되고 있다. 현재까지의 흥행 성적과 비평적 논쟁은 디즈니플러스의 아시아 현지화 전략이 갖는 성공과 한계를 동시에 보여주는 중요한 지표가 되고 있다.