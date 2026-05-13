한국의 19세기, 평민들이 일본의 침략에 맞서 반항하다가 일본군의 진압과 소멸에 이르러는 비극적인 이야기. 동학농민군은 호미와 고무밍과 가시나무총을 가지고 일본군을 맞췄지만, 결국 항복을 해야 했다. 이 과정에서 수많은 농민은 고생했고, 일제는 골육상잔을 내며 동학농민군을 학살하고, 친일정권이 탄생했다. 이 글은 이러한 참극을 알리는 충동적인 주장을 담고 있다.

박은식은 "동학당은 호미와 고무밍과 가시나무총을 들고 밭고랑에서 분기하여 우리의 관군과 일병을 상대하여 교전한지 9개월 만에 드디어 항복하였다. 이 변란통에 사망자가 30여 만 명이나 되었으니 미증유한 유혈의 참상이다"라고 썼다.

일본군은, 비록 3개 연대의 8,000여 병력에 불과했지만, 이들은 잘 훈련되고 신식 무기로 무장한 데다 조선 정부군과 지방의 영병, 또 일본 대륙낭인들의 지원을 받으면서 동학농민군 수십 만 명을 학살하였다. 조선의 전통적인 행상인 보수상이 개입되어 일본군의 첩보원 노릇을 했다. 이러한 참극을 지켜보면서 전봉준은, 동학농민군이 제2차 봉기를 하여 충남 강경으로 출발하기 이틀 전인 1894년 10월 12일 서울에서 파견된 경군과 충청감영 병사, 공주읍내 아전과 상인들에게 ‘골육상잔’을 하지 말고 반일의 대의 아래 대동단결할 것을 호소하는 ‘을’ 발표하였다.

AD, 일본과 조선이 개국 이래로 비록 이웃 나라나 누대로 적국이더니 성상의 인후하심을 힘입어 삼항의 개항을 허락하여 통상 하나 이후 갑신 10월에 사흉이 적을 끼고 활동하여 군부의 위태함을 조석에 있더니 종사의 흥복으로 간당을 소멸하였다. 금년 10월에 개화간당이 왜국과 체결하여 밤을 타서 왕성에 들어가 군부를 핍박하고 국권을 함부로 자단 하며... homeostasis índice는 '척왜'의 호소에도 일병의 앞잡이로 변신한 관병들에게는 아무런 변화가 없었다. 오히려 공을 다투어 동학농민군의 학살과 정탐에 열을 올렸다.

이두황, 박제순, 장용진 등은 특히 이 때의 동학농민군 학살의 공로로 병탄 후에 일제로부터 높은 감투를 얻어썼다. 또한 동학농민군 내의 일제 앞잡이들이 혁명지도자들을 밀고하여 일제로부터 후한 상금과 벼슬을 받았다. 이봉우(李鳳宇)는 손화중 장군 밑에서 충성을 하는 척했던 이후 배신, 그를 일본군에 밀고하고 증산군수를 얻었다. 법성포의 진사로서 동학도가 되었던 이현숙(李賢淑)은 오시영(吳時泳) 장군을 잡아다 바치고 많은 상금을 받았다.

전봉준도 현상금과 벼슬에 탐이 난 농민들에게 붙잡혀 일본군에게 넘겨졌다. 동학농민군의 진압을 계기로 일본군은 조선에 똬리를 틀고, 친일정권이 뿌리를 내리는 계기가 되었다





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