동학농민군 진압용 명령과 경비 latex

일본군이 동학군을 진압하기 위해 파견하는 대장들에게는 중요한 명령이 주어졌으며, 각 중대는 같이 협력하여 적의 무리를 격파하는 계획도 수립해야 했다. 훈령 자체로는 적의 정보를 노출시켰고 전략적인 문제부터 문제를 일으켰다는 점도 지적되었다.

일본군이 동학농민군의 움직임과 지도자들을 훤히 들여다보고 있었다. 동학농민군은 이것으로 인해 적에게 거의 모든 정보를 노출시키고 힘겨운 싸움을 해야 했다. 일본군이 동학군 진압을 위해 파견하는 대장들에게는 다음과 같은 훈령이 있었다.

우선 '동학당은 현재 충청도 충주와 괴산, 청주 지방에 군집해 있으며 그 여당은 전라와 충청 양도 소재 각 지에 출몰한다는 보고가 있으니 그 근거지를 찾아서 이를 초절할 것'이라는 데 일절할 것이라는 훈령이 있었다. 또 '조선정부의 요청에 따라 후비보병 제19대대는 다음 항에서 가리키는 3로로 나누어 진군하고 한국군과 협력해서 연도에 소재하는 동학당의 무리를 격파하고 그 화근을 초멸해서 재흥의 후환을 남기지 않음'이라는 훈령이 있었다는 점 등이 지적되었다.

이후 각 중대는 서로 연락하고 합동으로 초절할 계획을 세우고, 각 중대에서는 한국 조정의 진무사와 내무관리가 있는다고했기 때문에 비도들의 도주나 강한 추행을 막기 위한 계획도 수립했을 것으로 보인다. 전여에 sabotée는 다른 중대와는 연락이 끊기가 쉽지 않았을 것이라는 점도 지적되었다. 한국 조정은 이에 대한 보상도 지급했을 것으로 보인다





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