이재명 대통령이 참석한 동해 GS AI데이터센터 착공식에서 2.4GW 규모 아시아 최대 인공지능 인프라 구축이 확정되며 지방 혁신 성장의 시작점이 마련됐다.

이재명 대통령 이 28일 강원도 동해시에서 열린 GS그룹의 인공지능 데이터센터 착공 식에 직접 참석하여 향후 2.4기가와트(GW) 규모에 달하는 아시아 최대級の AI 핵심 인프라 건설이 본격적으로 시작됨을 알렸다. 이 대통령은 이번 사업이 수도권 중심의 개발 구도를 넘어 지방으로 대규모 투자가 이루어진 점에서 큰 의미를 부여하며, 지역 경제 활성화와 기업 간 동반 성장을 위한 정부의 적극적 지원 의지를 재확인했다.

아시아 최대 규모 AI 인프라 건설 현황

강원도 동해시에 조성되는 동해 GS AI데이터센터는 총 2.4기가와트(GW)의 대규모 데이터센터 캠퍼스 건설을 목표로 하는 메가프로젝트다. GS그룹은 우선 1단계 사업의 일환으로 총 용량의 절반에 해당하는 1.2기가와트 중 700메가와트(MW) 규모의 개발을 즉시 추진하기로 했다. 이 대통령은 이를 아시아 최대 규모의 인공지능 핵심 인프라로 규정하며, 글로벌 기업들이 선제적으로 투자할 수 있는 마중물 역할을 할 것으로 확신한다고 밝혔다.

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지역 발전 및 산업 생태계 연계성

이재명 대통령은 강원이 과거 석탄과 시멘트를 통해 대한민국 산업화의 뼈대를 지탱한 지역이었다며, 앞으로는 인공지능 산업을 선도하는 새로운 핵심 거점으로 도약할 것이라 기대했다. 그는 본인의 부친과 형제가 동해의 탄광에서 일했던 광부였다는 개인적인 사연도 언급하며 감회를 더했다. 정부는 건설, 전력, 에너지, 냉각 및 공조 등 연관 산업과 함께 지역 중소기업 및 협력업체들이 함께 성장할 수 있도록 꼼꼼하게 지원하겠다는 방침이다.

급진행정 지원 및 투자 유치 효과

이번 프로젝트는 정부의 메가프로젝트 발표 이후 강원도와 동해시, GS그룹이 불과 일주일 만에 업무협약(MOU)을 체결하는 등 신속한 행정 지원을 바탕으로 진행되었다. 이어 석 달 만에 핵심 인허가 절차를 마무리하며 고속 질주를 이어가고 있다는 것이 이 대통령의 설명이다. 이러한 빠른 속도는 사업의 성공을 위한 전제 조건이며, 향후 지방으로의 대규모 AI 투자가 지역 경제 활성화를 이끄는 성공 사례로 자리매김할 수 있도록 정부가 최선을 다해 지원할 것이라고 강조했다.

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GS그룹의 글로벌 허브 전략과 동반 성장

허태수 GS그룹 회장은 이번 투자를 통해 세계적인 수준의 AI 데이터센터를 구축하여 한국이 AI 시대의 글로벌 허브로 도약하는 출발점이 될 것이라고 밝혔다. GS그룹은 단순한 시설 건물을 넘어 지역의 일자리를 창출하고 지역 기업의 새로운 기회를 제공하며, 지역의 젊은 인재들이 미래에 희망을 가질 수 있도록 하는 데 주력할 것이라고 약속했다. 이는 전 세계가 AI 기술 우위를 확보하기 위해 치열한 국가 단위 경쟁을 벌이고 있는 상황에서, 한국이 추격자가 아닌 선구자가 되기 위한 중요한 전략적 움직임이다.

첨단 기술 현장 점검 및 관계자 동행

착공식 후 이재명 대통령은 허태수 GS그룹 회장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장, 하정우 강원특별자치도지사, 이정학 동해시장 등 주요 관계자들과 함께 현장 부스를 둘러보았다. 이 대통령은 LS일렉트릭, LG전자, SDT 등 관련 기업들의 부스를 직접 방문하여 데이터센터 전력 설비 공급 현황과 최신 냉각 기술 등에 대한 설명을 직접 청취하며 기술적 세부 사항에 대한 관심을 드러냈다.