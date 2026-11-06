조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 6일 청와대에서 열린 한·동티모르 정상회담 공동기자회견에서 대한민국 국민의 민주화 운동인 '빛의 혁명'에 대한 노벨 평화상 수상을 적극 추천하겠다고 밝히면서 양국 간 우호 관계와 민주주의 공동 수호 의지가 재확인되었습니다. 이재명 대통령은 과거 김대중 전 대통령 노벨상 수상 배경을 언급하며 고마움을 표했습니다.

이재명 대통령 과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 6일 청와대에서 정상회담을 진행한 가운데, 동티모르 측이 대한민국 국민의 민주화 운동인 '빛의 혁명'에 대한 노벨 평화상 수상을 적극 추천하겠다는 뜻을 밝혀 주목을 받고 있습니다.

오르타 대통령은 청와대에서의 공동 언론 발표를 통해 빛의 혁명이 국제사회에서 당연히 높은 평가를 받아야 할 매우 유의미한 사건이라고 강조하며, 이 같은 입장을 명확히 했습니다. 그는 한국 국민들이 김대중 전 대통령의 취임 이후에도 민주주의 수호를 위해 끝없이 싸워왔으며, 지도자들의 헌신적 노력뿐만 아니라 평범한 시민들의 힘이 결정적인 역할을 했다고 평가했습니다. 오르타 대통령은 빛의 혁명이 단발성 사건에 그치지 않고 다양한 경험을 축적해 왔다고 언급하며, 이러한 맥락에서 노벨위원회에 빛의 혁명을 노벨상 수상자로 강력히 추천할 것이라고 밝혔습니다.

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이재명 대통령, 노벨 평화상 추천 제안에 감사 표명

이에 대해 이재명 대통령은 고인의 공로를 되새기며 깊은 감사를 표했습니다. 이 대통령은 과거 김대중 전 대통령이 노벨 평화상을 수상할 수 있었던 계기가 오르타 대통령의 추천 때문이었다며, 이를 인용하여 빛의 혁명을 이끈 대한민국 국민들도 노벨 평화상 후보로 추천해 주겠다는 오르타 대통령의 제안에 대해 매우 긍정적인 반응을 보였습니다. 이 대통령은 실제 수상할 가능성이 매우 높을 것이라고 확신하며 감사의 뜻을 전했습니다.

실제로 이재명 대통령은 지난해 12월 12·3 비상계엄 1년을 맞아 발표한 대국민 특별성명에서도 대한 국민들이 노벨 평화상을 수상할 충분한 자격이 있다고 믿음을 표현한 바 있습니다. 다만, 올해 노벨 평화상 수상자는 나비 필라이 국제사법재판소(ICJ) 임시 재판관에게 돌아갔음을 상기할 필요가 있습니다. 양국 정상은 이번 회담을 통해 역사적 유대감을 재확인하고 민주주의 가치의 공동 수호를 위한 협력 방안에 대해 논의했습니다. 동티모르의 독립 과정에서 핵심적인 역할을 한 오르타 대통령의 발언은 한국 민주주의의 국제적 정당성을 높이는 계기가 되고 있습니다.

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한국의 민주화 과정이 단순한 국내 정치를 넘어 국제적인 인권과 민주주의 증진에 기여한 사례로 인정받고 있음을 보여주는 대목입니다. 특히 김대중 전 대통령의 노벨상 수상과lights revolution에 대한 오르타 대통령의 추천은 한·동티모르 관계가 단순한 외교적 관계를 넘어 가치 공동체로서의 깊이를 더해가고 있음을 시사합니다. 정부는 향후 동티모르와의 협력을 강화하며, 국제사회에서 한국의 민주주의 모델이 더욱 널리 인정받을 수 있도록 노력할 방침입니다. 이번 정상회담은 양국 간의 우호 증진뿐만 아니라 글로벌 민주주의 네트워크의 강화를 위한 중요한 신호탄이 될 것으로 예상됩니다.

양국, 민주주의 증진을 위한 국제 협력 다짐

국제사회가 동티모르의 독립과 한국의 민주화 과정을 동일선상에서 평가하는 것은 두 국가 모두에게 큰 의미로 작용할 것입니다. 양국 정상은 앞으로도 민주주의 증진을 위한 국제 협력 방안을 지속적으로 모색해 나갈 것이며, 이를 통해 세계 평화와 안정에 기여할 것을 다짐했습니다.