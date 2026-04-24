드워언 브루! 우리 동네 편의점 손님들의 이야기

서울의 재개발 지역에서 편의점을 운영하며 만나는 다양한 손님들과 그들의 이야기를 담은 에세이입니다. 담배를 통해 드러나는 사람들의 개성과 삶의 애환, 그리고 소소한 일상 속에서 발견하는 따뜻한 위로를 전합니다.

재개발 의 바람이 거세게 부는 서울의 평범한 서민 동네, 그곳에서 작은 편의점 을 운영하며 마주하는 다양한 사람들 의 이야기입니다. 편의점 을 인수하고 첫 영업을 시작했을 때 가장 어려웠던 일은 수백 가지에 달하는 담배의 이름과 위치를 모두 파악하는 것이었습니다.

첫 손님이 주문한 것은 생소한 '드워언 브루!

'였습니다. 300~400가지나 되는 담배 종류 속에서 '드워언 브루'를 찾기란 쉽지 않았습니다. 손님의 손짓을 따라 겨우 찾아보니, 그것은 '더 원 블루'였던 것입니다. 마치 현철의 경상도 사투리 노래 가사처럼, 손님의 인상과 말투는 고향인 진주를 떠올리게 했습니다. 이후 그 손님은 매일 찾아와 '드워언 브루!

'라는 한 마디만 반복했습니다. 심지어 꿈에서도 그 손님의 목소리가 들릴 정도였습니다. 대부분의 담배 손님들은 짧은 말로 원하는 담배를 주문합니다.

'던힐 라이트! ' 혹은 '마일드 세븐, 꽉! ' 와 같이, 정확한 이름을 말하지 않고 옛날 이름으로 주문하는 손님들도 많습니다. 담배 이름이 바뀌어도, 처음 담배를 접했을 때의 기억을 간직하고 싶어하는 마음 때문일 것입니다.

반말을 하거나, 담뱃갑 그림을 바꿔달라는 손님, 심지어 손짓만으로 주문하는 손님까지, 다양한 손님들을 만납니다. 어린 손님에게 반말을 듣기도 하고, 담뱃갑 그림에 대한 기묘한 선호도를 가진 손님도 있습니다. 폐암 그림보다 성기능 장애 그림이 낫다는 손님도 있었습니다. 300가지가 넘는 담배만큼이나 다양한 취향과 사연을 가진 손님들이 매일 편의점을 찾아옵니다. 그들이 피우는 담배가 비록 건강에 해로울지라도, 잠시나마 그들의 고민과 애환을 달래주는 위로가 되기를 바랍니다.

이 이야기를 쓰면서 시작된 콧노래는 끝내 멈추지 않았습니다. 편의점이라는 작은 공간에서 펼쳐지는 삶의 단면들을 보며, 사람들의 이야기를 듣는 것이 이 일을 하는 가장 큰 즐거움입니다. 재개발로 인해 변화하는 동네의 모습과 함께, 편의점을 찾는 사람들의 이야기는 앞으로도 계속될 것입니다. 그들의 삶 속에서 작은 위로와 공감을 발견하며, 함께 살아가는 따뜻한 마음을 나누고 싶습니다.

편의점은 단순한 상품을 판매하는 공간을 넘어, 사람들의 삶과 이야기가 교차하는 소중한 공간입니다. 그 공간에서 만나는 모든 인연들을 소중히 여기며, 앞으로도 많은 사람들의 이야기를 담아내고 싶습니다. 이 동네의 사람들은 모두 특별합니다. 그들의 삶은 때로는 힘들고, 때로는 즐겁지만, 언제나 진솔합니다.

그들의 이야기를 통해 우리는 삶의 의미를 되새기고, 서로에게 힘이 되어줄 수 있습니다. 편의점은 그들의 삶을 지켜보는 조용한 방관자가 아닌, 함께 호흡하고 공감하는 따뜻한 동반자가 되고 싶습니다





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