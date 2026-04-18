드라마 '비공식작전', 인간 심연의 폭력성을 파헤치다: 가부장제와 물질만능주의의 비극

드라마 '비공식작전'은 가장으로서의 책임감, 경제적 어려움, 그리고 사회적 무시 속에서 발생하는 인간의 폭력성을 탐구한다. 가부장제와 물질만능주의가 어떻게 개인을 파멸로 이끄는지를 보여주며, '멈출 줄 아는 용기'와 사회적 성찰의 필요성을 강조한다.

tvN 드라마 ' 비공식작전 '은 주인공 수종(하정우)이 아내 선(임수정)에게 오동기(현봉식)를 다치게 한 후 괜찮을 것이라고 안심시키는 장면으로 시작된다. 이 장면은 범죄를 저지르면서도 걱정을 표하는 인물들의 이중적인 모습으로 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 드라마는 평범한 가정을 꾸리는 수종과 선이 딸 다래(박서경)의 유학 자금을 마련하기 위해 범죄에 휘말리는 과정을 보여준다.

가장으로서의 책임감과 자존심, 경제적 어려움, 그리고 사회적 무시가 수종을 절망으로 몰아넣고, 결국 납치와 살인, 시체 유기에 가담하게 만든다. 이러한 수종의 폭력성은 정신분석 이론의 '타나토스'와 같은 인간의 본능적인 죽음 충동과 심리 사회적 요인이 결합되어 발현된다. 특히 가부장제 하에서 남성에게 부과된 가장으로서의 책임감과 자존심은 수종의 폭력성을 촉발하는 주요 요인으로 작용한다.

경제적 어려움으로 인해 '루저'나 '호구'로 불리는 수종은 좌절감과 무시당한다는 감정을 느끼며 범죄에 더욱 깊이 빠져든다. 이러한 상황에서 돈을 우선시하는 물질만능주의 사회가 등장인물들의 비윤리적인 행동을 부추긴다. 드라마는 반두라의 '도덕이탈이론'을 통해 인물들이 자신의 폭력적인 행위를 '아이를 위해서'라는 명분으로 합리화하는 과정을 보여준다.

하지만 범죄가 눈덩이처럼 불어나면서 딸 다래가 부모의 행위를 알게 되고, 결국 모든 것을 지키려 했던 건물마저 불타버리는 파국으로 치닫는다. 김 노인(남명렬)은 수종에게 '멈출 줄 아는 용기'의 중요성을 경고하지만, 가부장제 질서와 자본주의적 욕망이 뒤섞인 폭력성은 멈추지 못하고 파멸을 맞는다.

드라마는 이러한 비극의 원인이 우리 사회에 만연한 가부장제와 물질만능주의에 있음을 지적하며, '멈추는 용기'와 이를 위한 사회적 지원의 필요성을 강조한다. 궁극적으로 드라마는 현실에서도 이러한 비극이 반복될 수 있음을 시사하며, 우리 사회의 문제점을 되돌아보게 한다.





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