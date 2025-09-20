드라마 '폭군의 셰프' 역사 왜곡 논란, 원작자 박국재 작가 해명

tvN 드라마 '폭군의 셰프'가 역사 왜곡 논란에 휩싸인 가운데, 원작자 박국재 작가가 '국조오례의'를 근거로 상세한 해명을 내놓았다. 드라마 속 묘사가 당시 역사적 사실과 다르다는 지적에 대해 박 작가는 당시 예법을 상세히 설명하며 논란을 잠재우려 했다.

tvN 드라마 ‘ 폭군의 셰프 ’가 역사 왜곡 논란에 휩싸이면서 원작자인 박국재 작가가 해명에 나섰다. 박 작가는 19일 자신의 소셜 미디어(SNS)를 통해 최근 불거진 드라마 속 일부 장면의 역사 왜곡 논란과 관련해 입장을 발표했다. 드라마 에서 연희군 역할을 맡은 배우 이채민이 명나라 사신과 나란히 앉고, 그에게 고개를 숙여 인사하는 장면이 시청자들 사이에서 논란을 일으켰다. 일부 시청자들은 ‘세종실록’에 기록된 당시 예법에 따라 왕은 왕좌에, 사신은 동쪽에 자리해야 한다며 드라마 의 묘사가 역사적 사실과 다르다고 지적했다. 이에 대해 박 작가는 1474년에 편찬된 조선의 공식 예법서 ‘ 국조오례의 ’를 근거로 제시하며 반박했다. ‘ 국조오례의 ’의 ‘빈례 편’에 따르면 조정에서 사신을 연회할 때 사신의 자리는 동쪽 벽에, 어좌는 서쪽 벽에 위치하며 왕과 사신이 같은 높이에서 마주보는 좌석 배치가 이루어진다고 설명했다. 박 작가는 이어서 “따지고 보면 사신의 자리가 오히려 상석이다.

유교적 예법에 따르면 방향이 서열을 의미하며 동쪽이 서쪽보다 더 높기 때문이다. 그래서 조정에서도 더 높은 좌의정이 동쪽에, 더 낮은 우의정이 서쪽에 위치한다”라고 덧붙이며 해당 좌석 배치가 당시의 예법에 따른 것이라고 강조했다. 그는 또한 연희군이 사신에게 고개를 숙여 인사하는 장면에 대해서도 해명했다. 박 작가는 “기록을 더 살펴보면 왕이 사신에게 먼저 읍(揖인사)하고, 사신이 답읍(答揖)하게 되어 있다. 이유는 간단하다. 명나라 사신은 황제의 대리인이기 때문에, 조선 왕보다 의전상 서열이 높기 때문이다”라고 설명했다. 이는 국력이나 주권과는 무관하며, 당시 외교적 관례 혹은 국제 행사에서 통용되는 프로토콜의 일종이라고 덧붙였다. ‘국조오례의’는 드라마의 배경 시대에서 불과 30년 전에 편찬된 국가 공식 예법서로, 당시에는 기록된 대로 행해졌을 가능성이 높다는 점을 강조하며 “사신연의 묘사는 공식 문서에 기반해 제대로 고증한 것”이라고 밝혔다.\드라마 ‘폭군의 셰프’는 동명의 웹소설을 원작으로 하며, 과거로 타임슬립한 셰프와 폭군의 만남을 그린 판타지 로맨틱 코미디(로코) 장르의 작품이다. 드라마는 회차를 거듭할수록 뜨거운 인기를 얻고 있으며, 특히 지난 8회 방송에서는 15.4%(닐슨코리아, 전국 기준)의 높은 시청률을 기록했다. 또한 넷플릭스 비영어 TV쇼 부문에서 1위를 차지하며 국내뿐만 아니라 해외에서도 그 인기를 실감케 했다. 드라마의 성공적인 흥행과 더불어 역사 왜곡 논란이 발생하면서, 원작자인 박 작가의 해명이 더욱 주목받고 있다. 박 작가의 명확한 해명은 드라마를 둘러싼 논란을 잠재우고 시청자들의 이해를 돕는 데 기여할 것으로 보인다. 이번 논란을 통해 드라마 제작 시 역사 고증의 중요성이 다시 한번 강조되었으며, 시청자들은 더욱 꼼꼼하게 드라마의 역사적 사실 관계를 파악하려는 경향을 보일 것으로 예상된다.\‘폭군의 셰프’는 셰프와 폭군의 독특한 조합, 흥미로운 스토리 전개, 화려한 영상미 등으로 시청자들의 시선을 사로잡았다. 드라마는 탄탄한 스토리와 매력적인 캐릭터, 그리고 시대적 배경을 조화롭게 융합하여 긍정적인 평가를 받고 있다. 하지만 이번 역사 왜곡 논란은 드라마의 인기와는 별개로 제작진에게 큰 숙제를 안겨주었다. 앞으로 제작진은 시청자들의 비판을 겸허히 수용하고, 더욱 꼼꼼한 고증을 통해 역사 왜곡 논란을 최소화해야 할 것이다. 이러한 노력들을 통해 ‘폭군의 셰프’는 시청자들에게 더욱 사랑받는 작품으로 자리매김할 수 있을 것이다. 또한 이번 논란은 드라마 제작 전반에 걸쳐 역사 고증의 중요성을 다시 한번 일깨우는 계기가 될 것이다. 앞으로 드라마 제작자들은 역사적 사실에 더욱 주의를 기울여 시청자들에게 더욱 신뢰할 수 있는 작품을 선보여야 할 것이다. 이러한 노력을 통해 한국 드라마는 더욱 발전하고, 세계적으로 사랑받는 콘텐츠로 성장할 수 있을 것이다





