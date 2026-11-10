두부, 환경·건강·경제성 종합 평가 최고의 단백질 식품으로 꼽혀

영국 케임브리지대 연구팀이 환경 영향, 건강 지표, 경제성과 접근성을 종합 평가한 결과 두부가 40점 만점에 36점으로 1위에 올랐다. 체다치즈는 13점으로 최하위를 기록했다.

영국 케임브리지대 크리스 맥도널드 박사( 더나은단백질연구소 소장)가 이끈 연구팀이 환경 영향과 건강 지표, 경제성과 접근성을 종합해 최고의 단백질 식품 으로 두부를 꼽았다. 연구팀은 사람들이 즐겨 찾는 고단백 식품 20종을 대상으로 종합점수를 매겼으며, 그 결과를 국제학술지 '프런티어스 인 서스테이너블 푸드 시스템스'에 발표했다.

단백질은 근육, 피부, 뼈를 이루는 기본 재료이며 소화를 돕는 효소, 인슐린 같은 호르몬, 병원체를 막는 항체 등 몸속 여러 기능을 맡는다. 다만 단백질 식품이 식탁에 오르기까지 재배, 생산, 유통 과정에서 온실가스인 탄소가 적지 않게 배출되어, 식품 선택에 따른 환경 부담이 함께 주목받고 있다.

Also read ‘36·37호 멀티 홈런 폭발’ 김도영, 토종 최초 40-40 대기록 도전은 계속된다!

두부가 종합 1위를 차지한 평가 방식

이번 평가에서 두부는 40점 만점에 36점을 받아 종합 1위에 올랐고, 체다치즈는 13점으로 가장 낮은 점수를 받았다. 두부는 완전 단백질 식품이면서 동물성 단백질에 비해 환경에 미치는 영향이 매우 적고, 가격이 저렴해 쉽게 구입할 수 있다는 장점을 갖고 있었다.

맥도널드 박사는 기존 식품 평가 방식이 영양성분이나 탄소발자국 등 한두 가지 측면에만 초점을 맞춘다는 점에 착안했다. 그는 식품의 전반적인 측면을 두루 고려하는 다차원 식품 평가 지수 'BPI'를 개발했다.

BPI는 지구 행성(Planet)에 미치는 영향과 사람(People)에게 미치는 영향이라는 두 축으로 평가 항목을 나눴다. 행성 점수는 16점 만점으로 온실가스 배출량, 수질 오염, 토지 이용량, 담수 사용량을 종합해 매겼고, 두부가 16점으로 1위, 소고기가 1점으로 최하위였다.

Advertisement

사람 점수는 24점 만점으로, 나트륨, 포화지방, 콜레스테롤 같은 건강 유해 요소와 필수 아미노산을 모두 갖춘 완전 단백질 식품인지 여부를 살폈다. 완전 단백질 식품은 식품을 통해 섭취해야 하는 필수 아미노산 9종을 모두 갖춘 식품을 뜻하며, 이 항목에서는 두부가 20점으로 1위, 양갈비가 10점으로 최하위였다.

점수는 지표별로 20종을 순위대로 세운 뒤 상위 20%에 4점, 다음 20%에 3점을 주는 방식으로 0점까지 부여했다. 가격과 구입 용이성은 영국의 한 대형 마트를 기준으로 평가했고, 모든 수치는 단백질 100g당 값으로 환산해 계산에 포함했다.

식물성과 동물성 단백질의 뚜렷한 점수 차이

상위 20%에 든 4종은 두부, 치아시드, 콩, 퀴노아로 모두 식물성 식품이었다. 반면 하위 20%는 모차렐라치즈, 양고기, 소고기, 체다치즈로 모두 동물성 식품이었다.

환경 지표에서는 식품 간 격차가 특히 컸다. 단백질 100g당 온실가스 배출량은 두부가 0.61kg, 소고기가 64.19kg으로 100배가 넘게 차이 났으며, 토지 사용량 차이도 100배에 가까웠다.

물 사용량에서는 견과류가 가장 많았고, 두부와 해바라기씨, 콩이 가장 적었다. 이는 같은 단백질을 얻더라도 식품의 재료에 따라 자원 소비가 크게 달라진다는 것을 보여준다.

건강 지표에서도 차이가 두드러졌다. 나트륨은 콩이 11.11mg, 모차렐라가 2,549.55mg으로 230배 가까이 차이 났다. 포화지방은 대구가 가장 적고 체다치즈가 가장 많았으며, 브라질너트도 하위권에 머물렀다.

Advertisement

콜레스테롤은 식물성 식품이 모두 0이었다. 동물성 식품은 모두 완전 단백질에 해당했고, 식물성 식품은 두부 같은 일부만 완전 단백질로 분류됐다.

연구의 한계와 맥도널드 박사의 입장

연구팀은 이번 평가가 단백질 외에 유익한 영양소를 반영하지 못했다는 한계를 인정했다. 점수를 5점 척도의 상대평가로 매긴 탓에 극단적인 경우를 충분히 반영하지 못했다는 점도 함께 밝혔다.

맥도널드 박사는 종합 점수를 매긴 목적이 식품에 새로운 꼬리표를 붙이려는 것이 아니라, 식품의 현실에 대한 이해력을 높이는 데 있다고 설명했다. 그는 어떤 단백질 식품을 선택하는지가 동물과 지구, 미래 세대에 보여줄 '연민에 투표하는 행위'와 같다고 강조했다.

이번 연구는 평가 데이터의 출처도 명확히 했다. 행성 점수를 매기는 데 쓰인 자료는 2022년 미국 국립과학원회보(PNAS)에 실린 식품 5만7천여 종의 환경 영향 추정치였으며, 나트륨, 포화지방, 콜레스테롤 수치는 영양성분 데이터베이스에서 가져왔다.

향후 평가 요소 확대와 소비자 식품 선택

맥도널드 박사는 앞으로 동물 복지, 항균제 내성, 인수공통전염병의 위험도를 평가 요소에 추가하는 방안을 검토하고 있다고 말했다. 이는 현재의 환경과 영양 중심 평가를 넓히려는 계획이다.

이번 결과는 식탁에서 단백질 식품을 고를 때 건강, 환경, 가격을 함께 따져볼 수 있는 기준을 제시한다. 같은 양의 단백질을 얻더라도 식품에 따라 온실가스 배출과 나트륨, 포화지방 함량이 크게 달라진다는 점이 확인됐다.

다만 가격과 구입 용이성 평가가 영국의 한 대형 마트를 기준으로 이뤄졌다는 점은, 다른 지역 소비자에게 같은 결과가 그대로 적용되지 않을 수 있음을 뜻한다. 단백질 100g당 가장 싼 식품은 렌틸콩, 가장 비싼 식품은 퀴노아였다는 점도 참고할 만하다.