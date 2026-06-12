드니 무퀘게 박사, 성폭력 척결과 피해자 회복을 위한 투쟁 강조

민주콩고 산부인과 의사 드니 무퀘게 박사가 2016년 서울평화상 수상 당시 연합뉴스와 인터뷰에서 성폭력 문제를 근절하고 피해자들을 회복시키기 위한 지속적인 투쟁의 중요성을 역설했다. 그는 전쟁 중 성폭력을 무기화하는 상황에 맞서 comprehensive 의료 및 재활 지원을 제공하며 국제사회의 책임 있는 대응을 촉구해왔다.

콩고민주공화국( 민주콩고 )의 산부인과 의사 드니 무퀘게 박사는 2016년 서울평화상 을 수상하기 위해 한국을 방문했으며, 당시 연합뉴스와의 인터뷰에서 성폭력 문제에 관한 소신을 밝혔다. 1955년 민주콩고 동부 부카부에서 목사의 아들로 태어난 무퀘게는 프랑스 앙제대학에서 산부인과를 전공하였다.

원래 임산부 치료를 목적으로 병원을 설립했으나, 내전 중 반군에게 성폭행당하는 여성들이 급증하자 치료 초점을 성폭력 피해자들에게로 전환하였다. 민주콩고는 정부군과 여러 무장세력 간 분쟁이 끊이지 않아 군인들이 성폭력을 전쟁 수단으로 빈번히 사용하였고, 이를 통해 주민들에게 심리적 위협을 가하고 세력을 확대하려 했다. 노벨평화상 수상의 계기가 된 2018년 선정 당시 노르웨이 노벨위원회는 그를 "성폭력을 전쟁 및 무력 분쟁의 수단으로 자행되는 것을 근절하기 위해 국내외적으로 가장 중추적 역할을 해온 상징적 인물"이라고 평가했다.

무퀘게는 단순한 치료를 넘어 숙소 제공, 심리 상담, 직업 훈련, 교육 프로그램 등 피해 여성들의 자립을 돕는 포괄적 지원을 수행하였다. 2012년 9월 유엔 연설에서는 국제사회가 성폭력을 저지른 무장세력에 단호히 대응하고 민주콩고 내전을 종식시킬 것을 촉구했으며, 이후 암살 위협을 피해 가족과 함께 프랑스로 피신하기도 하였다. 하지만 병원이 수술 환자로 넘쳐나는 등 어려움을 겪자 시민들의 요청으로 수개월 만에 귀국하여 진료를 재개했다.

노벨상 수상 연설에서도 "책임자들을 처벌하지 않으면 비극은 계속될 것"이라며 민주콩고의 정치지도자와 무장단체뿐 아니라 국제사회가 집단 성폭행 근절에 제대로 행동하지 않았다고 비판하였다. 그의 공로로 서울평화상과 노벨평화상 외에도 유엔인권상(2008년), 올해의 아프리카인상(2009년), 사하로프 인권상(2014년) 등 다수 상을 수상했다.

특히 2016년 서울평화상 수상 당시 그는 위안부 문제에 대해 언급하며 "(위안부) 할머니들이 민주콩고에서 제가 치료했던 15∼16살 소녀들과 똑객한 이야기를 하고 계셨다"고 말하고, "70년이 넘는 세월 동안 계속 그 고통을 안고 살아온 것"이라며 "성폭력은 한 인간의 인간성을 부정하는 행위"라고 강조했다





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