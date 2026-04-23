듀오정보, 43만 명 개인정보 유출…정부, 과징금 부과

결혼정보회사 듀오정보에서 회원 43만 명의 민감한 개인정보가 대규모로 유출된 사실이 드러났습니다. 정부는 듀오의 늑장 신고와 부실한 보안 조치에 대해 과징금과 과태료를 부과하고 피해 회원에게 유출 사실을 통지하도록 명령했습니다.

서울 – 연합뉴스 – 오진송 기자 – 결혼정보회사 듀오정보 (듀오)에서 발생한 대규모 개인정보 유출 사건이 드러나면서 개인정보 보호에 대한 심각한 우려가 제기되고 있다. 듀오는 회원 43만 명에 달하는 민감한 개인정보를 유출했으며, 정부는 듀오의 늑장 신고와 부실한 보안 조치에 대해 강력한 제재를 가했다.

이번 사건은 개인정보 보호의 중요성을 다시 한번 강조하며, 기업들의 개인정보 관리 시스템 강화의 필요성을 보여준다. 작년 1월, 듀오의 개인정보를 취급하는 직원의 업무용 PC가 해킹당하면서 정회원 42만 7464명의 개인정보가 외부로 유출되었다. 유출된 정보는 아이디, 비밀번호, 이름, 생년월일, 주민등록번호, 성별, 이메일 주소, 휴대폰 번호, 주소, 신장, 체중, 혈액형, 종교, 취미, 혼인경력, 형제 관계, 장남·장녀 여부, 학교명, 전공, 입학 연도, 졸업 연도, 학교 소재지, 입사 연월, 직장명 등 개인의 사생활과 관련된 광범위한 정보를 포함한다. 특히 주민등록번호와 같은 민감한 정보가 유출된 것은 심각한 문제로 지적된다.

듀오는 해커의 접근을 제한하는 기본적인 보안 조치조차 제대로 갖추지 않았으며, 안전하지 않은 암호화 알고리즘을 사용하여 개인정보를 보호하는 데 소홀했다. 또한, 정회원 가입 시 별도의 법적 근거 없이 주민등록번호를 수집하고, 5년이 지난 회원 정보 29만 8천566건을 파기하지 않는 등 개인정보 처리 관련 법규를 위반한 사실이 드러났다. 듀오는 정부 조사 이후 회원 가입 시 주민등록번호 대신 생년월일만 받는 방식으로 변경했지만, 이미 발생한 피해를 되돌릴 수는 없다. 개인정보보호위원회는 듀오가 유출 사실을 인지하고도 72시간 동안 신고를 지연한 점을 지적하며, 2차 피해 방지에 소홀했다고 판단했다.

결혼중개업의 특성상 회원의 학력, 종교, 직장 등 민감한 정보가 다량으로 수집되기 때문에, 정보 유출 시 피해 규모가 더욱 커질 수 있다. 개인정보위는 듀오에 과징금 11억 9700만원과 과태료 1320만원을 부과하고, 유출된 개인정보를 가진 회원들에게 즉각 유출 사실을 통지할 것을 명령했다. 또한, 듀오에게 유출 사고 재발 방지를 위한 안전 조치를 강화하고, 개인정보 처리 방식을 점검하여 불필요한 정보 수집을 줄이며, 명확한 파기 지침을 수립하는 등 전반적인 개인정보 보호 및 관리 체계를 강화할 것을 요구했다.

듀오 관계자는 개인정보위의 판단을 존중하고 회원들에게 사과하며, 사고 수습에 최선을 다하고 재발 방지를 위해 노력하겠다고 밝혔다. 하지만 이미 유출된 개인정보로 인한 피해 가능성은 여전히 남아 있으며, 듀오의 책임 있는 자세와 신속한 대응이 요구된다. 이번 사건은 개인정보 보호에 대한 사회적 경각심을 높이고, 기업들의 개인정보 관리 시스템 개선을 촉구하는 계기가 될 것이다





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