두산-엔비디아, AI 팩토리·로보틱스·인프라 전방위 협력 확대

두산그룹이 엔비디아와 전략적 제휴를 통해 AI 팩토리 플랫폼, 피지컬 AI 기반 로보틱스, 차세대 AI 데이터센터 인프라 소재 등 다각도로 협력을 강화한다. 에너지, 로보틱스, 첨단소재 분야의 제조 역량에 엔비디아의 AI 기술을 접목해 새로운 성장 동력을 창출하고 글로벌 AI 산업 선점에 나선다.

두산그룹은 8일 엔비디아 와의 전략적 협력 확대를 발표했다. 이 협력은 두산이 보유한 에너지 솔루션, 로보틱스 기술, 첨단 전자소재와 엔비디아 의 가속 컴퓨팅 및 피지컬 AI 플랫폼을 결합하여 AI 시대의 핵심 인프라와 혁신적인 제조 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

두산그룹 박정원 회장은 오랜 기간 축적된 제조 역량을 바탕으로 AI 팩토리 시대를 맞아 새로운 사업 기회를 모색하는 데 이번 제휴가 큰 도움이 될 것이라고 전망했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 한국의 강력한 제조업 기반을 활용해 피지컬 AI가 에너지, 이동, 건설 분야에서 새로운 성장을 견인할 것이며, 엔비디아의 DSX AI팩토리 플랫폼과 피지컬 AI 기술이 두산의 사업과 결합될 경우 지능형 로봇과 자율 산업 장비, 차세대 인프라 분야에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것이라고 강조했다.

에너지 분야에서는 두산에너빌리티의 가스터빈 및 소형모듈원전(SMR), 두산퓨얼셀의 수소연료전지 등 다양한 에너지 솔루션을 엔비디아의 DSX AI팩토리 플랫폼에 적용함으로써 효율적인 에너지 관리와 최적화를 도모한다. 로보틱스 분야에서는 두산로보틱스가 엔비디아의 아이작 심(Isaac Sim) 같은 도구를 활용해 인지, 추론, 시뮬레이션 기능이 통합된 에이전틱 로봇 운영체제 개발에 착수했다. 이를 통해 로봇이 작업 환경을 스스로 인식하고 판단하여 정밀 작업을 수행할 수 있는 레퍼런스 솔루션을 마련하는 것이 목표다.

또한 두산밥캣은 건설·조경·농업·물류 장비에 피지컬 AI 기술을 접목해 다양한 환경에서 자율 작업이 가능한 컴팩트 장비를 개발할 계획이다. 전자소재 분야에서는 두산 전자BG가 생산하는 동박적층판(CCL)이 AI 데이터센터 인프라의 핵심 소재로서 주목받고 있다. CCL은 고성능 AI 가속기와 고밀도 회로기판을 구현하는 데 필수적인 재료로, 엔비디아의 MGX 플랫폼 등 차세대 AI 데이터센터 구축에 활용 가능성이 높다. 두산은 이를 통해 AI 인프라용 고부가가치 소재 시장에서 새로운 성장동력을 확보할 것으로 기대된다.

전체적으로 이번 협력은 제조, 에너지, 로보틱스, 첨단소재 등 두산의 핵심 사업 전반에 엔비디아의 첨단 AI 기술을 융합해 글로벌 AI 산업 생태계에서의 경쟁력을 강화하고, 실물세계와 디지털 세계를 연결하는 피지컬 AI 실현에 앞장서기 위한 전략적 움직임으로 평가된다





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