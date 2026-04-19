두산 베어스, 2년 차 젊은 피 박준순-최민석 앞세워 8연승 KIA 꺾고 상승세

프로야구 두산 베어스가 2년 차 내야수 박준순의 2홈런 포함 3안타 맹타와 투수 최민석의 6이닝 역투에 힘입어 8연승을 달리던 KIA 타이거즈를 6-3으로 꺾고 3연전 위닝 시리즈를 달성하며 시즌 초반의 어려움을 딛고 상승세를 타고 있다.

프로야구 두산 베어스 가 시즌 초반의 어려움을 딛고 2년 차 젊은 선수들의 활약에 힘입어 반등에 성공했다. 2년 차 내야수 박준순 과 투수 최민석 이 팀의 재도약을 이끌고 있다. 19일 잠실 KIA 타이거즈 와의 홈 경기에서 박준순 은 3안타(2홈런) 3타점 3득점의 맹타를 휘두르며 팀의 6-3 승리를 견인했다. 그의 활약으로 타율은 0.373까지 상승하며 리그 상위권에 이름을 올렸다. 최민석 은 선발 투수로 나서 6이닝 2실점의 안정적인 투구를 선보이며 팀 승리에 기여했다. 8연승 중이던 KIA를 상대로 2연승을 거두며 3연전 위닝 시리즈를 달성한 것은 올 시즌 처음 있는 일이다.

두산은 지난해 신인 드래프트에서 1라운드에 내야수 박준순, 2라운드에 투수 최민석을 지명하며 젊은 피 수혈에 공을 들였다. 특히 16년 만에 첫 순번으로 내야수를 선택한 박준순에 대한 기대는 남달랐다. 입단 첫해부터 기회를 얻어 1군에 안착한 박준순은 올 시즌 확고한 주전 2루수로 자리매김했다. 시즌 초반 몇 차례의 실책으로 마음고생도 했지만, 김원형 감독의 격려 속에 자신감을 되찾고 맹타를 휘두르고 있다. 그는 3회와 7회 연달아 홈런포를 가동하며 팀 승리를 이끌었고, 3할 타자 가뭄에 시달리는 두산 타선에서 단연 돋보이는 활약을 펼치고 있다.

최민석의 성장세 역시 눈부시다. 지난해 1군에 처음 합류한 이후 꾸준히 선발 수업을 받으며 17경기에서 77.2이닝을 책임졌다. 평균 구속은 140km 후반대로 빠르지는 않지만, 뛰어난 땅볼 유도 능력으로 타자를 압도하고 있다. 올 시즌에는 더욱 안정된 투구를 선보이며 삼성전 6이닝 1실점, 키움전 5.2이닝 무실점, SSG전 6이닝 2실점, 그리고 KIA전 6이닝 2실점 등 꾸준히 퀄리티스타트급 피칭을 이어가고 있다. 평균자책점 1.14는 국내 선발투수 중 단연 1위이며, 다른 팀 에이스들과 비교해도 손색없는 성적이다. 경기 후 최민석은 박준순의 활약 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다며, 규정이닝 채우기와 10승, 올스타전 출전을 목표로 삼고 있다고 밝혔다. 박준순은 최민석의 호투에 대한 고마움을 표하며, 동기로서 선발승을 챙긴 것에 뿌듯함을 느끼고 팀 연승과 첫 위닝 시리즈에 기여할 수 있어 기쁘다고 화답했다.

두산은 올 시즌 초반 외국인 투수 크리스 플렉센의 부상 이탈, 주축 타자 양의지의 타격 슬럼프, 아시아쿼터 투수 타무라 이치로의 부진, 52억원 투자의 이영하의 제구 난조 등 여러 어려움을 겪었다. 하지만 플렉센 대체 선수로 영입된 웨스 벤자민의 등판이 예정되어 있고, 양의지와 이영하의 컨디션도 회복세를 보이고 있다. 여기에 2년 차 젊은 유망주 박준순과 최민석이 투타의 기둥 역할을 든든히 해내면서 침체되었던 두산 더그아웃에 활기가 돌기 시작했다. 한편, 이날 다른 경기에서는 LG 트윈스가 삼성 라이온즈를 5-0으로 꺾었고, 한화 이글스는 롯데 자이언츠를 9-1로 대파하며 6연패 뒤 2연승으로 반등에 성공했다. NC 다이노스는 SSG 랜더스를 9-2로 제압하며 3연패에서 벗어났다. SSG 랜더스의 박성한은 개막전부터 18경기 연속 안타를 기록하며 1982년 김용희의 기록과 어깨를 나란히 했다.





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