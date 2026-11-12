동해해경, 국내 최초 야바 제조조직 단속…타이인 8명 구속

동해지방해양경찰청이 국내에서 최초로 야바를 제조·유통한 조직을 적발했다. 타이인 중심의 16명을 검거하고 8명을 구속했으며, 14억 원 상당의 마약류가 압수되었다.

동해지방해양경찰청 은 국내에서 야바를 직접 제조하고 유통한 타이인 중심의 범죄 조직 16명을 검거했으며, 이 중 8명을 구속했다고 12일 밝혔다.

국내 최초 야바 제조 사건 적발 현황

이번 사건은 국내에서 야바를 생산한 사범이 처음 구속된다는 점에서 주목된다.

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마약수사대는 지난해 8월부터 지난 10월까지 약 1년 2개월간 추적 수사한 결과, 필로폰 300그램과 야바 2만 6천 정, 그리고 야바 제조용 원료 680그램 등을查获했다.

압수된 마약류의 총 시세는 약 14억 원으로 추정된다.

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수사 초기 동해해경은 외국인 노동자 등으로부터 국내 마약 유통 조직에 대한 첩보를 입수하고 잠복수사를 진행해 증거를 확보했다.

수사당국은 국내에서 제조된 야바와 해외에서 밀반입된 야바가 동시에 유통되고 있다고 보고 있다.

온오프라인 결합 던지기 수법과 조직 구조

이들 범죄 조직은 판매자와 구매자가 온라인 메신저로 거래 시간을 정한 후,指定地点에 마약을 두고 구매자가 가져가는 던지기 수법을 사용했다.

수사 과정에서 압수된 타정기 알약 제조기와 관련 원료는 국내 제조 활동의 정황을 증명한다.

해경은 휴대전화 전자정보와 계좌 내역을 분석해 원료 공급 경로와 국내 유통망을 파악 중이다.

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특히 국내 야바 제조 총책이 국내 판매 총책까지 겸임하고 있는 것으로 추정된다.

해상 밀반입 경로 및 추가 수사 계획

수사당국은 야바 제조 원료와 관련 물질이 해상을 통해 국내로 유입된 가능성을 중점적으로 조사하고 있다.

반입 경로와 공급책, 제조 과정, 그리고 국내외 공급책 간 연계 여부를 추가로 수사할 예정이다.

동해지방해양경찰청장 직무대리 이종욱은 해외 종사 외국인 노동자 대상 마약 범죄가 지속되고 있다고 지적했다.

이 직무대리는 국내 마약 제조와 유통의 연결고리를 철저히 추적하겠다고 밝히며, 해상을 통한 밀반입부터 제조 유통망까지 근절하겠다고 밝혔다.